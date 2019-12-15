WEC Bahreyn testi: Çaylakların hızlısı Yamashita

2019 Super GT şampiyonu, bugün gerçekleştirilen çaylak testinin ikinci bölümünde 1:44.075 yaptı ve Toyota'nın test ve yedek pilotu Thomas Laurent'in yarım saniye önünde çaylakların en hızlı ismi olmayı başardı.

2019/20 WEC sezonunda High Class LMP2 takımında yarışan Yamashita, öğleden sonra direksiyona geçerek #7 Toyota TS050 Hybrid ile toplamda 34 tur atmayı başardı.

Haziran ayında Barcelona'da gerçekleştirilen testte TS050'yi ilk kez test eden Laurent ise aynı miktarda tur attı ve 1:44.514 yaparak ikinci sırada yer aldı.

Gözler ise Formula 2 şampiyonu ve Mercedes'in Formual E pilotu Nyck de Vries'ın üzerindeydi. Bu yıl Racing Team Nederland adına WEC'te yarışan genç sürücü, #8 Toyota'da 1:44.561 yaparak Laurent'in hemen gerisinde üçüncü oldu.

Toyota Motorsport GmbH'nin teknik direktörü Pascal Vasselon, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Üç çaylak sürücümüzle birlikte bizim için iyi bir gün oldu. Pist dışına dahi çıkmadılar ve iyi bir iş yaptılar." dedi.

Vasselon, üç pilotu birbirleriyle karşılaştırmanın haksızlık olacağını, çünkü Yamashita'nın iki tane yeni Michelin lastiği olduğunu, Laurent ve de Vries'ın ise sadece birer tane yeni lastiği olduğunu söyledi.

Öte yandan testlerin en hızlı zamanı öğleden sonra 1:43.264 yapan Toyota sürücüsü Kamui Kobayashi'den geldi.

Formula 2 ve Haas F1 simülatör sürücüsü Louis Deletraz, Rebellion R-13'ün direksiyonuna geçti ve prototip araçlarla ilk sürüşünde 1:45.217 yaptı.

Rebellion'da Norman Nato, 43 tur attığı seansta 1:44.867 yaparak en hızlı Rebellion sürücüsü konumunda yer aldı.

LMP2 sınıfında en hızlı çaylak, Avrupa Le Mans Serisi LMP3 şampiyonu Mikkel Jensen oldu. Jensen, G-DRive Racing Team Oreca 07 ile 1:47.224 yaptı.

GTE sınıfında ise #92 Porsche 911 RSR'ın direksiyona geçen Jos van Uitert en hızlı isim oldu. Hollandalı sürücü 1:58.731'lik bir derece yaptı.

Çeviri: İnci Beğen