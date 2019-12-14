McLaren, hiper araç üretmeyecek

McLaren Racing CEO’su Zak Brown, 2020/21 WEC sezonu için Le Mans Hypercar teknik kurallarının takım için finansal açıdan imkansız olduğunu düşündüğünü söyledi.

Brown, IMSA, WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest ve FIA’nın, 2020’de yürürlüğe girecek olan DPi 2.0 kurallarını Le Mans Hypercar sınıfı ile uyumlu hale getirip birbirlerinin serilerinde mücadele etmeye izin verme girişimlerini memnuniyetle karşıladı.

Brown, “Bugün LM Hypercar kuralları mevcut olduğundan dolayı, ekonomik olarak oraya ulaşmakta zorlanacağımızı düşünüyorum. Finansal açıdan gerçekten sorumlu davranmalıyım, özellikle de Formula 1 takımının kayıplarını azaltmak için birkaç yıla ihtiyacı var.”

“Kısa vadede herhangi bir kayba neden olacak yeni bir seriye giremem.” dedi.

Uzun süredir konuşulan, McLaren’in WEC’e girişinin IMSA ve WEC kurallarının bir şekilde ortak hale gelmesine bağlı olup olmadığı sorulduğunda Brown, bunu onayladı.

Brown, McLaren’ın bir LM Hypercar programı için bir sezonda maksimum olarak 40 milyon dolarlık bütçe ayırması gerektiğini tahmin ettiğini ve takım için uygun olacak bir bütçenin bunun yarısı kadar olduğunu söyledi.

Brown, McLaren’ın DNA’sını DPi 2.0 kurallarına göre hazırlanmış bir araçla birleştirmesinin önemli olacağını vurguladı.

“Bir McLaren ile başka bir üreticinin aracı arasında bir fark olmalı, biraz orijinallik olmalı.”

“DPi 2.0 kurallarından anladığım kadarıyla, McLaren DNA’sı bulunan bir yarış aracı yapabiliriz: Tasarım, motor, vites kutusu, hibrid… Bunların bazıları veya hepsi olabilir.”

“Kurallar tamamlandığında ve durumu anladığımızda tepki vereceğiz. Belli bir sezon için herhangi baskı altında hissetmiyoruz.”

Brown, McLaren’ın DPi 2.0’a olan ilgisinin, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası’ndan ziyade WEC’e girme isteğinden kaynaklandığını vurguladı.

“Şu anda Kuzey Amerika’da IndyCar’da (Arrow McLaren SP adı altında) harika bir programımız var. Bu yüzden asıl olmak istediğimiz yer WEC, çünkü o seri dünyanın diğer parçalarına dokunuyor.”

Ancak Brown, McLaren’ın IMSA’da bir DPi 2.0 aracı yapması halinde, “yarı fabrika takımı veya müşteri programı” ile temsil edilmesinin hedeflenmesi gerektiğini söyledi.