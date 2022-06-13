Toyota, ilk Le Mans podyumunu elde eden Glickenhaus'u övdü

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Le Mans 24 Saat'i 3. ve 4. bitiren Glickenhaus, Ryan Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux üçlüsünün kullandığı 709 numaralı araç ile tarihi yarıştaki ilk podyumunu elde etti.

Ancak Amerikan üretici yarışın hiçbir noktasında Toyota için ciddi bir tehdit yaratamadı. #709 Glickenhaus yarışı liderin beş tur gerisinde tamamlarken, #708 Glickenhaus ise birtakım problemler yaşamasının ardından çok daha geride yer aldı.

Ancak Toyota teknik direktörü Pascal Vasselon, beş turluk farkın Glickenhaus'un gerçek performansını temsil etmediğine ve Amerikan takımın uygun koşullarda kendileriyle rekabet edebileceğini düşünüyor.

Vasselon, "Glickenhaus gece çökünce biraz geride kaldı, ancak tur zamanları bizimkilerle neredeyse aynıydı. Pist temizken 3.27'lerde turlayabilen yalnızca üç araç vardı, bu yüzden saf potansiyel olarak bizimle aynı seviyedeydiler. Sadece belirli koşullarda tutarlı performans sergileyemediler."

"Bizim için asla sıkıcı bir yarış olmadı, her zaman endişeli ve sanki arada hiçbir fark yokmuş gibi hissediyoruz, ancak hata yapmadığımız da doğru. Oldukça tutarlıydık."

"Glickenhaus'a kıyasla gücümüz, her koşula hızla uyum sağlamak. Ancak ciddi bir potansiyele sahipler, araçlarının ve organizasyonlarının daha çok genç olduğunu düşünürsek kesinlikle dikkate alınmalılar."

"709 numaralı araç iki turu pitlerde kaybetti, bir turu ise yarışın sonlarında tempoyu düşürünce kaybetti. Bu durumda, fark beş tur değil, sadece iki tur, ki bu çok büyük bir fark değil." dedi.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH of Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Franck Mailleux with James Glickenhaus Photo by: Nikolaz Godet

#709 Glickenhaus sürücüsü Briscoe, sadece ikinci sezonlarında elde ettikleri podyumun "takımın ne kadar yetenekli olduğunun bir göstergesi" olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Briscoe, "Kazanmak için yarış boyunca Toyota ile savaşmak ve en azından baskıyı sürdürmek güzel olurdu. Bence bir tur geriye düşmemizin ardından oldukça rahatladılar."

"Yarış boyunca Toyota'nın hızına tam olarak ayak uyduramadığımızı gördük. Bu yüzden biraz üstün olduklarını ve yarışı hak ederek kazandıklarını düşünüyorum."

“Şu anda çok dik bir öğrenme eğrisindeyiz. Umarım devam edebiliriz, çok ama çok daha iyiye gittiğimizi görmek istiyorum."

"Yine de podyuma çıktığımız için çok mutluyum çünkü Toyota'dan ortalama olarak yarım saniye veya saniye geride olsak da iyi bir tempo tutturabilmemiz ve sorunsuz bir yarış çıkarmamız takımın ne kadar iyi olduğunun bir kanıtı."

"Eğer Sebring'deki yarış kısaltılmamış olsaydı onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden artık mücadelenin içinde olduğumuzu ve kesinlikle daha fazla zorlayacağımızı da söyleyebilirim. Monza'da kazanmak için çok çabalayacağız." dedi.