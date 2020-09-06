Estonya WRC: Evinde aldığı galibiyetle Tanak, şampiyonluk savaşına geri döndü

Son şampiyon Tanak, Hyundai takım arkadaşı Craig Breen'in 22.2 saniye önünde kazanarak kendisinin Koreli üreticiyle ilk galibiyetini aldı, bu sırada Sebastian Ogier, Breen'in 4.7 saniye gerisinde ise Toyota ile üçüncü oldu.

Güç etabında en hızlı üçüncü zamanı yakaladığı için aldığı üç ekstra puanla beraber Tanak, 2020 WRC takviminin kalan yarışları olan Türkiye Rallisi, İtalya Rallisi ve Ypres Rallisi öncesinde lider Ogier ile farkı 13 puana kadar indirdi.

Ancak Tanak ve Ogier arasında, güç etabında ikinci ve genelde dördüncü olan Fransız pilotun Toyota takım arkadaşı Elyfn Evans bulunmakta. Güç etabının galibi Kalle Rovanpera ise ilk beşi tamamlayan isim oldu.

Birinci ve ikincinin rahat bir şekilde önde götürdüğü yarışta Tanak ve Breen'in, son altı etapta riski minimize etmeleri ve dramayı oldukça düşürmeleri gerekiyordu - ancak bu durum, Tanak'ın az daha hendeğe girmesiyle pek mümkün olmadı.

Bu hata Tanak'a sadece birkaç onda saniyeye mal oldu ve Tanak, Toyota araçlarının bugün yapılan tüm etapları kazanmalarına rağmen Estonya Rallisi'nde galibiyeti alan isim oldu. İlk etabın galibi Evans olurken, ikinci etabın galibi Ogier, üçüncü etabın ve güç etabının galibi ise Rovanpera oldu.

Toyota'nın güçlü performansını lekeleyen tek olay ise Japon üreticinin dördüncü aracını kaybetmesi oldu. Takamoto Katsuta, altıncılığı elinden kaybetti.

Eski şampiyona lideri, ve WRC'nin Estonya'daki ayağının en büyük kaybedeni ise üçüncü Hyundai'deki Thierry Neuville oldu. Belçikalı pilot Cumartesi günü kaza yaptıktan sonra lastiklerini güç etabına saklayarak ekstra puan kapma arayışı içindeydi.

Etaba başlamaya çalıştığı sırada, Neuville'in aracının elektroniklerinde bir hata olduğu belliydi ve i20, finişe yavaş bir şekilde geldi.

Hyundai aynı zamanda dördüncü aracını da kaybetti. 2019 model i20 WRC ile yarışa katılan son WRC2 şampiyonu Pierre-Louis Loubet'in aracı, günün ikinci etabında direksiyon arızası yaşadı.

M-Sport ise Teemu Suninen ve Esapekka Lappi'nin altıncı ve yedinci, Gus Greensmith'in ise sekizinci olması ile beraber önemli puanlar yakaladı.

WRC2'de ise Mads Ostberg rahat bir şekilde yarışı kazanırken, ikinci sırada ise M-Sport'un Fransız pilotu Adrien Fourmaux vardı. Hyundai pilotu Nikolai Gryazin'in ikinci olması bekleniyordu, ancak Rus pilotun son etapta lastik patlatması işe beraber Fourmaux ikinciliği aldı, üçüncülük ise İsveçli Pontus Tidemand'a gitti.

Tüm WRC2 katılımcılarının önünde, genelde de dokuzuncu sırada finiş gören, 2003 WRC şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver Solberg ise, WRC3'teki ilk galibiyetini aldı.

Ralli sonuçları (ilk 10):