2023 Sardunya Rallisi: Neuville galibiyete çok yakın!

Cumartesi gününü 36.4 saniye gibi büyük bir farkla lider kapatan Neuville, rakiplerinin aksine aracı korumayı tercih etmedi ve gaza basmaya devam etti.

Ralli şu dakikalarda Güç Etabı ile sona yaklaşırken, Neuville takım arkadaşı Esapekka Lappi'nin 42.5 saniye önünde galibiyete tam gaz ilerliyor.

Tüm zorluklara rağmen podyumu korumayı başaran şampiyona lideri Kalle Rovanpera 2 dakika 11.2 saniye geride üçüncü sırada.

Elfyn Evans su birikintisinden geçtiğinden beri sadece tamamlamak için uğraştığı ralliyi dördüncü sırada sürdürüyor.

Dani Sordo normalde beşinci sıradaydı, ancak bitime iki etap kala yaşadığı arıza sonucu ralliye veda etti, dolayısıyla Güç Etabı'na ciddi bir sorun yaşamadan ulaşabilen Rally1 sürücüsü sayısı sadece dört!

Cumartesi günü sabah etapları özeti

Günün açılış etabı her ne kadar bulutlu bir havada geçse de parkur kuruydu ve koşullar oldukça iyiydi.

Cumartesi günü su birikintisine dalan ve elektrik sorunu nedeniyle günü kapatan Ott Tanak, ralliye dönmesinin ardından test olarak da gördüğü Pazar gününe hızlı bir giriş yaptı ve günü 16. etabı kazanarak açtı.

Neuville sadece 4.3 saniye geride ikinci olurken, Evans üçüncülüğü elde etti.

Birçok Rally1 sürücüsü artık sadece ralliyi bitirmeye odaklandığı için WRC2 sürücüleri bu periyotta kendilerini gösterme şansı buldular; Skoda sürücüsü Sami Pajari dördüncü, bir diğer Skoda sürücüsü Oliver Solberg sekizinciliği aldı.

Rovanpera podyumu garantilediği için neredeyse hiç zorlamadığı etabı 11. sırada tamamladı, kendisinin hedefi Güç Etabı'ndan maksimumla ayrılabilmek.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Temposunu 17. etapta da sürdüren Tanak, ralliye dönen Takamoto Katsuta'nın 2.3 saniye önünde yer alarak bir etap galibiyetine daha imza attı.

Üçüncü sıra dün yaptığı kazanın ardından liderliğe veda etse de ralliye dönen Sebastien Ogier'e giderken, Neuville bu kez biraz geride kaldı ve 8.4 saniye geride dördüncü oldu.

Evans beşinci, galibiyet umutlarını yitiren Lappi altıncı, Rovanpera yedinci sıradaydı.

Toyota 18. etapta ufak çaplı bir geri dönüş yapmayı ve Katsuta ile etap galibiyetine ulaşmayı başardı, onu Lappi, Neuville ve Evans takip etti.

İnişli çıkışlı bir ralli geçiren Sordo ise etap öncesi bir egzoz arızası yaşadı ve ralliden çekildi.

WRC2 sürücüleri bu etapta da oldukça iyi performans sergilediler: Pajari beşinci, eski Rally1 sürücülerinden Adrien Fourmaux altıncı, Solberg yedinci sıralarda yer aldılar.

Ralli, kısa süre içinde Güç Etabı ile son bulacak.