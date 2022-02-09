WSBK Portimao testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde lider

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Dünya Superbike'ta yeni sezon hazırlıkları başlamış durumda. Dün sezonun ilk toplu testi başladı. Böylece en iyi üç takım, Portekiz'de karşı karşıya geldi ve performans anlamında ilk gerçek göstergeleri sundular.

Zirvede yine bildiğimiz isimler vardı. Kışın yaptığı birkaç testle 2022'ye oldukça iyi hazırlanan Jonathan Rea, 1:40.621'lik zaman turuyla ilk günü lider kapatan isim oldu.

Uzun aradan sonra motosiklete geri dönen son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, buna rağmen motosiklete çabuk adapte oldu ve sadece 0.132 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Onu da günün en çok tur atan ismi olan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti. İspanyol sürücü, Toprak'ın sadece 0.023 saniye gerisindeydi.

Kawasaki, kış aylarında 2022 motosikletini geliştirebilmek adına yoğun çalışmalar yaptı ve Rea'in ilk günkü temposu, Kawasaki'nin şampiyonluğu tekrar almak istediğinin bir göstergesi gibi görünüyor.

Yine de Toprak'ın uzun süre sonra piste çıkması ve buna rağmen iyi bir tempo yakalaması, 2022 için umut verici.

Bu yıl Ducati'ye geri dönen Bautista da şimdiye kadar umut verici bir görüntü çizdi. Ducati, motosiklette bir dizi güncelleme denedi ve Bautista, ilk ikinin hemen arkasında yer aldı.

Bautista'nın arkasında takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi yer aldı. İtalyan sürücü, testi 0.6 saniye geride dördüncü bitirdi.

Onu da Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli takip etti.

Alex Lowes altıncı olurken, Team GoEleven ile Supersport'tan WSBK'a geçen Philipp Oettl yedinci oldu.

Teste katıla diğer isimler Christophe Ponsson ve Luca Bernardi, ilk dokuzu tamamladı.

Portimao testi 1. gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Zaman Tur 1. Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK 1:40.621 71 2. Toprak Razgatlıoğlu Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1:40.722 69 3. Alvaro Bautista Aruba.it Racing – Ducati 1:40.753 82 4. Michael Ruben Rinaldi Aruba.it Racing – Ducati 1:41.261 81 5. Andrea Locatelli Pata Yamaha with Brixx WorldSBK 1:41.440 73 6. Alex Lowes Kawasaki Racing Team WorldSBK 1:41.477 80 7. Philip Oettl Team GoEleven 1:41.707 67 8. Christophe Ponsson Gil Motor Sport-Yamaha 1:43.167 57 9. Luca Bernardi Barni Spark Racing Team 1:44.053 61