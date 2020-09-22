Rebellion, Bahreyn'deki WEC sezon finalinde yer almayacak

Motorsport.com'a konuşan Rebellion CEO'su Calim Bouhadra, Le Mans 24 Saat öncesi yaptığı açıklamada 14 Kasım'daki Bahreyn 8 Saat yarışına katılma ihtimallerinin, Toyota'yı şampiyonada yenme şanslarına bağlı olduğunu söylemişti.

Le Mans 24 Saat'te zafer #8 Toyota'nın oldu ve #1 #Rebellion yarışı ikinci sırada bitirdi.

Bouhadra Salı günü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, İsviçreli ekibin Bahreyn yarışına katılmama kararı aldığını doğruladı.

Bu, WEC'in LMP1 döneminin son yarışında sadece iki tane LMP1 aracı yer alacağı anlamına geliyor.

ByKolles sadece Ağustos ayındaki Spa yarışına ve geçtiğimiz günlerde yapılan Le Mans 24 Saat'e katılma kararı almıştı.

Rebellion'un Bahreyn'deki yarıştan çekilmesi, şampiyonluk için sadece Toyota sürücülerinin çekişeceği anlamına geliyor.

Şu anda şampiyonada Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima'nın paylaştığı #8 ilk sırada yer alıyor. #7 Toyota ise ikinci sırada.