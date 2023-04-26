Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"
Suzuka'dan da puanla ayrılan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, işlerin beklediğinden kolay gittiğini ve yarış performansını geliştirdiğini söylüyor.
Bu sezon yeni bir maceraya atılan ve Japonya yollarını tutan Cem Bölükbaşı, dünyanın önde gelen tek koltuklu serilerinden Super Formula'da ilk iki yarışını geride bıraktı bile.
Honda destekli TGM Racing ile anlaşan Cem'in iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz, nitekim kendisi ilk dört yarışın ikisinden puan aldı: Fuji'deki ilk yarışı sekizinci, Suzuka'daki ikinci yarışı ise dokuzuncu sırada tamamladı.
Suzuka'daki son yarışın ardından konuşan Cem, "Çok mutluyum, hala adrenalin doluyum!"
"30 tur daha atabilirmişim gibi hissediyorum, birkaç tur daha atabilseydik daha da fazla sıra kazanabilirdik."
"Güvenlik aracının zamanlaması iyiydi, işe yaradı, tüm strateji başlangıçta lastikleri korumak ve geç pitle sıra kazanmayı denemekti."
"Yarış hızımızın iyi olduğunu biliyorduk, sadece sıralama turlarında trafik nedeniyle 17. sırada kalmak bizim için biraz zorlayıcıydı. Yine de iki puan aldığım için mutluyum." dedi.
F2'de lastik yönetimi konusunda yaşadığı sıkıntıları da göz önünde bulundurduğunu söyleyen Cem, işlerin tahmin ettiğinden kolay ilerlediğini itiraf ediyor.
Cem, "Yarışlar beklediğimden daha iyi geçti, özellikle de yarış performansı anlamında. Bu, F2'de beni epey zorlayan bir konuydu, lastikleri ve ardındaki mühendisliği anlamak için çok çalıştım."
"İşe yaramış gibi görünüyor çünkü lastikleri daha iyi hissedebiliyorum, onları anlayabiliyorum ve avantaj elde etmek için geçiş yapabiliyorum. Geçen yıl tüm bunlar neredeyse imkansızdı."
"Sadece sıralama turlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Fuji'den buraya bir adım attık ama trafik nedeniyle bunu gösteremedik. Umarım Autopolis'te her şeyi bir araya getirebilir ve son bölüme kalabiliriz, o zaman her şey çok daha kolay olacak." dedi.
Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı Super Formula yarışları ne zaman, nasıl izleyebilirim?
Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı Super Formula yarışları ne zaman, nasıl izleyebilirim? Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı Super Formula yarışları ne zaman, nasıl izleyebilirim?
Cem'in Super Formula planları, deprem felaketinden ötürü gecikmeye uğramış
Cem'in Super Formula planları, deprem felaketinden ötürü gecikmeye uğramış Cem'in Super Formula planları, deprem felaketinden ötürü gecikmeye uğramış
Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'da devam etmeyecek
Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'da devam etmeyecek Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'da devam etmeyecek
Son Haberler
Yeni sprint formatı, uzun sürüş verilerinin toplanmasını engelleyecek
Yeni sprint formatı, uzun sürüş verilerinin toplanmasını engelleyecek Yeni sprint formatı, uzun sürüş verilerinin toplanmasını engelleyecek
Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!
Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak! Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!
F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları
F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları F1'in yeni sprint formatı kurallarının ince detayları
Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir"
Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir" Verstappen: "Bu hafta sonu ortalık biraz karışabilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.