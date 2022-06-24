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WEC / Porsche Tanıtım Haberler

Porsche, WEC ve IMSA'da yarışacağı LMDh aracı 963'ü tanıttı!

Porsche Penske Motorsport, 2023 sezonundan itibaren hem IMSA hem de WEC'de mücadele edecekleri yeni araçlarını tanıttı.

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Porsche, WEC ve IMSA'da yarışacağı LMDh aracı 963'ü tanıttı!
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Porsche Penske Motorsport, 7889 kilometrelik testlerin ardından yeni aracını sonunda Goodwood Festivali'nde tanıttı.

Alman marka, bu araçla zengin yarış tarihini devam ettirerek yeni zaferler kazanmak istiyor. Porsche, gelecek sezondan itibaren bu yeni araçla hem IMSA'da hem de WEC'de yarışacak yani bu aracı Daytona, Sebring ve Le Mans gibi tarihi ve aynı zamanda prestijli yarışlarda göreceğiz. Alman marka gelecek sezon 20. Le Mans zaferini kovalayacak. 

Porsche, geçtiğimiz aylarda müşteri takımlarına açık olduğunu söylemişti. Bu da gelecek sezon 6 ya da 7 adet 963 şasini yarışırken görebileceğimiz anlamına geliyor. 

Porsche, GT kategorisinde araçlarını kullanan isimlere yeni aracın direksiyonunu emanet ediyor. Ayrıca, Le Mans galibi Andre Lotterer de pilot kadrosuna dahil edildi. Lotterer'in gelecek sezondan itibaren Porsche'nin FE takımından ayrılıp, WEC ekibine katılacağı düşünülüyor. 

Takımın pilot kadrosu şöyle:  Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, Matthieu Jaminet ve Andre Lotterer. 

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Porsche 963

Porsche 963

Fotoğraf: Gianluca Marchese

Porsche markasının klasik renkleri olan beyaz, kırmızı ve siyah renk düzeniyle karşımıza çıkan "963" adındaki araç; 4.6 litrelik çift turbo tasarımlı bir V8'e sahip. Bu motor 680 beygir gücünde. Porsche'nin rakibi Toyota ise 3.5 litrelik bir V6 kullanıyor. Yani motor alanında iki büyük marka farklı tasarımlar tercih etmişler. 

Aracın ilk yarışına Ocak 2023'teki 24 Saat Daytona'da çıkması beklense de geçtiğimiz günlerde WEC, 2023 araçlarının 2022 sezonunda test edilebileceğini açıklamıştı. Örnek vermek gerekirse Peugeot, 2023 aracını test etmek için 2022 sezonundaki WEC yarışlarını kullanacak. Fransız marka, ilk yarışına 10 Temmuz'daki Monza ayağında çıkıyor. 

Hiçbir test gerçek bir yarış kadar öğretici ve gerçekçi olamayacağından Porsche, yeni aracı test etmek için bu sezon WEC'in son yarışı olan Bahreyn ayağında yarışabilir. Yani Bahreyn 6 Saat yarışında yeni 963'ü görebiliriz. Bu yarışa katılması durumunda Porsche, sadece yeni aracını denemek amacıyla orada olacak ve puan barajında olsa dahi puan kazanamayacak. 

Araç hem WEC'de hem de IMSA'da yarışacak ve bundan ötürü iki farklı yarış merkezi olacak. İlk merkez Mannheim, Almanya'da yer alacak. Bu merkez WEC'den sorumlu olacak. Mooresville, Kuzey Karolina'da yer alacak olan diğer merkez ise IMSA'dan sorumlu olacak.  

Porsche'un Motor Sporları Bölümünün başında bulunan Thomas Laudenbach, 963 hakkında şunları söyledi: "İyi bir yolda ilerliyoruz ama gelecek sezon öncesinde hâlâ yapılacak çok iş var. Teknolojik açıdan iyi bir durumda olacağımızdan eminim."

"Ayrıca farklı markalar ve konseptler arasındaki yarışta zaferlere ulaşmak için gerekli takım yapılarını da oluşturduk. Yeni Porsche 963 aracımız; 917, 935, 956, 962 ve 919 Hibrit gibi efsanevi araçların geleneğini sürdürecek." 

Foto Galeri: 963:
Porsche 963

Porsche 963

Fotoğraf: Porsche

 

 

 

 

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