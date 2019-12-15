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WEC / Son dakika

Peugeot 2022’de Le Mans'a erkenden dönüş yapabilir

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Peugeot 2022’de Le Mans'a erkenden dönüş yapabilir
Ekleyen:
15 Ara 2019 10:45

Peugeot yeni LM Hypercar serisi aracını 2022/23 sezonundan önce yarıştırma kararını tamamen dışlamamış durumda.

Markanın ana şirketi olan PSA'nın motor sporları patronu Jean-Marc Finot, markanın 2011’in Kasım ayından sonra ilk kez spora geri döneceğini açıkladıktan sonra, Peugeot’un 2022 yılında spora geri dönebileceğini belirtti.

Bu açıklama pek çok grup tarafından - bu gruplara Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Automobile Club de l'Ouest de dahil - markanın 2022/23 sezonunda geri döneceği şeklinde algılandı.

Motorsport.com tarafından detaylı açıklama yapması isten Finot, “Böyle bir şey söylemedik, söylediğimiz şey 2022’de geleceğimizdi ancak tam olarak ne zaman geleceğimizi belirtmedik”.

“Daha erken yarışma ihtimalini hala gözden geçiriyoruz.” dedi.

Finot, 2021/22 sezonunun finali olan Le Mans 24 Saat’te yarışmak üzerine yapılacak bir ön çalışmanın riskli olacağı için zor bir karar olacağını söyledi.

Finot, Peugeot LM Hypercar aracının 2021’de tamamlanmış ve sürüşe hazır bir durumda olmasını istediğini belirtti.

“2021’in ortasında olacak ama belirli bir ay veremem.”

Finot’un yaptığı açıklamalara göre Peugeot’nun spora uzun süredir geciken dönüşü gerekliydi. Çünkü kurallar, markanın hiper araç klasmanında 5 yıl içinde sadece 2 farklı dizayn yapmasına izin veriyor.

“Eğer yarışmaya başlarken yeterince olgun değilseniz 5 yıl boyunca bu kararınızdan pişmanlık duyabilirsiniz.”

Finot aracın motor şeması hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.

“Sizi bu konu hakkında bilgilendireceğiz. Bu konuyu açıklamak için büyük bir etkinlik düzenleyeceğiz.”

Bu hafta sonu düzenlenen olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın Bahreyn ayağına gözlem amacıyla katılan Finot, padoğun durumunu gözlemlemek amacıyla ve WEC girişi öncesi takımlarla PSA Motorsport merkezine mekaniker yerleştirmek için konuşmaya geldiğini belirtti.

“Citroen markası altında WRC’den çekildikten sonra, çok fazla deneyime sahip kaliteli mekanikerlere sahibiz ancak onları dayanıklılık yarışları için eğitmeliyiz.”

“Takım menajerleriyle neler olabileceğine dair görüşmeler yapıyoruz.”

Rebellion Racing ile iş birliğinde olacak olan Peugeot, Rebellion’a geçme ihtimali olan bazı mekanikerleri bunun dışında bırakmadı. Finot böyle bir şey olduğu takdirde bunun bir kiralık iş gibi olacağını ve kendi çerçeveleri içinde olmayacağını söyledi.

Çeviri: Efe Kahya

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