2023 Sardunya Rallisi: Neuville kazandı, Hyundai bu sene ilk kez zirvede!

Güç Etabı öncesi 42.5 saniye gibi bir farkla liderlik koltuğunda yer alan Neuville, ekstra puanlar için pek zorlamadı ve rahat bir şekilde finişe gelerek 2023 Sardunya Rallisi'ni kazanan taraf olmayı başardı!

Cuma günü ve Cumartesi sabahı galibiyet savaşında yer alan Lappi, güç ünitesindeki bir sıkıntı nedeniyle bir süre sonra geri düşmeye başladı ve kendini üçüncü sırada bulacak gibiydi.

Ancak ana rakibi Sebastien Ogier'in kaza yaparak ralliye veda etmesi sonucu ikinciliği tabiri caizse garantileyen Lappi, böylece Hyundai'ye 1-2 gibi bir sonuç getirdi.

Sezonun ilk galibiyetini "duble ile" alan takım, Üreticiler Şampiyonası'nda da Toyota'ya yaklaşıyor.

Podyumun son basamağı ise bu sezon hızından ziyade istikrarıyla öne çıkan Kalle Rovanpera'ya gitti.

Yol pozisyonundan ötürü epey yara alan Kalle, her şeye rağmen aracı Güç Etabı için bitişe kadar getirmeyi, 4.7 saniye farkla Güç Etabı'nı kazanarak ekstra beş puanı cebine atmayı ve podyuma tutunmayı başardı.

Dördüncü sırada Rovanpera'nın takım arkadaşı Elfyn Evans yer alıyor.

Cumartesi günü su birikintisinden geçerek araca hasar verse de ralliye devam edebilen Evans, son 1.5 günü hasar azaltarak ve Güç Etabı'na hazırlanarak geçirdi -sonuç olarak bu etabı dördüncü tamamlayarak Sardunya'dan iki ekstra puanla ayrılıyor.

Ralli tam bir dayanıklılık savaşı olarak geçti, öyle ki, saydığımız dört isim hariç hiçbir Rally1 sürücüsü mücadeleyi ilk 10'da tamamlayamadı!







Detaylar gelecek...

2023 Sardunya Rallisi - Sonuç tablosu