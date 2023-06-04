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2023 Sardunya Rallisi: Neuville kazandı, Hyundai bu sene ilk kez zirvede!

Yağış, kırıcı etaplar ve mekanik arızalar derken neredeyse herkesin büyük yaralar aldığı rallide mutlu sona ulaşan taraf Hyundai sürücüsü Thierry Neuville oldu. Kalle Rovanpera ise podyuma çıkarak şampiyona liderliğini korudu.

Altay Gök
Ekleyen:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Güç Etabı öncesi 42.5 saniye gibi bir farkla liderlik koltuğunda yer alan Neuville, ekstra puanlar için pek zorlamadı ve rahat bir şekilde finişe gelerek 2023 Sardunya Rallisi'ni kazanan taraf olmayı başardı!

Cuma günü ve Cumartesi sabahı galibiyet savaşında yer alan Lappi, güç ünitesindeki bir sıkıntı nedeniyle bir süre sonra geri düşmeye başladı ve kendini üçüncü sırada bulacak gibiydi.

Ancak ana rakibi Sebastien Ogier'in kaza yaparak ralliye veda etmesi sonucu ikinciliği tabiri caizse garantileyen Lappi, böylece Hyundai'ye 1-2 gibi bir sonuç getirdi.

Sezonun ilk galibiyetini "duble ile" alan takım, Üreticiler Şampiyonası'nda da Toyota'ya yaklaşıyor.

Podyumun son basamağı ise bu sezon hızından ziyade istikrarıyla öne çıkan Kalle Rovanpera'ya gitti.

Yol pozisyonundan ötürü epey yara alan Kalle, her şeye rağmen aracı Güç Etabı için bitişe kadar getirmeyi, 4.7 saniye farkla Güç Etabı'nı kazanarak ekstra beş puanı cebine atmayı ve podyuma tutunmayı başardı.

Dördüncü sırada Rovanpera'nın takım arkadaşı Elfyn Evans yer alıyor.

Cumartesi günü su birikintisinden geçerek araca hasar verse de ralliye devam edebilen Evans, son 1.5 günü hasar azaltarak ve Güç Etabı'na hazırlanarak geçirdi -sonuç olarak bu etabı dördüncü tamamlayarak Sardunya'dan iki ekstra puanla ayrılıyor.

Ralli tam bir dayanıklılık savaşı olarak geçti, öyle ki, saydığımız dört isim hariç hiçbir Rally1 sürücüsü mücadeleyi ilk 10'da tamamlayamadı!


Detaylar gelecek...

 

2023 Sardunya Rallisi - Sonuç tablosu

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara Puan
1 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		3:40'01.4     25
2 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		3:40'34.4 33.0 33.0 18
3 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		3:41'57.0 1'55.6 1'22.6 15
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		3:45'21.9 5'20.5 3'24.9 12
5 Norway Andreas Mikkelsen
Norway Torstein Eriksen 		3:49'34.8 9'33.4 4'12.9 10
6 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		3:51'51.1 11'49.7 2'16.3 8
7 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		3:52'47.5 12'46.1 56.4 6
8 France Yohan Rossel
Arnaud Dunand		 3:52'54.9 12'53.5 7.4 4
9 Mikołaj Marczyk
Poland Szymon Gospodarczyk 		3:55'35.2 15'33.8 2'40.3 2
10 Czech Republic Erik Cais
Petr Těšínský		 3:56'50.8 16'49.4 1'15.6 1
11 Grégoire Munster
Louis Louka		 3:57'25.4 17'24.0 34.6  
12 Lauri Joona
Tuukka Shemeikka		 3:58'31.3 18'29.9 1'05.9  
13 France Sébastien Ogier
France Vincent Landais 		3:59'51.8 19'50.4 1'20.5  
14 Czech Republic Martin Prokop
Michal Ernst 		4:00'08.9 20'07.5 17.1  
15 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		4:41'00.8 1:00'59.4 40'51.9  
16 Japan Takamoto Katsuta
Ireland Aaron Johnston 		4:50'12.4 1:10'11.0 9'11.6  
  Slaven Šekuljica
Damir Petrović		        
  Spain Dani Sordo
Candido Carrera 		       
  Francesco Marrone
Francesco Fresu		        
  Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		       
  Bruno Bulacia
Axel Coronado		        
  Alejandro Cachón
Alejandro López		        
  France Pierre-Louis Loubet
Belgium Nicolas Gilsoul 		       
  United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		       
  Jacopo Bergamin
Nicolò Ventoso		        
  Francesco Tali
Chiara Corso		        
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