Senna: "Rebellion için ikincilik inanılmaz bir başarı"

1 numaralı Rebellion aracında yer alan Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato, yarışı kazanan 8 numaralı Toyota ekibinin 5 tur gerisinde 2. oldu. Bu, Rebellion'un Le Mans'da aldığı en iyi sonuçtu. Yarışın bir bölümünde 3 numaralı Rebellion ekibi öne geçse de, 1 numaralı ekip daha hızlı göründü.

Senna, "Tabii ki bu harika bir başarı. Takım aracı doğru bir şekilde hazırladığından emin olmak için gerçekten iyi bir iş çıkardı."

"Araç yarış boyunca oldukça iyi çalıştı. Sadece ufak tefek hatalar biraz vakit kaybetmemize neden oldu. Bu tür yarışlar çıkararak Le Mans'da podyuma çıkabilirsiniz. Garajda çok fazla zaman geçirirseniz, genelde podyuma çıkamazsınız." dedi.

Menezes, sıralamalarda iki Toyota arasına girmeyi başarsa da Rebellion yarışta Toyota ile mücadele edemedi.

Second place #1 Rebellion Racing Rebellion R-13: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato Photo by: Rainier Ehrhardt

Menezes, "Takım inanılmaz iş başardı. İlk defa dayanıklılık sorunu yaşamadığımız bir 24 saat yarışı geçirdik. Açıkçası bazı ufak tefek sorunlar yaşamak normal ancak bunlar seyirciler için yarışın daha heyecanlı olmasını sağlıyor."

"3 numaralı ekip ile eğlenceli bir mücadelemiz oldu ancak sonunda burada, genel klasmanda ikinci olduğumuz için çok mutluyuz. Le Mans hâlâ özel bir şey." dedi.

Senna, 8. kez Le Mans 24 Saat'e katıldı ve ilk defa podyuma çıkmış oldu. Daha önce en iyi dördüncülük elde edebilmişti.

Senna, "Geçmişte burada çok rekabetçi oldum ancak her zaman kötü şans kazanmama ya da podyuma çıkmama engel oldu."

"Bu beni rahatsız ediyordu ve sonunda Le Mans podyuma çıkmama izin verdi. İlk basamakta olmayı tercih ederdim ancak burada her şey kolay olmadığı için ikinciliği de kabul edeceğim." dedi.