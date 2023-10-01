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Moto3 Japonya: Masia kazandı, Deniz kaza yaptı!

Sezonun gidişatı için epey önemli olan yarışta galibiyet pole pozisyonundan başlayan Jaume Masia'ya gitti, temsilcimiz Deniz Öncü ise bitime yedi tur kala düşerek yarıştan puansız ayrıldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Yarışa ikinci sıradan başlayan Deniz, çok iyi bir startın ardından liderliği aldı ve ilk altı turu rahat bir şekilde lider tamamladı. İkinci sırada Daniel Holgado vardı, Masia ise dördüncüydü.

Bitime 11 tur kala hızlanan Masia, ilk olarak ikinciliği aldı, sonrasında ise Deniz'i geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Masia liderliği aldıktan sonra farkı biraz olsun açarken, ikincilik için Deniz-Holgado-Ayumu Sasaki üçlüsü mücadele etmekteydi.

Bitime yedi tur kala ikincilik için Sasaki'yi zorlayan Deniz, talihsiz bir lowside yaşadı ve kendini yerde buldu!

Hızlıca yarışa dönmeyi deneyen Deniz, bitime beş tur kala motosikletindeki hasar nedeniyle pite döndü ve yarıştan çekildi.

Motegi'ye zirveyle farkı kapatmaya gelen Deniz, hafta sonunu puansız kapatmasının ardından şampiyona lideri Masia'nın 52 puan gerisine düştü.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış galibiyeti güçlü bir performans sergileyen Masia'ya gitti, böylece kendisi artık 9 puan farkla şampiyona lideri konumunda!

İkinci sırada Moto2'ye yükseleceği kesinleşen Ayumu Sasaki yer aldı, o da şampiyonada ikinciliğe yükselmiş oldu.

Üçüncü sırada ise üç yarışlık podyum hasretini sonlandıran Daniel Holgado yer aldı, ancak kendisi artık şampiyonada üçüncü sırada.

Stefano Nepa kendisi için sezonun en iyi yarışını geçirerek dördüncü olurken, Ivan Ortola beşinci, David Munoz altıncı, David Alonso yedinci sıralarda yer aldılar.

İlk onu tamamlayan isimlerse Kaito Toba, Ryusei Yamanaka ve Jose Antonio Rueda.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 17 33'30.018   146.1   25
2 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 17 +1.546 1.546 146.0   20
3 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 17 +1.602 0.056 146.0   16
4 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 17 +5.200 3.598 145.8   13
5
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 17 +5.230 0.030 145.7   11
6 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 17 +8.900 3.670 145.5   10
7
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 17 +8.959 0.059 145.5   9
8 Japan K. Toba SIC58 Squadra Corse 27 Honda 17 +9.253 0.294 145.5   8
9 Japan R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team 6 GASGAS 17 +9.629 0.376 145.4   7
10
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 17 +9.734 0.105 145.4   6
11
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 17 +9.804 0.070 145.4   5
12 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 17 +10.195 0.391 145.4   4
13 Italy R. Rossi SIC58 Squadra Corse 54 Honda 17 +10.874 0.679 145.3   3
14 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 17 +11.577 0.703 145.3   2
15 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 17 +13.905 2.328 145.1   1
16
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
 7 KTM 17 +16.674 2.769 144.9    
17
D. Almansa Rivacold Snipers Team
 92 Honda 17 +31.109 14.435 143.9    
18 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 17 +31.282 0.173 143.9    
19
S. Azman MT Helmets - MSI
 63 KTM 17 +31.478 0.196 143.9    
20 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 17 +31.551 0.073 143.9    
21 France L. Fellon CIP 20 KTM 17 +31.587 0.036 143.9    
22 Spain A. Carrasco BOE Motorsports 22 KTM 17 +32.969 1.382 143.8    
23 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Honda 17 +38.000 5.031 143.4    
dnf Japan T. Suzuki Leopard Racing 24 Honda 13 +4 Laps 4 Laps 144.7 Yarış dışı  
dnf Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 10 +7 Laps 3 Laps 145.9 Yarış dışı  
dnf Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 10 +7 Laps 5.181 145.2 Kaza  
dnf Spain X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP 43 CF MOTO 9 +8 Laps 1 Lap 143.5 Kaza  
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Moto3 Japonya sıralama turları: Masia pole pozisyonunda, Deniz ikinci!

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