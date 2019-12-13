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WEC / Bahreyn / Sıralama turları raporu

Bahreyn WEC: Rebellion, Ginetta'nın önünde pole'de

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Bahreyn WEC: Rebellion, Ginetta'nın önünde pole'de
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Ara 2019 14:59

Rebellion Racing, cuma günkü FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Bahreyn yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

Rebellion, son yarışta olduğu gibi bu yarışa da favori olarak başladı ve sıralama turlarında #1 Rebellion'ın direksiyonuna Bruno Senna ile Norman Nato ikilisi geçti. 

İkili ortalama 1:42.979'luk bir derece yakaladı ve pole pozisyonunun sahibi olmayı başardılar.

Pole pozisyonu için çekişmeleri beklenen #5 Ginetta'da Ben Hanley ile Charlie Robertson ikilisi, 1:43.123'lük dereceleriyle ikinci sırada kendilerine yer buldular.

Senna sıralama turlarındaki 1:42.396'lık derecesiyle en hızlı zamanın da sahibi oldu.

Toyota sürücüleri sıralama turlarında üçüncü ve dördüncü oldular. Üçüncülüğü #8 Toyota'yı kullanan Kazuki Nakajima ve Sebastien Buemi paylaşırken, #7 Toyota dördüncü sırada yer aldı.

LMP2 sınıfında ise pole pozisyonu Untied Autosports'un oldu. Paul di Resta ve Phil Hanson ikilisi 1:45.357'lik bir ortama yakalayarak, yaklaşık 0.3 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldular.

GTE Pro'da Gianmaria Bruni ve Richard Lietz ikilisinin paylaştığı #91 Porsche 911 pole pozisyonunu kazandı.

İkilinin ortalama derecesi 1:55.485'ti ve #92 Porsche sürücüleri Kevin Estre ile Michael Christensen'den sadece 0.131 saniye hızlıydılar.

James Calado ve Alessandro Pier Guidi'nin paylaştığı #51 Ferrari 488 GTE üçüncü sırada yer aldı.

GTE Am'de pole pozisyonunun sahibi #57 Project 1 Porsche ile yarışan Ben Keating ve Jeroen Bleeemolen'in oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç ve #90 TF Sport, GTE Am'de yedinci sırada yer aldılar.

LMP1-LMP2 sonuçları:

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf 1. Zaman 2. Zaman Ortalama Süre Fark
1 1 Brazil Bruno Senna
United States Gustavo Menezes
France Norman Nato 		Rebellion R13 LMP1 1'42.396 1'43.562 1'42.979  
2 5 United Kingdom Charlie Robertson
United Kingdom Ben Hanley
United Kingdom Jordan King 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'43.559 1'42.688 1'43.123 0.144
3 8 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'42.986 1'44.009 1'43.497 0.518
4 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'43.446 1'44.238 1'43.842 0.863
5 6 United Kingdom Mike Simpson
United States Chris Dyson
United Kingdom Guy Smith 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'43.609 1'44.165 1'43.887 0.908
6 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07 LMP2 1'44.869 1'45.846 1'45.357 2.378
7 37 China Ho-Pin Tung
France Gabriel Aubry
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'45.079 1'46.220 1'45.649 2.670
8 26 Russian Federation Roman Rusinov
Netherlands Job Uitert
France Jean-Eric Vergne 		Aurus 01 LMP2 1'46.168 1'45.738 1'45.953 2.974
9 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		Oreca 07 LMP2 1'46.740 1'46.091 1'46.415 3.436
10 42 France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga
Switzerland Alexandre Coigny 		Oreca 07 LMP2 1'46.713 1'47.818 1'47.265 4.286
11 33 United States Mark Patterson
Japan Kenta Yamashita
Denmark Anders Fjordbach 		Oreca 07 LMP2 1'46.101 1'48.546 1'47.323 4.344
12 36 France Thomas Laurent
Brazil André Negrao
France Pierre Ragues 		Alpine A470 LMP2 1'46.880 1'48.570 1'47.725 4.746
13 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Nyck deVries 		Oreca 07 LMP2 1'50.419 1'47.380 1'48.899 5.920
14 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara P217 LMP2 1'48.414 1'50.534 1'49.474 6.495
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GTE Pro ve GTE Am sonuçları:

Sıra Pilotlar Sınıf 1. Zaman 2. Zaman Ortalama Süre Fark
1 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		LMGTE PRO 1'55.342 1'55.628 1'55.485  
2 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		LMGTE PRO 1'55.617 1'55.473 1'55.545 0.060
3 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi 		LMGTE PRO 1'55.824 1'56.350 1'56.087 0.602
4 Italy Davide Rigon
Spain Miguel Molina 		LMGTE PRO 1'55.808 1'56.829 1'56.318 0.833
5 Denmark Marco Sorensen
Denmark Nicki Thiim 		LMGTE PRO 1'56.401 1'56.378 1'56.389 0.904
6 United States Ben Keating
Netherlands Larry ten Voorde
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		LMGTE AM 1'57.089 1'58.116 1'57.602 2.117
7 United Arab Emirates Khaled AlQubaisi
Belgium Adrien deLeener
Austria Thomas Preining 		LMGTE AM 1'56.269 1'59.053 1'57.661 2.176
8 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Denmark Nicklas Nielsen 		LMGTE AM 1'56.128 1'59.253 1'57.690 2.205
9 Norway Egidio Perfetti
Denmark David Heinemeier Hansson
Italy Matteo Cairoli 		LMGTE AM 1'57.280 1'58.446 1'57.863 2.378
10 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Andrew Watson
United Kingdom Ben Barker 		LMGTE AM 1'57.558 1'58.397 1'57.977 2.492
11 Canada Paul DallaLana
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		LMGTE AM 1'57.655 1'58.350 1'58.002 2.517
12 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United Kingdom Jonathan Adam 		LMGTE AM 1'57.800 1'58.294 1'58.047 2.562
13 United Kingdom Bonamy Grimes
United Kingdom Johnny Mowlem
United Kingdom Charles Hollings 		LMGTE AM 1'58.134 1'58.300 1'58.217 2.732
14 Japan Motoaki Ishikawa
Monaco Olivier Beretta
Japan Kei Cozzolino 		LMGTE AM 1'58.468 1'58.802 1'58.635 3.150
15 Germany Christian Ried
Italy Riccardo Pera
Australia Matt Campbell 		LMGTE AM 1'59.048 2'00.871 1'59.959 4.474
16 United Kingdom Alex Lynn
Belgium Maxime Martin 		LMGTE PRO 1'56.253   1'56.253 0.768
17 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
Italy Giancarlo Fisichella 		LMGTE AM 1'56.903   1'56.903 1.418
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Bahreyn
Pilotlar Bruno Senna , Norman Nato
Takımlar Rebellion Racing

WEC Sıradaki seans

Bahreyn

Bahreyn

12 Ara - 14 Ara
Yarış Başlangıç:
19 Saat
:
40 Dakika
:
44 Saniye

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