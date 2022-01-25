2022 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #1 ile yarışacak

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Geçen sezon olduğu bu yıl da şampiyonada toplam beş üretici yer alacak. Son şampiyon Yamaha, Kawasaki, Ducati, BMW ve Honda, yeni sezonda aynı gridi paylaşacak.

Yamaha, altı motosikletle en çok motosiklete sahip olan marka olacak. Ducati ve Kawasaki toplam beş, BMW ve Honda ise fabrika ve uydu takımlarıyla birlikte toplamda dört motosiklet sahip olacak.

Katılımcı listesine bakıldığında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun, şampiyonluk sonrası #54 yerine #1 ile yarıştığı gözlerden kaçmıyor. Şampiyonluğu temsilcimize kaptıran Jonathan Rea ise 2015'ten bu yana ilk kez #65 ile yarışacak.

Chaz Davies'in emekliliği sonrası yeni Honda sürücüsü Iker Lecuona, çaylak sezonu için #7 ile yarışma kararı aldı.

Loris Baz, geçen yıl Davies yerine GoEleven Ducati ile katıldığı yarışlarda #11 ile yarışırken, tam zamanlı olarak seriye dönüşü için #76'yı seçti.

Kawasaki'nin uydu takımı olan Pedercini'nin 2022 yılında yarışacağı ikinci sürücü henüz açıklanmadı. Bunun dışındaki tüm koltuklar doldu.

2022 WSBK katılımcı listesi:

No. Sürücü Motosiklet Takım 1 Toprak Razgatlıoğlu Yamaha PATA Yamaha WorldSBK Team 3 Kohta Nozane Yamaha GRT Yamaha WorldSBK Team 5 Philipp Oettl Ducati Team GoEleven 7 Iker Lecuona Honda Team HRC 19 Alvaro Bautista Ducati Aruba.It Racing - Ducati 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati Aruba.It Racing - Ducati 22 Alex Lowes Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK 23 Christophe Ponsson Yamaha Gil Motor Sport 29 Luca Bernardi Ducati Barni Racing Team 31 Garrett Gerloff Yamaha GRT Yamaha WorldSBK Team 32 Isaac Vinales Yamaha Yamaha Motoxracing WorldSBK team 35 Hafizh Syahrin Honda MIE Racing Honda Team 36 Leandro Mercado Honda MIE Racing Honda Team 44 Lucas Mahias Kawasaki Kawasaki Puccetti Racing 45 Scott Redding BMW BMW Motorrad WorldSBK Team 47 Axel Bassani Ducati Motocorsa Racing 50 Eugene Laverty BMW Bonovo MGM Racing 52 Oliver Konig Kawasaki Orelac Racing 55 Andrea Locatelli Yamaha PATA Yamaha WorldSBK Team 60 Michael van der Mark BMW BMW Motorrad WorldSBK Team 65 Jonathan Rea Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK 76 Loris Baz BMW Bonovo MGM Racing 97 Xavi Vierge Honda Team HRC TBA TBA Kawasaki Team Pedercini Racing