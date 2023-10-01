Moto3 Japonya: Masia kazandı, Deniz kaza yaptı!
Sezonun gidişatı için epey önemli olan yarışta galibiyet pole pozisyonundan başlayan Jaume Masia'ya gitti, temsilcimiz Deniz Öncü ise bitime yedi tur kala düşerek yarıştan puansız ayrıldı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Deniz, çok iyi bir startın ardından liderliği aldı ve ilk altı turu rahat bir şekilde lider tamamladı. İkinci sırada Daniel Holgado vardı, Masia ise dördüncüydü.
Bitime 11 tur kala hızlanan Masia, ilk olarak ikinciliği aldı, sonrasında ise Deniz'i geçerek yeniden liderliğe yükseldi.
Masia liderliği aldıktan sonra farkı biraz olsun açarken, ikincilik için Deniz-Holgado-Ayumu Sasaki üçlüsü mücadele etmekteydi.
Bitime yedi tur kala ikincilik için Sasaki'yi zorlayan Deniz, talihsiz bir lowside yaşadı ve kendini yerde buldu!
Hızlıca yarışa dönmeyi deneyen Deniz, bitime beş tur kala motosikletindeki hasar nedeniyle pite döndü ve yarıştan çekildi.
Motegi'ye zirveyle farkı kapatmaya gelen Deniz, hafta sonunu puansız kapatmasının ardından şampiyona lideri Masia'nın 52 puan gerisine düştü.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarış galibiyeti güçlü bir performans sergileyen Masia'ya gitti, böylece kendisi artık 9 puan farkla şampiyona lideri konumunda!
İkinci sırada Moto2'ye yükseleceği kesinleşen Ayumu Sasaki yer aldı, o da şampiyonada ikinciliğe yükselmiş oldu.
Üçüncü sırada ise üç yarışlık podyum hasretini sonlandıran Daniel Holgado yer aldı, ancak kendisi artık şampiyonada üçüncü sırada.
Stefano Nepa kendisi için sezonun en iyi yarışını geçirerek dördüncü olurken, Ivan Ortola beşinci, David Munoz altıncı, David Alonso yedinci sıralarda yer aldılar.
İlk onu tamamlayan isimlerse Kaito Toba, Ryusei Yamanaka ve Jose Antonio Rueda.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|17
|33'30.018
|146.1
|25
|2
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|17
|+1.546
|1.546
|146.0
|20
|3
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|17
|+1.602
|0.056
|146.0
|16
|4
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|17
|+5.200
|3.598
|145.8
|13
|5
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|17
|+5.230
|0.030
|145.7
|11
|6
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|17
|+8.900
|3.670
|145.5
|10
|7
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|17
|+8.959
|0.059
|145.5
|9
|8
|K. Toba SIC58 Squadra Corse
|27
|Honda
|17
|+9.253
|0.294
|145.5
|8
|9
|R. Yamanaka GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|6
|GASGAS
|17
|+9.629
|0.376
|145.4
|7
|10
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|17
|+9.734
|0.105
|145.4
|6
|11
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|17
|+9.804
|0.070
|145.4
|5
|12
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|17
|+10.195
|0.391
|145.4
|4
|13
|R. Rossi SIC58 Squadra Corse
|54
|Honda
|17
|+10.874
|0.679
|145.3
|3
|14
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|17
|+11.577
|0.703
|145.3
|2
|15
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|17
|+13.905
|2.328
|145.1
|1
|16
|
F. Farioli Red Bull KTM Tech 3
|7
|KTM
|17
|+16.674
|2.769
|144.9
|17
|
D. Almansa Rivacold Snipers Team
|92
|Honda
|17
|+31.109
|14.435
|143.9
|18
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|17
|+31.282
|0.173
|143.9
|19
|
S. Azman MT Helmets - MSI
|63
|KTM
|17
|+31.478
|0.196
|143.9
|20
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|17
|+31.551
|0.073
|143.9
|21
|L. Fellon CIP
|20
|KTM
|17
|+31.587
|0.036
|143.9
|22
|A. Carrasco BOE Motorsports
|22
|KTM
|17
|+32.969
|1.382
|143.8
|23
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|64
|Honda
|17
|+38.000
|5.031
|143.4
|dnf
|T. Suzuki Leopard Racing
|24
|Honda
|13
|+4 Laps
|4 Laps
|144.7
|Yarış dışı
|dnf
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|10
|+7 Laps
|3 Laps
|145.9
|Yarış dışı
|dnf
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|10
|+7 Laps
|5.181
|145.2
|Kaza
|dnf
|X. Artigas CFMoto Racing PruestelGP
|43
|CF MOTO
|9
|+8 Laps
|1 Lap
|143.5
|Kaza
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