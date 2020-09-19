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Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Rebellion: "Toyota'lar sorun yaşamazsa kazanamayız"

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Rebellion: "Toyota'lar sorun yaşamazsa kazanamayız"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Filip Cleeren
Çeviren: Abdullah Çelik

Rebellion Racing, 2020 Le Mans 24 Saat yarışına 2. sıradan başlayacak olmasına rağmen normal şartlarda kazanmayı beklemiyor.

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda Toyota'dan Kamui Kobayashi pole pozisyonunu kazanırken, 1 numaralı Rebellion'dan Gustavo Menezes, iki Toyota arasına girmeyi başardı.

Rebellion CEO'su Calim Bouhadra, tek turdaki performanslarına rağmen yarış performansında Toyota ile mücadele edemeyeceklerini söyledi.

Bouhadra, yarışı 3. sıradan daha iyi bir pozisyonda tamamlamalarının, ancak Toyota'nın yapacağı bir hata ya da yaşayacağı sorun sayesinde olabileceğini kabul etti.

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

#1 Rebellion Racing Rebellion R-13: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

Photo by: Rainier Ehrhardt

Bouhadra, "Her zaman aynı hikaye oluyor. Yarışta Toyota'yı mağlup etmenin zor olduğunu biliyoruz çünkü hibrit sistem ve 4 tekerlekten çekiş sayesinde avantajlılar. Hava iyi olmadığında bu avantaj daha fazla oluyor. En büyük endişemiz bu."

"Hata yapmama ve Toyota'ya mümkün olduğu kadar yakın olma konusunda gerçekten motive olduk. Toyota'nın sınırlarını zorlamasını istiyoruz. Stratejimiz tam olarak bu."

"Ancak kesinlikle, bir hata yapmadıkları sürece Le Mans'ı kazanma şansımız yok. Bunun için mükemmel olmalıyız, onların hata yapmaları lazım. Galibiyeti ancak bu şekilde hayal edebiliriz." dedi.

Menezes, "En büyük sorun, onların ekstra gücü ve trafikten kurtulmak için onu kullanıyor olmaları. Bu konuda çok büyük dezavantaj yaşıyoruz."

"Temiz pistte performansımız iyi oluyor. Yüksek hızlı virajlarda kaybı telafi ediyoruz ancak trafiğe girdiğimizde, mesela Porsche virajlarında 4 saniye kaybedip avantajımızı kaybedebiliriz. Trafik içerisinde onlar fark açıyorlar. Ekstra güç sayesinde bizim yarımız kadar kaybediyorlar."

"Trafikte performansımızı koruyabilmemiz için çok zorlamamız gerekiyor. Onlar daha az risk alıyorlar ve bu çok önemli bir eksiklik." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Pilotlar Gustavo Menezes
Takımlar Rebellion Racing
Editör Jamie Klein

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