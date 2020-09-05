Estonya WRC: Yerel kahraman Tanak lider, Hyundai kontrol altında götürüyor

Cumartesi günü gerçekleştirilen 10 etapta liderlik pek çok kez el değişti ve cumartesi gününün en büyük olayı Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in, yedinci etapta aracının sağ arka tarafını vurması ve ralliye veda etmesiydi.

Ayrıca Kalle Rovanpera da üçüncü etapta lastik patlattı.

Rovanpera 2. ve 11. etapları kazanırken, Ott Tanak 3., 4. ve 8. etapları kazandı.

Sebastien Ogier 5. ve 7. etapları kazanırken, Thierry Neuville 6. ve Craig Breen de 9. ile 10. etapları kazandı.

Tanak, Cumartesi günkü etaplarda en istikrarlı sürüşü çıkaran isimdi ve genel klasmanda 1 saat 15 dakika 8 saniye ile ilk sırada yer alıyor.

Tanak'ın en yakın takipçisi, 11.7 saniye ardında bulunan ve şimdiye kadar harika bir iş çıkaran, takım arkadaşı Craig Breen.

Breen'in de arkasında Toyota sürücüsü Sebastien Ogier bulunuyor. Rovanpera, yaşadığı şanssızlıklara rağmen dördüncü, Elfyn Evans beşinci ve Takamoto Katsuta atımcı sırada.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Böylelikle ilk altıda dört Toyota ve iki Hyundai sürücüsü yer aldı. M-Sport Ford Fiesta sürücüleri, cumartesi günü gerilemekten kurtulamadılar.

Esapekka Lappi şu anda 1 dakika 41.7 saniye geride yedinci, Teemu Suninen ise 1 dakika 50.9 saniye geride sekizinci sırada.

Pierre Louis Loubet genel klasmanda dokuzuncu sırada yer alırken, Gus Greensmith onuncu sırada yer alıyor.

WRC3'te Oliver Solberg şimdiye kadar iyi bir performans sergiledi şu anda genel klasmanda 11. sırada yer alıyor ve kendi klasmanını da lider götürüyor.

WRC2'nin lideri ise Mads Ostberg. Norveçli sürücü, genel klasmanda 13. sırada.

11. etabın ardından genel klasman: