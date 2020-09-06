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WRC / Estonya Rallisi / Yarış ayak raporu

Estonya WRC: Evinde aldığı galibiyetle Tanak, şampiyonluk savaşına geri döndü

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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, kendi evinde yapılan WRC yarışını kazanarak sezonun son üç ayağı öncesinde şampiyonluk savaşına geri döndü.

Son şampiyon Tanak, Hyundai takım arkadaşı Craig Breen'in 22.2 saniye önünde kazanarak kendisinin Koreli üreticiyle ilk galibiyetini aldı, bu sırada Sebastian Ogier, Breen'in 4.7 saniye gerisinde ise Toyota ile üçüncü oldu.

Güç etabında en hızlı üçüncü zamanı yakaladığı için aldığı üç ekstra puanla beraber Tanak, 2020 WRC takviminin kalan yarışları olan Türkiye Rallisi, İtalya Rallisi ve Ypres Rallisi öncesinde lider Ogier ile farkı 13 puana kadar indirdi.

Ancak Tanak ve Ogier arasında, güç etabında ikinci ve genelde dördüncü olan Fransız pilotun Toyota takım arkadaşı Elyfn Evans bulunmakta. Güç etabının galibi Kalle Rovanpera ise ilk beşi tamamlayan isim oldu. 

Birinci ve ikincinin rahat bir şekilde önde götürdüğü yarışta Tanak ve Breen'in, son altı etapta riski minimize etmeleri ve dramayı oldukça düşürmeleri gerekiyordu - ancak bu durum, Tanak'ın az daha hendeğe girmesiyle pek mümkün olmadı.

Bu hata Tanak'a sadece birkaç onda saniyeye mal oldu ve Tanak, Toyota araçlarının bugün yapılan tüm etapları kazanmalarına rağmen Estonya Rallisi'nde galibiyeti alan isim oldu. İlk etabın galibi Evans olurken, ikinci etabın galibi Ogier, üçüncü etabın ve güç etabının galibi ise Rovanpera oldu.

Toyota'nın güçlü performansını lekeleyen tek olay ise Japon üreticinin dördüncü aracını kaybetmesi oldu. Takamoto Katsuta, altıncılığı elinden kaybetti. 

Eski şampiyona lideri, ve WRC'nin Estonya'daki ayağının en büyük kaybedeni ise üçüncü Hyundai'deki Thierry Neuville oldu. Belçikalı pilot Cumartesi günü kaza yaptıktan sonra lastiklerini güç etabına saklayarak ekstra puan kapma arayışı içindeydi.

Etaba başlamaya çalıştığı sırada, Neuville'in aracının elektroniklerinde bir hata olduğu belliydi ve i20, finişe yavaş bir şekilde geldi. 

Hyundai aynı zamanda dördüncü aracını da kaybetti. 2019 model i20 WRC ile yarışa katılan son WRC2 şampiyonu Pierre-Louis Loubet'in aracı, günün ikinci etabında direksiyon arızası yaşadı.

M-Sport ise Teemu Suninen ve Esapekka Lappi'nin altıncı ve yedinci, Gus Greensmith'in ise sekizinci olması ile beraber önemli puanlar yakaladı.

WRC2'de ise Mads Ostberg rahat bir şekilde yarışı kazanırken, ikinci sırada ise M-Sport'un Fransız pilotu Adrien Fourmaux vardı. Hyundai pilotu Nikolai Gryazin'in ikinci olması bekleniyordu, ancak Rus pilotun son etapta lastik patlatması işe beraber Fourmaux ikinciliği aldı, üçüncülük ise İsveçli Pontus Tidemand'a gitti.

Tüm WRC2 katılımcılarının önünde, genelde de dokuzuncu sırada finiş gören, 2003 WRC şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver Solberg ise, WRC3'teki ilk galibiyetini aldı. 

Ralli sonuçları (ilk 10):

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark
1 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:59'53.600  
2 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 2:00'15.800 22.200
3 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 2:00'20.500 26.900
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 2:00'35.500 41.900
5 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 2:01'12.300 1'18.700
6 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 2:02'33.200 2'39.600
7 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 2:02'45.600 2'52.000
8 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Elliott Edmondson 		Ford Fiesta WRC RC1 2:04'47.400 4'53.800
9 Norway Oliver Solberg
Aaron Johnston		 Volkswagen Polo GTI R5 RC2 2:07'32.200 7'38.600
10 Norway Mads Ostberg
Norway Torstein Eriksen 		Citroën C3 R5 RC2 2:08'10.900 8'17.300
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Estonya WRC: Yerel kahraman Tanak lider, Hyundai kontrol altında götürüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Nick Garton

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