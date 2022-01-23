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Toprak'tan MotoGP'ye yeşil ışık!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı son paylaşım, MotoGP'ye yeşil ışık yaktığı şeklinde algılandı.

Toprak'tan MotoGP'ye yeşil ışık!

Birkaç önemli istisna dışında MotoGP gridindeki sürücülerin çoğunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor ve 2023 sürücü pazarında hareketlilik başladı. Fakat ilk ciddi hamleler, ocak ayının sonunca başlayacak olan Sepang testi döneminde gelecek.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yakında Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edecek ve bu motosikletlerin sürüş tarzının nasıl olduğuna bakacak.

Buna karşılık Toprak, yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda devam ediyor ve adı 2023 için MotoGP takımlarıyla anılıyor. 

Dün akşam Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Toprak, "MotoGP her zaman hayalimdi, 2023’te neden olmasın?” dedi.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

 

25 yaşındaki Toprak'ın, 2023 yılı sonuna kadar Yamaha WSBK fabrika takımıyla anlaşması bulunuyor ve takıma katıldığı 2020 yılından bu yana Japon üretici ile çok iyi bir ilişkisi var.

Yine de 2021'de bazı yarışlarda yer alma fırsatına rağmen hiçbir zaman MotoGP motosikletini deneyimlemedi.

Yakında bu motosikleti test edecek Toprak, eğer MotoGP ekibinden teklif alırsa, sözleşmesi devam etse dahi 2023'te Yamaha ile MotoGP'ye adım atabilir.

Toprak daha önce bunu sadece fabrika takımıyla yapacağını söylemişti. Franco Morbidelli'nin 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat son şampiyon Fabio Quartararo henüz yeni kontrat imzalamadı ve anlaşması yıl sonunda bitiyor.

Yamaha, 2024 sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak bir anlaşma teklif etse de, tarafların maaş konusunda anlaşamadığı dedikoduları dolaşıyor ve olası bir ayrılık, Toprak için büyük bir fırsat anlamına gelebilir.

Eğer fabrika takımında boşluk olmazsa, o zaman Toprak'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Çünkü Kenan Sofuoğlu, sadece fabrika takımında yarışırlarsa MotoGP'ye geçeceklerini belirtmişti.

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