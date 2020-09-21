Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Le Mans / Le Mans 24 Saat / Son dakika

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"

paylaşım
yorumlar
Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Bruno Senna, büyük ölçüde sorunsuz bir 24 saat tamamlamalarının ardından ikinci olmalarının Rebellion için önemli bir başarı olduğunu söyledi.

1 numaralı Rebellion aracında yer alan Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato, yarışı kazanan 8 numaralı Toyota ekibinin 5 tur gerisinde 2. oldu. Bu, Rebellion'un Le Mans'da aldığı en iyi sonuçtu. Yarışın bir bölümünde 3 numaralı Rebellion ekibi öne geçse de, 1 numaralı ekip daha hızlı göründü.

Senna, "Tabii ki bu harika bir başarı. Takım aracı doğru bir şekilde hazırladığından emin olmak için gerçekten iyi bir iş çıkardı."

"Araç yarış boyunca oldukça iyi çalıştı. Sadece ufak tefek hatalar biraz vakit kaybetmemize neden oldu. Bu tür yarışlar çıkararak Le Mans'da podyuma çıkabilirsiniz. Garajda çok fazla zaman geçirirseniz, genelde podyuma çıkamazsınız." dedi.

Menezes, sıralamalarda iki Toyota arasına girmeyi başarsa da Rebellion yarışta Toyota ile mücadele edemedi.

Second place #1 Rebellion Racing Rebellion R-13: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

Second place #1 Rebellion Racing Rebellion R-13: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato

Photo by: Rainier Ehrhardt

Menezes, "Takım inanılmaz iş başardı. İlk defa dayanıklılık sorunu yaşamadığımız bir 24 saat yarışı geçirdik. Açıkçası bazı ufak tefek sorunlar yaşamak normal ancak bunlar seyirciler için yarışın daha heyecanlı olmasını sağlıyor."

"3 numaralı ekip ile eğlenceli bir mücadelemiz oldu ancak sonunda burada, genel klasmanda ikinci olduğumuz için çok mutluyuz. Le Mans hâlâ özel bir şey." dedi.

Senna, 8. kez Le Mans 24 Saat'e katıldı ve ilk defa podyuma çıkmış oldu. Daha önce en iyi dördüncülük elde edebilmişti.

Senna, "Geçmişte burada çok rekabetçi oldum ancak her zaman kötü şans kazanmama ya da podyuma çıkmama engel oldu."

"Bu beni rahatsız ediyordu ve sonunda Le Mans podyuma çıkmama izin verdi. İlk basamakta olmayı tercih ederdim ancak burada her şey kolay olmadığı için ikinciliği de kabul edeceğim." dedi.

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün

Önceki haber

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans
Etkinlik Le Mans 24 Saat
Pilotlar Bruno Senna , Gustavo Menezes
Takımlar Rebellion Racing
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!
Le Mans Le Mans / Yarış raporu

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Mick Schumacher'i, Michael'la kıyaslamak doğru değil"

Barcelona WSBK: Toprak büyük bir kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
World Superbike World Superbike / Son dakika

Barcelona WSBK: Toprak büyük bir kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Misano MotoGP: Vinales kazandı, Bagnaia liderken düştü!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

Misano MotoGP: Vinales kazandı, Bagnaia liderken düştü!

Bagnaia, kazanın pist üstündeki kalıntıdan kaynaklandığından emin
MotoGP MotoGP / Son dakika

Bagnaia, kazanın pist üstündeki kalıntıdan kaynaklandığından emin

Son Haberler

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"
LM24 Le Mans / Son dakika

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün
LM24 Le Mans / Son dakika

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün

Buemi, her şeyi kaybettiklerinden korkmuş
LM24 Le Mans / Son dakika

Buemi, her şeyi kaybettiklerinden korkmuş

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!
LM24 Le Mans / Yarış raporu

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Montoya: "Schumacher olmasaydı Ferrari'de yarışabilirdim"

2
MotoGP

Bagnaia, kazanın pist üstündeki kalıntıdan kaynaklandığından emin

42dk
3
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!

4
Formula 1

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

5
Formula 1

Gasly: "AlphaTauri'nin Red Bull'u yakalama hedefi var"

Son Haberler

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"
LM24

Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün
LM24

Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün

Buemi, her şeyi kaybettiklerinden korkmuş
LM24

Buemi, her şeyi kaybettiklerinden korkmuş

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!
LM24

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!

2020 Le Mans 24 Saat - 23. Saat: #8 Toyota lider, #3 Rebellion sorun yaşadı
LM24

2020 Le Mans 24 Saat - 23. Saat: #8 Toyota lider, #3 Rebellion sorun yaşadı

Son Videolar

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti 10:02
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat: Yarış özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti 05:03
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat: 24. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti 04:55
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat: 23. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 21. Saat özeti 04:59
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat: 21. Saat özeti

2020 Le Mans 24 Saat: 19. Saat özeti 05:04
Le Mans

2020 Le Mans 24 Saat: 19. Saat özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.