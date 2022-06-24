Westbrook: "Glickenhaus gelecek sene Le Mans galibiyetine oynayacak"

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Hypercar sınıfındaki rekabet, Peugeot'nun Monza'dan, Ferrari, Porsche ve Cadillac'ın ise gelecek sezondan itibaren gride katılmasıyla birlikte kızışacak.

Bu, küçük üretici olan Glickenhaus'un, gelecek yıl dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarıyla savaşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bu üreticilerin tamamı, yarışı programlarına önemli miktarda teknik ve finansal kaynak ayırabiliyor.

Ancak Glickenhaus'un daha büyük rakiplerine karşı hala eşit bir mücadele verebileceğine inanan Westbrook, kendilerinin Pipo Motors tarafından üretilen güvenilir bir içten yanmalı motora sahip olduğunu vurgularken, Porsche ve Cadillac gibi üreticilerin özel bir hibrit ünite ile mücadele etmek zorunda kalacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Westbrook, "Önümüzdeki yıl sınıfımızda çok daha fazla araç olacak ancak dayanıklılık konusunda birtakım endişeler de olacak."

“Felsefemiz oldukça basit: hibrit sistem kullanmayı tercih etmemek. Bu, yeni üreticilerin geleceği gelecek yıl için iyi bir adım atmamızı sağlayacak.”

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH of Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux with James Glickenhaus Photo by: Nikolaz Godet

2021 sezonunda gride katılan ve sürekli gelişmeye devam eden Glickenhaus, önemli adımlar atmaya devam ediyor; Westbrook, Ryan Briscoe ve Franck Mailleux, bu ayın başlarında gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat'i üçüncü sırada tamamladılar.

Westbrook, aracın henüz yeni olduğu zamana kıyasla çok daha fazla kendinden emin hissettiğini açıkladı ve takımın gelecek sezonki Le Mans'ta çok daha iyi olacağını belirtti.

46 yaşındaki sürücü, "Araç geçen yıl vahşi bir at gibiydi, şimdi güzel bir kedi yavrusu gibi - güzel, evcil bir kedi yavrusu."

"Araca binmek için sabırsızlanıyorsunuz, geçen yıl sanki yüksek hızlı virajlara girmeden önce derinlere inip birkaç nefes almanız gerekiyordu, şimdi ise gerçekten iyi hissettiriyor."

"Bu yıl araçtaki potansiyeli açığa çıkardık. Geçen yıl ise sadece aracı çalıştırıyorduk. Kurallar çok yeniydi, ekip de çok yeniydi. Artık sürekli yeni bir şeyler deniyoruz, geçen sene bunu yapmıyorduk."

"Araçta geliştirebileceğimiz bazı yerler var. Gelecek yıl kesinlikle bir adım daha atacağız." dedi.

Toyota sürücüsü ve takım patronu Kamui Kobayashi, Alpine'nin Sebring 1000 Mil açılışındaki zaferinin ardından, hibrit olmayan Glickenhaus 007 LMH'nin performansının, üç aracın yarıştığı Hypercar sınıfı için Performans Dengesini (BoP) belirlemede sınırlayıcı faktör olduğunu öne sürdü.

Bu sözleri "saçmalık" olarak nitelendiren Westbrook, “BoP tarafından bir hayli yavaşlatıldık, motoru sınırının epey altında çalıştırıyoruz. Bu motorun rahatlıkla 900 beygir yapabileceğini düşünüyorum, kısıtlamanın sebebi de bu."

"Bir diğer sebep de ağırlık. Aracımız Hypercar sınıfı kurallarında belirtilen ağırlıkta, daha hafif veya daha ağır değil."

"Hypercar sınıfının Glickenhaus için yavaşlatıldığına yönelik birtakım söylentiler duydum, ancak bu kesinlikle saçmalık."

"Bu araç yere basma gücü ve motor gücü pencerelerinin içinde performans gösterecek şekilde tasarlandı, olay bundan ibaret. Bizi hızlandıracak hiçbir şeye sahip değiliz."

"Le Mans yarış hızında hedef 3.30 idi, sıralama derecemiz ise 3.25 civarındaydı. Dolayısıyla tüm sınıfın bize ayak uydurabilmek amacıyla yavaşlatıldığı iddiası kesinlikle saçmalık." dedi.