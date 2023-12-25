Horner: "Formula 1 ciddi anlamda değişti"

2005 sezonunda tarihin en genç takım patronu olarak F1'e giriş yapan Horner, artık gridin en tecrübeli takım patronu konumunda.

Ancak kendisinin sporda bulunduğu 19 yılda çok şey değişti, birçok takım ve birçok pilot gelip geçti, emekliye ayrılanların yanı sıra vefat eden önemli isimler de oldu.

ESPN'e verdiği bir röportajda sporun nasıl değiştiğini isimler üstünden yorumlayan Horner, "Spora ilk giriş yaptığımda Ron Dennis, Flavio Briatore, Eddie Jordan, Jean Todt, Frank Williams gibi insanlar işin içindeydi. Yönetimde ise Bernie Ecclestone ve Max Mosley."

"Hepsi çok büyük karakterlerdi."

"Ron Dennis savunduğu her şeye tutkuyla bağlı bir adamdı, Bernie odanın altını üstüne getirebilirdi. Toplantı daha başlamadan Max'e olup biteni anlatırdı."

"Flavio da büyük bir karakterdi, Ron bir şeye siyah derse kendisi beyaz derdi."

"Jean Todt ise Ferrari'ye dair her şeyi acımasızca korurdu, tamamen tavizsizdi. Hepsi büyük karakterler ve kişiliklerdi." dedi.

Direktör Christian Horner ve Teknik Direktörü Guenther Steiner Fotoğraf: Red Bull Racing

Liberty Media dönemi öncesinde F1'in daha resmi bir şekilde ilerlediğini de söyleyen Horner, "Bernie asla Netflix'i işin içine sokmazdı."

"Ancak Netflix sporu dönüştürdü, daha önce asla giremeyeceği evlere taşıdı. Amerika'nın ilgisini çekti, milyonlarca dolar gelir getirdi. Oyunun kurallarını değiştirdi."

"Tüm aksiyonları takip eden sıkı hayranlarınız var ama Netflix sporu bir nevi tekerlekli Kardashian'lara dönüştürdü! Yepyeni bir izleyici kitlesi getirdi ve dinamiği büyük ölçüde değiştirdi."

"On yıl önce Budapeşte'deki otele vardığınızda dışarıda 25 kişi bulursanız şanslı sayılırdınız. Şimdi yeraltı otoparkından geçmek zorundayız." dedi.