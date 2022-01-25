2022 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #1 ile yarışacak
FIM, 2022 Dünya Superbike katılımcı listesini bugün itibariyle açıkladı.
Geçen sezon olduğu bu yıl da şampiyonada toplam beş üretici yer alacak. Son şampiyon Yamaha, Kawasaki, Ducati, BMW ve Honda, yeni sezonda aynı gridi paylaşacak.
Yamaha, altı motosikletle en çok motosiklete sahip olan marka olacak. Ducati ve Kawasaki toplam beş, BMW ve Honda ise fabrika ve uydu takımlarıyla birlikte toplamda dört motosiklet sahip olacak.
Katılımcı listesine bakıldığında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun, şampiyonluk sonrası #54 yerine #1 ile yarıştığı gözlerden kaçmıyor. Şampiyonluğu temsilcimize kaptıran Jonathan Rea ise 2015'ten bu yana ilk kez #65 ile yarışacak.
Chaz Davies'in emekliliği sonrası yeni Honda sürücüsü Iker Lecuona, çaylak sezonu için #7 ile yarışma kararı aldı.
Loris Baz, geçen yıl Davies yerine GoEleven Ducati ile katıldığı yarışlarda #11 ile yarışırken, tam zamanlı olarak seriye dönüşü için #76'yı seçti.
Kawasaki'nin uydu takımı olan Pedercini'nin 2022 yılında yarışacağı ikinci sürücü henüz açıklanmadı. Bunun dışındaki tüm koltuklar doldu.
2022 WSBK katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Motosiklet
|Takım
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|PATA Yamaha WorldSBK Team
|3
|Kohta Nozane
|Yamaha
|
GRT Yamaha WorldSBK Team
|5
|Philipp Oettl
|Ducati
|Team GoEleven
|7
|Iker Lecuona
|Honda
|Team HRC
|19
|Alvaro Bautista
|Ducati
|
Aruba.It Racing - Ducati
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|
Aruba.It Racing - Ducati
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|23
|Christophe Ponsson
|Yamaha
|Gil Motor Sport
|29
|Luca Bernardi
|Ducati
|Barni Racing Team
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|GRT Yamaha WorldSBK Team
|32
|Isaac Vinales
|Yamaha
|Yamaha Motoxracing WorldSBK team
|35
|Hafizh Syahrin
|Honda
|MIE Racing Honda Team
|36
|Leandro Mercado
|Honda
|MIE Racing Honda Team
|44
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|
Kawasaki Puccetti Racing
|45
|Scott Redding
|BMW
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|47
|Axel Bassani
|Ducati
|Motocorsa Racing
|50
|Eugene Laverty
|BMW
|Bonovo MGM Racing
|52
|Oliver Konig
|Kawasaki
|Orelac Racing
|55
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|PATA Yamaha WorldSBK Team
|60
|Michael van der Mark
|BMW
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|65
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|76
|Loris Baz
|BMW
|Bonovo MGM Racing
|97
|Xavi Vierge
|Honda
|Team HRC
|TBA
|TBA
|Kawasaki
|Team Pedercini Racing