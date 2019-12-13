Bahreyn WEC: Rebellion, Ginetta'nın önünde pole'de
Rebellion Racing, cuma günkü FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
Rebellion, son yarışta olduğu gibi bu yarışa da favori olarak başladı ve sıralama turlarında #1 Rebellion'ın direksiyonuna Bruno Senna ile Norman Nato ikilisi geçti.
İkili ortalama 1:42.979'luk bir derece yakaladı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardılar.
Pole pozisyonu için çekişmeleri beklenen #5 Ginetta'da Ben Hanley ile Charlie Robertson ikilisi, 1:43.123'lük dereceleriyle ikinci sırada kendilerine yer buldular.
Senna sıralama turlarındaki 1:42.396'lık derecesiyle en hızlı zamanın da sahibi oldu.
Toyota sürücüleri sıralama turlarında üçüncü ve dördüncü oldular. Üçüncülüğü #8 Toyota'yı kullanan Kazuki Nakajima ve Sebastien Buemi paylaşırken, #7 Toyota dördüncü sırada yer aldı.
LMP2 sınıfında ise pole pozisyonu Untied Autosports'un oldu. Paul di Resta ve Phil Hanson ikilisi 1:45.357'lik bir ortama yakalayarak, yaklaşık 0.3 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldular.
GTE Pro'da Gianmaria Bruni ve Richard Lietz ikilisinin paylaştığı #91 Porsche 911 pole pozisyonunu kazandı.
İkilinin ortalama derecesi 1:55.485'ti ve #92 Porsche sürücüleri Kevin Estre ile Michael Christensen'den sadece 0.131 saniye hızlıydılar.
James Calado ve Alessandro Pier Guidi'nin paylaştığı #51 Ferrari 488 GTE üçüncü sırada yer aldı.
GTE Am'de pole pozisyonunun sahibi #57 Project 1 Porsche ile yarışan Ben Keating ve Jeroen Bleeemolen'in oldu.
Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport, GTE Am'de yedinci sırada yer aldılar.
LMP1-LMP2 sonuçları:
|Sıra
|#
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|1. Zaman
|2. Zaman
|Ortalama Süre
|Fark
|1
|1
| Bruno Senna
Gustavo Menezes
Norman Nato
|Rebellion R13
|LMP1
|1'42.396
|1'43.562
|1'42.979
|2
|5
| Charlie Robertson
Ben Hanley
Jordan King
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'43.559
|1'42.688
|1'43.123
|0.144
|3
|8
| Sébastien Buemi
Kazuki Nakajima
Brendon Hartley
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'42.986
|1'44.009
|1'43.497
|0.518
|4
|7
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'43.446
|1'44.238
|1'43.842
|0.863
|5
|6
| Mike Simpson
Chris Dyson
Guy Smith
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'43.609
|1'44.165
|1'43.887
|0.908
|6
|22
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
Paul diResta
|Oreca 07
|LMP2
|1'44.869
|1'45.846
|1'45.357
|2.378
|7
|37
| Ho-Pin Tung
Gabriel Aubry
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|1'45.079
|1'46.220
|1'45.649
|2.670
|8
|26
| Roman Rusinov
Job Uitert
Jean-Eric Vergne
|Aurus 01
|LMP2
|1'46.168
|1'45.738
|1'45.953
|2.974
|9
|38
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Anthony Davidson
|Oreca 07
|LMP2
|1'46.740
|1'46.091
|1'46.415
|3.436
|10
|42
| Nicolas Lapierre
Antonin Borga
Alexandre Coigny
|Oreca 07
|LMP2
|1'46.713
|1'47.818
|1'47.265
|4.286
|11
|33
| Mark Patterson
Kenta Yamashita
Anders Fjordbach
|Oreca 07
|LMP2
|1'46.101
|1'48.546
|1'47.323
|4.344
|12
|36
| Thomas Laurent
André Negrao
Pierre Ragues
|Alpine A470
|LMP2
|1'46.880
|1'48.570
|1'47.725
|4.746
|13
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Nyck deVries
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.419
|1'47.380
|1'48.899
|5.920
|14
|47
| Roberto Lacorte
Andrea Belicchi
Giorgio Sernagiotto
|Dallara P217
|LMP2
|1'48.414
|1'50.534
|1'49.474
|6.495
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GTE Pro ve GTE Am sonuçları:
|Sıra
|Pilotlar
|Sınıf
|1. Zaman
|2. Zaman
|Ortalama Süre
|Fark
|1
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|LMGTE PRO
|1'55.342
|1'55.628
|1'55.485
|2
| Michael Christensen
Kevin Estre
|LMGTE PRO
|1'55.617
|1'55.473
|1'55.545
|0.060
|3
| James Calado
Alessandro PierGuidi
|LMGTE PRO
|1'55.824
|1'56.350
|1'56.087
|0.602
|4
| Davide Rigon
Miguel Molina
|LMGTE PRO
|1'55.808
|1'56.829
|1'56.318
|0.833
|5
| Marco Sorensen
Nicki Thiim
|LMGTE PRO
|1'56.401
|1'56.378
|1'56.389
|0.904
|6
| Ben Keating
Larry ten Voorde
Jeroen Bleekemolen
|LMGTE AM
|1'57.089
|1'58.116
|1'57.602
|2.117
|7
| Khaled AlQubaisi
Adrien deLeener
Thomas Preining
|LMGTE AM
|1'56.269
|1'59.053
|1'57.661
|2.176
|8
| François Perrodo
Emmanuel Collard
Nicklas Nielsen
|LMGTE AM
|1'56.128
|1'59.253
|1'57.690
|2.205
|9
| Egidio Perfetti
David Heinemeier Hansson
Matteo Cairoli
|LMGTE AM
|1'57.280
|1'58.446
|1'57.863
|2.378
|10
| Michael Wainwright
Andrew Watson
Ben Barker
|LMGTE AM
|1'57.558
|1'58.397
|1'57.977
|2.492
|11
| Paul DallaLana
Darren Turner
Ross Gunn
|LMGTE AM
|1'57.655
|1'58.350
|1'58.002
|2.517
|12
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Jonathan Adam
|LMGTE AM
|1'57.800
|1'58.294
|1'58.047
|2.562
|13
| Bonamy Grimes
Johnny Mowlem
Charles Hollings
|LMGTE AM
|1'58.134
|1'58.300
|1'58.217
|2.732
|14
| Motoaki Ishikawa
Olivier Beretta
Kei Cozzolino
|LMGTE AM
|1'58.468
|1'58.802
|1'58.635
|3.150
|15
| Christian Ried
Riccardo Pera
Matt Campbell
|LMGTE AM
|1'59.048
|2'00.871
|1'59.959
|4.474
|16
| Alex Lynn
Maxime Martin
|LMGTE PRO
|1'56.253
|1'56.253
|0.768
|17
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Giancarlo Fisichella
|LMGTE AM
|1'56.903
|1'56.903
|1.418
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
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|Pilotlar
|Bruno Senna , Norman Nato
|Takımlar
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Bahreyn WEC: Rebellion, Ginetta'nın önünde pole'de
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