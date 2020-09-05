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WRC / Estonya Rallisi / Yarış ayak raporu

Estonya WRC: Yerel kahraman Tanak lider, Hyundai kontrol altında götürüyor

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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Estonya Rallisi'nde cumartesi günü yapılan etapların ardından yerel kahraman Ott Tanak zirvede yer aldı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen 10 etapta liderlik pek çok kez el değişti ve cumartesi gününün en büyük olayı Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in, yedinci etapta aracının sağ arka tarafını vurması ve ralliye veda etmesiydi.

Ayrıca Kalle Rovanpera da üçüncü etapta lastik patlattı.

Rovanpera 2. ve 11. etapları kazanırken, Ott Tanak 3., 4. ve 8. etapları kazandı.

Sebastien Ogier 5. ve 7. etapları kazanırken, Thierry Neuville 6. ve Craig Breen de 9. ile 10. etapları kazandı.

Tanak, Cumartesi günkü etaplarda en istikrarlı sürüşü çıkaran isimdi ve genel klasmanda 1 saat 15 dakika 8 saniye ile ilk sırada yer alıyor.

Tanak'ın en yakın takipçisi, 11.7 saniye ardında bulunan ve şimdiye kadar harika bir iş çıkaran, takım arkadaşı Craig Breen.

Breen'in de arkasında Toyota sürücüsü Sebastien Ogier bulunuyor. Rovanpera, yaşadığı şanssızlıklara rağmen dördüncü, Elfyn Evans beşinci ve Takamoto Katsuta atımcı sırada.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Böylelikle ilk altıda dört Toyota ve iki Hyundai sürücüsü yer aldı. M-Sport Ford Fiesta sürücüleri, cumartesi günü gerilemekten kurtulamadılar.

Esapekka Lappi şu anda 1 dakika 41.7 saniye geride yedinci, Teemu Suninen ise 1 dakika 50.9 saniye geride sekizinci sırada.

Pierre Louis Loubet genel klasmanda dokuzuncu sırada yer alırken, Gus Greensmith onuncu sırada yer alıyor.

WRC3'te Oliver Solberg şimdiye kadar iyi bir performans sergiledi şu anda genel klasmanda 11. sırada yer alıyor ve kendi klasmanını da lider götürüyor.

WRC2'nin lideri ise Mads Ostberg. Norveçli sürücü, genel klasmanda 13. sırada.

11. etabın ardından genel klasman:

 

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark Ara
1 Emilio Fernández
United States Ruben Garcia 		Škoda Fabia Rally2 evo 29'31.900    
2 Georg Linnamäe
Volodymyr Korsia 		Volkswagen Polo GTI R5 58'12.700 28'40.800 28'40.800
3 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:05'36.900 36'05.000 7'24.200
4 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:15'08.400 45'36.500 9'31.500
5 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:15'20.100 45'48.200 11.700
6 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC 1:15'37.100 46'05.200 17.000
7 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC 1:15'43.300 46'11.400 6.200
8 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 1:15'45.200 46'13.300 1.900
9 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC 1:16'10.300 46'38.400 25.100
10 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC 1:16'50.100 47'18.200 39.800
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Craig Breen , Ott Tanak
Editör Nick Garton

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