Bahreyn WEC: Rebellion, Ginetta'nın önünde pole'de

Rebellion, son yarışta olduğu gibi bu yarışa da favori olarak başladı ve sıralama turlarında #1 Rebellion'ın direksiyonuna Bruno Senna ile Norman Nato ikilisi geçti.

İkili ortalama 1:42.979'luk bir derece yakaladı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardılar.

Pole pozisyonu için çekişmeleri beklenen #5 Ginetta'da Ben Hanley ile Charlie Robertson ikilisi, 1:43.123'lük dereceleriyle ikinci sırada kendilerine yer buldular.

Senna sıralama turlarındaki 1:42.396'lık derecesiyle en hızlı zamanın da sahibi oldu.

Toyota sürücüleri sıralama turlarında üçüncü ve dördüncü oldular. Üçüncülüğü #8 Toyota'yı kullanan Kazuki Nakajima ve Sebastien Buemi paylaşırken, #7 Toyota dördüncü sırada yer aldı.

LMP2 sınıfında ise pole pozisyonu Untied Autosports'un oldu. Paul di Resta ve Phil Hanson ikilisi 1:45.357'lik bir ortama yakalayarak, yaklaşık 0.3 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldular.

GTE Pro'da Gianmaria Bruni ve Richard Lietz ikilisinin paylaştığı #91 Porsche 911 pole pozisyonunu kazandı.

İkilinin ortalama derecesi 1:55.485'ti ve #92 Porsche sürücüleri Kevin Estre ile Michael Christensen'den sadece 0.131 saniye hızlıydılar.

James Calado ve Alessandro Pier Guidi'nin paylaştığı #51 Ferrari 488 GTE üçüncü sırada yer aldı.

GTE Am'de pole pozisyonunun sahibi #57 Project 1 Porsche ile yarışan Ben Keating ve Jeroen Bleeemolen'in oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport, GTE Am'de yedinci sırada yer aldılar.

LMP1-LMP2 sonuçları:

GTE Pro ve GTE Am sonuçları: