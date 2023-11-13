Cem: "2024'te Super Formula'da kalacaksam, başka bir seride daha yarışmalıyım"

Formula 2'de geçirdiği yarım sezonun ardından Cem, bu yıl TGM Grand Prix takımı ile Super Formula'ya geçmişti.

İlk yılında, bir çaylak olmasına rağmen iyi bir izlenim bırakan temsilcimiz, Fuji'deki açılış yarışında sekizinci oldu ve yıl boyunca beş puan toplayarak, sezonu 18. sırada bitirdi.

Cem'in TGM'deki yeri finansal konulara bağlı olacak ve bunun gerçekleşmesi halinde koltuğunu koruma şansının yüksek olduğu düşünülüyor.

Ancak 25 yaşındaki Cem, daha deneyimli rakiplerine yetişmek amacıyla dokuz yarışlık Super Formula sezonunu başka bir programla birleştirmek istiyor.

Cem, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Henüz gelecek yıl ne yapacağımdan emin değilim."

"Japonya'da bir yıl daha yarışmayı çok isterim ama bu tamamen sponsorlara ve diğer şeylere bağlı."

"Super Formula harika bir seri, araç harika, Liam [Lawson] F1'e ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Ancak tamamlanan mesafe çok sınırlı."

"Gelecek sezon Super Formula'ya katılırsak, daha fazla mesafe kat etmek için Avrupa'da başka şeyler de yapmak istiyorum, belki SUPER GT ya da başka bir şey olabilir."

"Diğerlerinden daha fazla sürüş yapmam gerekiyor ki onlara yetişebileyim. Ne de olsa onlar kadar tecrübem yok."

"Umarım gelecek yıl bunu çözebilir ve daha fazla yarışa katılabiliriz fakat göreceğiz. Burada geçirdiğim zamandan keyif aldım ama sponsorlar bu konuda büyük söz sahibi." dedi.

Cem'in yarış mühendisi Shintaro Okajima, Cem'in bu yılki en büyük zorluğunun deneyim eksikliğinden kaynaklı lastik sorunu olduğunu düşünüyor.

Okajima, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Sezon başından bu yana gelişim gösterdi ancak hâlâ geliştirmesi gereken şey yeni lastiklerin potansiyelini kullanmak."

"Her zaman çalışma programını, yeni lastiklerden daha fazla faydalanmasını sağlayacak şekilde hazırladık. Daha hızlı ilerlemesini sağlamak için antrenmanlarda sık sık iki set kullanıyorduk."

"Diğer sürücüler yol tutuşunu, aracın davranışını ve sıralama turlarında neler olacağını daha iyi anlıyorlar. Cem ise hâlâ lastiklerin yol tutuşunun nasıl olacağından emin olamıyor. Bu yüzden özellikle Suzuka'daki son sıralama turlarında biraz zorlandı."

"Formula yarışlarında hâlâ çok yeni, bu yüzden bu yıl çok şey öğrendiğini düşünüyorum."

"Tüm kariyerleri boyunca Japonya'da yarışmış Japon sürücüleri yenmek için daha fazla deneyim kazanması gerektiğini biliyor."

"Ancak yarış temposunda, lastikleri yönetme konusunda gerçekten çok iyi. Bu sayede 9. yarışta Kamui Kobayashi'yi geçti."

"Dolayısıyla sıralama turlarında lastik performansının tamamını kullanmanın bir yolunu bulabilirse, daha rekabetçi olabilir." dedi.