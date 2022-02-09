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Önceki / 2022 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #1 ile yarışacak
World Superbike Son dakika

WSBK Portimao testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde lider

Portimao'da gerçekleştirilen Dünya Superbike testlerinin ilk gününde eski şampiyon Jonathan Rea ilk sırada yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci en iyi zamanı yaptı.

WSBK Portimao testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde lider
Lorenza D'Adderio
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Dünya Superbike'ta yeni sezon hazırlıkları başlamış durumda. Dün sezonun ilk toplu testi başladı. Böylece en iyi üç takım, Portekiz'de karşı karşıya geldi ve performans anlamında ilk gerçek göstergeleri sundular.

Zirvede yine bildiğimiz isimler vardı. Kışın yaptığı birkaç testle 2022'ye oldukça iyi hazırlanan Jonathan Rea, 1:40.621'lik zaman turuyla ilk günü lider kapatan isim oldu.

Uzun aradan sonra motosiklete geri dönen son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, buna rağmen motosiklete çabuk adapte oldu ve sadece 0.132 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Onu da günün en çok tur atan ismi olan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti. İspanyol sürücü, Toprak'ın sadece 0.023 saniye gerisindeydi.

Kawasaki, kış aylarında 2022 motosikletini geliştirebilmek adına yoğun çalışmalar yaptı ve Rea'in ilk günkü temposu, Kawasaki'nin şampiyonluğu tekrar almak istediğinin bir göstergesi gibi görünüyor.

Yine de Toprak'ın uzun süre sonra piste çıkması ve buna rağmen iyi bir tempo yakalaması, 2022 için umut verici.

Bu yıl Ducati'ye geri dönen Bautista da şimdiye kadar umut verici bir görüntü çizdi. Ducati, motosiklette bir dizi güncelleme denedi ve Bautista, ilk ikinin hemen arkasında yer aldı.

Bautista'nın arkasında takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi yer aldı. İtalyan sürücü, testi 0.6 saniye geride dördüncü bitirdi.

Onu da Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli takip etti.

Alex Lowes altıncı olurken, Team GoEleven ile Supersport'tan WSBK'a geçen Philipp Oettl yedinci oldu.

Teste katıla diğer isimler Christophe Ponsson ve Luca Bernardi, ilk dokuzu tamamladı.

Portimao testi 1. gün sonucu:

Poz.

Sürücü

Takım

Zaman

Tur

1.

Jonathan Rea

Kawasaki Racing Team WorldSBK

1:40.621

71

2.

Toprak Razgatlıoğlu

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK

1:40.722

69

3.

Alvaro Bautista

Aruba.it Racing – Ducati

1:40.753

82

4.

Michael Ruben Rinaldi

Aruba.it Racing – Ducati

1:41.261

81

5.

Andrea Locatelli

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK

1:41.440

73

6.

Alex Lowes

Kawasaki Racing Team WorldSBK

1:41.477

80

7.

Philip Oettl

Team GoEleven

1:41.707

67

8.

Christophe Ponsson

Gil Motor Sport-Yamaha

1:43.167

57

9.

Luca Bernardi

Barni Spark Racing Team

1:44.053

61
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