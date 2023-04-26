Cem Bölükbaşı: "İşler beklediğimden daha iyi ilerliyor!"

Bu sezon yeni bir maceraya atılan ve Japonya yollarını tutan Cem Bölükbaşı, dünyanın önde gelen tek koltuklu serilerinden Super Formula'da ilk iki yarışını geride bıraktı bile.

Honda destekli TGM Racing ile anlaşan Cem'in iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz, nitekim kendisi ilk dört yarışın ikisinden puan aldı: Fuji'deki ilk yarışı sekizinci, Suzuka'daki ikinci yarışı ise dokuzuncu sırada tamamladı.

Suzuka'daki son yarışın ardından konuşan Cem, "Çok mutluyum, hala adrenalin doluyum!"

"30 tur daha atabilirmişim gibi hissediyorum, birkaç tur daha atabilseydik daha da fazla sıra kazanabilirdik."

"Güvenlik aracının zamanlaması iyiydi, işe yaradı, tüm strateji başlangıçta lastikleri korumak ve geç pitle sıra kazanmayı denemekti."

"Yarış hızımızın iyi olduğunu biliyorduk, sadece sıralama turlarında trafik nedeniyle 17. sırada kalmak bizim için biraz zorlayıcıydı. Yine de iki puan aldığım için mutluyum." dedi.

F2'de lastik yönetimi konusunda yaşadığı sıkıntıları da göz önünde bulundurduğunu söyleyen Cem, işlerin tahmin ettiğinden kolay ilerlediğini itiraf ediyor.

Cem, "Yarışlar beklediğimden daha iyi geçti, özellikle de yarış performansı anlamında. Bu, F2'de beni epey zorlayan bir konuydu, lastikleri ve ardındaki mühendisliği anlamak için çok çalıştım."

"İşe yaramış gibi görünüyor çünkü lastikleri daha iyi hissedebiliyorum, onları anlayabiliyorum ve avantaj elde etmek için geçiş yapabiliyorum. Geçen yıl tüm bunlar neredeyse imkansızdı."

"Sadece sıralama turlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Fuji'den buraya bir adım attık ama trafik nedeniyle bunu gösteremedik. Umarım Autopolis'te her şeyi bir araya getirebilir ve son bölüme kalabiliriz, o zaman her şey çok daha kolay olacak." dedi.