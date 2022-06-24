Ogier WEC'den ayrılıyor, yerini Chatin alacak

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Tam zamanlı WRC kariyerini sonlandırmasının ardından WEC'e geçiş yapan ve Signatech temelli Richard Mille Racing ile anlaşarak Charles Milesi-Lilou Wadoux ikilisinin takım arkadaşı olan ralli efsanesi Ogier, geçtiğimiz haftalarda Le Mans 24 Saat'te piste çıkmasının ardından "bu sezon bir daha WEC'de yarışmasının olası olmadığını" söylemişti.

Bu karar takım tarafından da doğrulandı ve kalan üç yarışta Ogier yerine bir diğer Fransız sürücünün, Paul-Loup Chatin'in yarışacağı açıklandı. Chatin, Temmuz ayında Monza'da ilk kez piste çıkacak.

Chatin takıma yabancı değil. 2014'te Signatech ile Avrupa Le Mans Şampiyonası'nı kazanan ekibin bir parçası olan Fransız, 2015'te WEC'e yükseltilmişti.

Son dönemde IDEC Sport ile yeniden Avrupa Le Mans Şampiyonası'nda yarışmaya başlayan Chatin, geçtiğimiz sezon Racing Team Nederland sürücüsü Giedo van der Garde'nin COVID-19'a yakalanmasının ardından tek seferliğine piste çıkmıştı.

Chatin, "Richard Mille Racing ekibine katıldığım için çok mutluyum. Bu harika bir fırsat ve beni düşündükleri için gurur duyuyoru m."

"Hedefim oldukça basit. Her şeyden önce takıma ve takım arkadaşlarıma mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşmaları için hizmet etmek istiyorum. Ayrıca iyi bildiğim üç pistte LMP2 deneyimimle onlara yardımcı olmayı umuyorum."

"Sezonun sonunda Charles ve Lilou ile podyumda olmak harika olurdu, bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayrıca, üç sezon birlikte çalıştığım ve çok iyi vakit geçirdiğim Signatech ekibiyle yeni bir maceraya atılmak da gerçek bir zevk."

Signatech patronu Philippe Sinault, takımın Ogier'in yalnızca üç yarışın ardından takımdan ayrılma kararına saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

Sinault, "İlk kez Richard Mille renklerini giyecek olsa da, Paul-Loup'u çok iyi tanıyoruz."

"Yeteneği ve her koşula uyum sağlayabilmesi, 2014'te Avrupa Le Mans Şampiyonası unvanımızı başarılı bir şekilde korumamızı ve 2015'teki ilk WEC sezonumuz için sağlam bir temel oluşturmamızı sağladı.

"Paul-Loup, LMP2 kategorisinde her zaman hızlıydı, takıma ve seriye entegrasyonu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Charles ve Lilou ile bu yeni takım, sezonun ikinci yarısı için çok umut verici görünüyor!"

Ogier, Milesi ve Wadoux; ,Le Mans'ta LMP2 sınıfını dokuzuncu bitirdi ancak en iyi sonuçları sekizinci bitirdikleri Spa'da gelmişti.