MotoGP Japonya: Kırmızı bayrakla biten yarışın galibi Martin, Marquez podyumda!

Starttan birkaç dakika önce yağmur kendini gösterdi, buna rağmen ekstra bir antrenman seansına gerek kalmaması için yarış kuru zemin lastikleriyle başladı.

Martin liderliğini korurken, Francesco Bagnaai dördüncü sıraya kadar geriledi, iki KTM ise sprint yarışındaki gibi iyi bir startla podyum pozisyonundalardı.

Ancak yağmur şiddetliydi, bu da ilk tur biter bitmez neredeyse tüm sürücülerin yağmur motosikleti için pite gelmesi demekti.

Beş sürücü ise pistte kalmayı tercih etti: Michele Pirro, Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Franco Morbidelli ve Cal Crutchlow.

Yağmurun hızlanması nedeniyle bu kararın yanlış olduğu kısa süre içinde anlaşıldı; Quartararo ve Crutchlow ikinci, Bradl üçüncü, Pirro dördüncü, Morbidelli ise beşinci turda pit ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Tüm bunların ardından yarış liderliği Espargaro'ya geçmişti, Martin ise bir hata sonucu birkaç sıra kaybetmişti.

KTM için de işler iyi değildi, nitekim Jack Miller peş peşe hatalarla gerilerken, Brad Binder sert bir lowside sonucu kendini yerde bularak yarışa veda etti.

Ducati her şeye rağmen halen çok hızlıydı, dolayısıyla Espargaro'nun ilk olarak hızlıca toparlanarak kaybettiği sıraları geri alan Martin'e, sonra da Bagnaia'ya geçilmesi kaçınılmazdı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podyumun üçüncü basamağı için de sert bir mücadele vardı, ilk olarak Marco Bezzecchi üçüncü gitse de Marquez kısa süre içinde VR46 sürücüsünü geride bıraktı.

Bezzecchi birkaç tur sonra hızlıca gelen Miguel Oliveira'ya da geçildi, yağmurda ne kadar iyi olduğu bilinen Oliveira bu turlarda zafer için bastıracak gibiydi -ta ki mekanik arızayla yarış dışı kalana dek.

13. turun sonunda epey hızlı gelen ve ön grupla aynı turları atan Johann Zarco sert bir kaza yaptı, kısa süre sonra da Marquez elini kaldırarak pist üstünde kızaklamanın epey arttığını bildirdi.

Bu durum, doğal olarak yarış yönetiminin kırmızı bayrakla yarışı durdurmasına yol açtı.

20 dakikalık bir bekleyişin ardından pit yolu açıldı ve koşulların nasıl olduğunu görmek için ısınma turu gerçekleştirildi, ancak kızaklama seviyesinin artmaya devam etmesi nedeniyle yeniden kırmızı bayrak gördük.

Ancak bu kez kırmızı bayrağın amacı yarışı tamamen sonlandırmaktı, yarış mesafesinin %50'si geride kaldığı için tam puan da verilebilmekteydi.

Böylece Motegi'de epey güçlü bir hafta sonu geçiren Jorge Martin, son üç yarışta ikinci galibiyetine ulaşmayı ve Bagnaia ile puan farkını üçe indirmeyi başardı.

İkinci sıra bir kez daha formsuz görünen Bagnaia'ya giderken, podyumu 2022 Avustralya GP'sinden bu yana -yani 350 gündür- podyuma hasret kalan Marquez tamamladı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi dördüncü olarak şampiyonluk yarışından epey düşerken, beşincilik Aleix'e, altıncılık peş peşe hataların ardından biraz olsun toparlanan Miller'a gitti.

Augusto Fernandez sürekli yükseldiği bir yarışı geride bırakarak yedinci oldu, böylece bu sezon beşinci kez ilk ona girdi.

Fabio Di Giannantonio sekizinci olarak kendisi için sezonun en iyi sonucunu tekrarlarken, son haftaların yükselişteki isimlerinden Raul Fernandez dokuzuncuydu.

Geç pitin ardından gerilese de yağmur altında toparlanan Quartararo onuncu, kendi evinde fena bir yarış geçirmeyen LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 11. sıralarda yer aldılar.

İlk 15'i tamamlayan isimlerse bu sezon sadece üçüncü kez puan alan Joan Mir, tek yarışlığına dönmesine rağmen iyi bir iş çıkaran Cal Crutchlow, bir kez daha sakat Alex Rins'in yerini alan Stefan Bradl ve Pol Espargaro.

Morbidelli aşırı geç pitinin ardından yarışı 1 dakika 14 saniye geride tamamladı ve kendisinin her yarıştan puan alma serisi de böylece son buldu.