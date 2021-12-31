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Rebellion patronu, Dakar'daki yangından sonra Dumas'ın aracını devraldı

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Rebellion başkanı Alexandre Pesci, çarşamba günü kendi aracı yandığı için, 2022 Dakar Rallisi'ne takım arkadaşı Romain Dumas'ın DXX prototipiyle katılacak.

Rebellion patronu, Dakar'daki yangından sonra Dumas'ın aracını devraldı

Pesci, Suudi Arabistan etkinliği için iki araçlık bir kadronun parçası olarak, Rebellion takımı ile arka arkaya üçüncü kez Dakar'da yer alacaktı.

Ancak Cidde yakınlarındaki Shakedown'da araç alevler içinde kalınca, en iyi sonucu olan 43. sırayı geliştirme umutları yerle bir oldu.

Buna rağmen, Le Mans 24 Saat galibi Dumas, Rebellion takım sahibinin cumartesi günü Dakar'ın 44. koşusunda start gridinde olması için, 215 numaralı aracını Pesci'ye vermeyi teklif etti.

İsviçreli, iki haftalık maraton için, her zamanki kopilotu Stephan Khuni'ye katılacak.

Pesci şimdi Rebellion'ın kalan tek aracı DXX'e pilotluk yapacak. Dumas da, Nasser Al-Attiyah'ın bu ayın başlarında Suudi Arabistan'da Hail Rallisi'ni kazandığı Toyota Hilux ile yarışmak için son dakika yapılan bir anlaşmanın ardından Dakar'da yer alabilecek.

Dört Toyota fabrika takımı sürücüsünün tamamı, bu yılki Dakar rallisinde T1+ kurallarına göre üretilmiş yepyeni araçlarla yer alacaklar. Bu da Dumas'ın, Rebellion elçisi Al-Attiyah'ın eski şasisini kullanmasını sağlayacak.

#215 Rebellion Motors: Romain Dumas, Rémi Boulanger

#215 Rebellion Motors: Romain Dumas, Rémi Boulanger

Photo by: A.S.O.

Dumas, "Maalesef 251 numaralı araçta çıkan sorundan sonra aracımı ona vermeye karar verdim çünkü Alexandre geçen sene bitiremedi."

"Yani onun için, yarışmak ve finiş çizgisini görmek çok önemliydi. Günün sonunda, Rebellion adına yarışıyorum. Bu yüzden 'Tamam, aracımı sana veriyorum.' dedim."

"Sürmemeye karar verdim. Ancak perşembe sabahı Nasser Al-Attiyah ile kahvaltı yaptım ve bana aracım olduğunu söyledi."

"Bu aracın Doha'dan 11 saat sürüş mesafesinde olduğunu öğrendik. Bu yüzden gün içerisinde aracı bize getirmesi için birini gönderdik. Araç bu sabah geldi."

"Nasser'in ve ekibinin yaptıkları inanılmazdı"

"Aracı olduğu kadar hazırlamaya çalışıyoruz, üzerine biraz etiket yapıştırıyoruz ve sürüşüme göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bu aracı hiç sürmedim."

"Şimdi Toyota bize biraz yardım etmek için burada çünkü araç hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu yüzden çok fazla zaman kaybetmemeye çalışacağız ama biraz tavsiyeye ihtiyacımız var." dedi.

Rebellion, Pesci'nin orijinal aracında çıkan yangına neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor ancak bir şokun, motorun yanında bir yağ sızıntısına neden olabileceğinden ve aşırı ısıyla yangın çıkmış olabileceğinden şüpheleniyor. Otomatik söndürme sistemi devreye girse de kontrol edilemeyen yangın, tüm aracı yaktı.

Pesci ve kopilotu Khuni kazayı yara almadan atlattı.

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