Moto3 Japonya: Masia kazandı, Deniz kaza yaptı!

Yarışa ikinci sıradan başlayan Deniz, çok iyi bir startın ardından liderliği aldı ve ilk altı turu rahat bir şekilde lider tamamladı. İkinci sırada Daniel Holgado vardı, Masia ise dördüncüydü.

Bitime 11 tur kala hızlanan Masia, ilk olarak ikinciliği aldı, sonrasında ise Deniz'i geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Masia liderliği aldıktan sonra farkı biraz olsun açarken, ikincilik için Deniz-Holgado-Ayumu Sasaki üçlüsü mücadele etmekteydi.

Bitime yedi tur kala ikincilik için Sasaki'yi zorlayan Deniz, talihsiz bir lowside yaşadı ve kendini yerde buldu!

Hızlıca yarışa dönmeyi deneyen Deniz, bitime beş tur kala motosikletindeki hasar nedeniyle pite döndü ve yarıştan çekildi.

Motegi'ye zirveyle farkı kapatmaya gelen Deniz, hafta sonunu puansız kapatmasının ardından şampiyona lideri Masia'nın 52 puan gerisine düştü.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış galibiyeti güçlü bir performans sergileyen Masia'ya gitti, böylece kendisi artık 9 puan farkla şampiyona lideri konumunda!

İkinci sırada Moto2'ye yükseleceği kesinleşen Ayumu Sasaki yer aldı, o da şampiyonada ikinciliğe yükselmiş oldu.

Üçüncü sırada ise üç yarışlık podyum hasretini sonlandıran Daniel Holgado yer aldı, ancak kendisi artık şampiyonada üçüncü sırada.

Stefano Nepa kendisi için sezonun en iyi yarışını geçirerek dördüncü olurken, Ivan Ortola beşinci, David Munoz altıncı, David Alonso yedinci sıralarda yer aldılar.

İlk onu tamamlayan isimlerse Kaito Toba, Ryusei Yamanaka ve Jose Antonio Rueda.