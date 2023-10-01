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MotoGP Japonya: Kırmızı bayrakla biten yarışın galibi Martin, Marquez podyumda!

Yağmur altında başlayan ve kızaklamanın artması nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulan yarışın galibi Jorge Martin, Honda ise Marc Marquez ile uzun süre sonra podyumda.

Altay Gök
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Starttan birkaç dakika önce yağmur kendini gösterdi, buna rağmen ekstra bir antrenman seansına gerek kalmaması için yarış kuru zemin lastikleriyle başladı.

Martin liderliğini korurken, Francesco Bagnaai dördüncü sıraya kadar geriledi, iki KTM ise sprint yarışındaki gibi iyi bir startla podyum pozisyonundalardı.

Ancak yağmur şiddetliydi, bu da ilk tur biter bitmez neredeyse tüm sürücülerin yağmur motosikleti için pite gelmesi demekti.

Beş sürücü ise pistte kalmayı tercih etti: Michele Pirro, Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Franco Morbidelli ve Cal Crutchlow.

Yağmurun hızlanması nedeniyle bu kararın yanlış olduğu kısa süre içinde anlaşıldı; Quartararo ve Crutchlow ikinci, Bradl üçüncü, Pirro dördüncü, Morbidelli ise beşinci turda pit ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Tüm bunların ardından yarış liderliği Espargaro'ya geçmişti, Martin ise bir hata sonucu birkaç sıra kaybetmişti. 

KTM için de işler iyi değildi, nitekim Jack Miller peş peşe hatalarla gerilerken, Brad Binder sert bir lowside sonucu kendini yerde bularak yarışa veda etti.

Ducati her şeye rağmen halen çok hızlıydı, dolayısıyla Espargaro'nun ilk olarak hızlıca toparlanarak kaybettiği sıraları geri alan Martin'e, sonra da Bagnaia'ya geçilmesi kaçınılmazdı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podyumun üçüncü basamağı için de sert bir mücadele vardı, ilk olarak Marco Bezzecchi üçüncü gitse de Marquez kısa süre içinde VR46 sürücüsünü geride bıraktı.

Bezzecchi birkaç tur sonra hızlıca gelen Miguel Oliveira'ya da geçildi, yağmurda ne kadar iyi olduğu bilinen Oliveira bu turlarda zafer için bastıracak gibiydi -ta ki mekanik arızayla yarış dışı kalana dek.

13. turun sonunda epey hızlı gelen ve ön grupla aynı turları atan Johann Zarco sert bir kaza yaptı, kısa süre sonra da Marquez elini kaldırarak pist üstünde kızaklamanın epey arttığını bildirdi.

Bu durum, doğal olarak yarış yönetiminin kırmızı bayrakla yarışı durdurmasına yol açtı.

20 dakikalık bir bekleyişin ardından pit yolu açıldı ve koşulların nasıl olduğunu görmek için ısınma turu gerçekleştirildi, ancak kızaklama seviyesinin artmaya devam etmesi nedeniyle yeniden kırmızı bayrak gördük.

Ancak bu kez kırmızı bayrağın amacı yarışı tamamen sonlandırmaktı, yarış mesafesinin %50'si geride kaldığı için tam puan da verilebilmekteydi.

Böylece Motegi'de epey güçlü bir hafta sonu geçiren Jorge Martin, son üç yarışta ikinci galibiyetine ulaşmayı ve Bagnaia ile puan farkını üçe indirmeyi başardı.

İkinci sıra bir kez daha formsuz görünen Bagnaia'ya giderken, podyumu 2022 Avustralya GP'sinden bu yana -yani 350 gündür- podyuma hasret kalan Marquez tamamladı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi dördüncü olarak şampiyonluk yarışından epey düşerken, beşincilik Aleix'e, altıncılık peş peşe hataların ardından biraz olsun toparlanan Miller'a gitti.

Augusto Fernandez sürekli yükseldiği bir yarışı geride bırakarak yedinci oldu, böylece bu sezon beşinci kez ilk ona girdi.

Fabio Di Giannantonio sekizinci olarak kendisi için sezonun en iyi sonucunu tekrarlarken, son haftaların yükselişteki isimlerinden Raul Fernandez dokuzuncuydu.

Geç pitin ardından gerilese de yağmur altında toparlanan Quartararo onuncu, kendi evinde fena bir yarış geçirmeyen LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 11. sıralarda yer aldılar.

İlk 15'i tamamlayan isimlerse bu sezon sadece üçüncü kez puan alan Joan Mir, tek yarışlığına dönmesine rağmen iyi bir iş çıkaran Cal Crutchlow, bir kez daha sakat Alex Rins'in yerini alan Stefan Bradl ve Pol Espargaro.

Morbidelli aşırı geç pitinin ardından yarışı 1 dakika 14 saniye geride tamamladı ve kendisinin her yarıştan puan alma serisi de böylece son buldu.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 12 -       25
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 12 +1.413 1.413     20
3 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 12 +2.013 0.600     16
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 12 +2.943 0.930     13
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12 +3.181 0.238     11
6 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 12 +6.837 3.656     10
7 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 12 +7.587 0.750     9
8 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 12 +8.602 1.015     8
9 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 12 +11.229 2.627     7
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12 +12.244 1.015     6
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 12 +14.714 2.470     5
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12 +14.924 0.210     4
13 United Kingdom C. Crutchlow Yamaha Factory Racing 35 Yamaha 12 +16.057 1.133     3
14 Germany S. Bradl Team LCR 6 Honda 12 +17.253 1.196     2
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 12 +24.921 7.668     1
16 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 12 +33.962 9.041      
17 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 12 +1'14.934 40.972      
dnf Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 11       Yarış dışı  
dnf Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 11 +1 Lap 32.123   Yarış dışı  
dnf France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 12       Yarış dışı  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 5       Yarış dışı  
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Quartararo, sprintin ardından umutsuz: "İnanılmaz yavaştık"

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