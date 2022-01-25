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World Superbike Haberler

2022 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #1 ile yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

FIM, 2022 Dünya Superbike katılımcı listesini bugün itibariyle açıkladı.

2022 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #1 ile yarışacak
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Geçen sezon olduğu bu yıl da şampiyonada toplam beş üretici yer alacak. Son şampiyon Yamaha, Kawasaki, Ducati, BMW ve Honda, yeni sezonda aynı gridi paylaşacak.

Yamaha, altı motosikletle en çok motosiklete sahip olan marka olacak. Ducati ve Kawasaki toplam beş, BMW ve Honda ise fabrika ve uydu takımlarıyla birlikte toplamda dört motosiklet sahip olacak.

Katılımcı listesine bakıldığında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun, şampiyonluk sonrası #54 yerine #1 ile yarıştığı gözlerden kaçmıyor. Şampiyonluğu temsilcimize kaptıran Jonathan Rea ise 2015'ten bu yana ilk kez #65 ile yarışacak.

Chaz Davies'in emekliliği sonrası yeni Honda sürücüsü Iker Lecuona, çaylak sezonu için #7 ile yarışma kararı aldı.

Loris Baz, geçen yıl Davies yerine GoEleven Ducati ile katıldığı yarışlarda #11 ile yarışırken, tam zamanlı olarak seriye dönüşü için #76'yı seçti.

Kawasaki'nin uydu takımı olan Pedercini'nin 2022 yılında yarışacağı ikinci sürücü henüz açıklanmadı. Bunun dışındaki tüm koltuklar doldu.

2022 WSBK katılımcı listesi:

No. Sürücü Motosiklet Takım
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha PATA Yamaha WorldSBK Team
3 Japan Kohta Nozane Yamaha

GRT Yamaha WorldSBK Team
5 Germany Philipp Oettl Ducati Team GoEleven
7 Spain Iker Lecuona Honda Team HRC
19 Spain Alvaro Bautista Ducati

Aruba.It Racing - Ducati
21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati

Aruba.It Racing - Ducati
22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK
23 France Christophe Ponsson Yamaha Gil Motor Sport
29 San Marino Luca Bernardi Ducati Barni Racing Team
31 United States Garrett Gerloff Yamaha GRT Yamaha WorldSBK Team
32 Spain Isaac Vinales Yamaha Yamaha Motoxracing WorldSBK team
35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda MIE Racing Honda Team
36 Argentina Leandro Mercado Honda MIE Racing Honda Team
44 France Lucas Mahias Kawasaki

Kawasaki Puccetti Racing
45 United Kingdom Scott Redding  BMW BMW Motorrad WorldSBK Team
47 Italy Axel Bassani Ducati Motocorsa Racing
50 Ireland Eugene Laverty BMW Bonovo MGM Racing
52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki Orelac Racing
55 Italy Andrea Locatelli Yamaha PATA Yamaha WorldSBK Team
60 Netherlands Michael van der Mark BMW BMW Motorrad WorldSBK Team
65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki Kawasaki Racing Team WorldSBK
76 France Loris Baz BMW Bonovo MGM Racing
97 Spain Xavi Vierge Honda Team HRC
TBA TBA Kawasaki Team Pedercini Racing
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