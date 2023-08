Cem Bölükbaşı için Super Formula'da işler nasıl gidiyor?

Geçen yıl Formula 2'de mücadele eden ancak macerası erkenden sonlanan Cem, bu sezon rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi ve TGM Racing ile Super Formula'ya giriş yaptı.

Kendisinin bu kararı almasındaki en büyük faktörlerden biri, geçmişte Super Formula tecrübesi bulunan akıl hocası Richard Bradley.

Cem'in şu ana kadar iyi bir performans gösterdiği söylenebilir; temsilcimiz, Fuji'deki ilk yarışta gelen sekizincilik ve sonraki hafta sonu Suzuka'da gelen dokuzunculuklarla hanesine beş puan yazdırmayı başardı bile.

Öğrencisinin performansından etkilendiğini söyleyen Bradley, "Araçlar o kadar karmaşık ve onlara yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki ve pistte o kadar az zaman geçiriyorsunuz ki, neredeyse bir sürücü-mühendis olmanız gerekiyor."

"Ne istediğinizi anlamanız ve hemen uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Pistleri bilmeyen bir çaylak için dil engelini de hesaba katınca işlerin ne kadar zorlaştığına inanamazsınız."

"Cem'in en çok zorlandığı şey sıralama turları, ancak seri tek turda IndyCar kadar zor. Lastik ısıtma prosedürü epey sıkıntılı, ayrıca karşınızda bu altı pistte büyümüş Japon sürücüler var."

"Bana göre Cem olağanüstü bir iş çıkarıyor, kendisi 2011'den beri burada yarışan Yuji Kunimoto gibi isimlerden hızlı. İnanılmaz hızlı ilerleme kaydediyor."

"Sadece en arkalardan başlamayı bırakması gerek, o da gerçekleşecek!" dedi.

Bradley, right, raced in Super Formula in 2013 for KCMG Photo by: Masahide Kamio

Bradley ile Cem'in geçmişi 2021 sezonuna, yani temsilcimizin Formula Regional Asia'da yarıştığı zamanlara dayanıyor, ikili o zamandan beri birlikte çalışmakta.

Sürücüsünün tüm tecrübesizliğine rağmen iyi bir iş çıkarttığını vurgulayan Bradley, "Cem tek koltuklu serilerdeki ilk sıralama seansını altıncı sırada tamamlamıştı, ilk sıradaki Guanyu Zhou'dan sadece 0.4 saniye yavaştı."

"Eğer kendisi de bu isimlerle aynı geçmişe sahip olsaydı, onlarla aynı seviyeye gelebilecek yetenekte olduğunu gösterebilirdi, buna hiç şüphe yok."

"Ama o bunları düşünmüyor, sahip olduklarından en iyi şekilde yararlanıyor."

"Bir diğer mesele de F2 olayı başladığından beri kendi ülkesinde epey ünlü olması. Bunun onu etkileyeceğini düşünüyorsunuz ama o karşılaşabileceğiniz en alçakgönüllü çocuk." dedi.

Bolukbasi had a rough time in F2 last year, something Bradley feels hurt his reputation

Son olarak Cem'in Toshiki Oyu gibi tecrübeli bir sürücüyle takım arkadaşı olduğunu belirten Bradley, temsilcimizin Oyu ile iyi bir ilişki kurduğunu da ekliyor.

Bradley, "Verilere ve araç üstü görüntülere baktığımda, Oyu'nun tanıdığım en iyi tek turculardan biri olduğunu görüyorum."

"Kendisi bana Nick Tandy'yi hatırlatıyor. Tandy ile 2015'te WEC'te takım arkadaşıydık ve kendisi tek turda bambaşka bir sürücüydü, her seferinde 'bunu nasıl yaptı' dedirtiyordu."

"Oyu da hemen hemen aynı ama yarış temposunda o kadar etkileyici değil."

"Öte yandan Cem'in tek turda gelişmesi gerekiyor ama yarış temposu konusunda Oyu ondan bir şeyler öğreniyor. Tek turda iyi bir Cem, düzenli olarak puan alacaktır."

"Cem için öne çıkan şey, simülasyon yarışı geçmişi nedeniyle yarış tekniğinin inanılmaz olması. Beklemeyeceğiniz şeyler yapıyor."

"Geçen yıl Monako'da startta altı sıra kazandı, ki herhangi bir kaza veya olay yaşanmamıştı. Takım kaynaklı saçmalıklar yaşanmaya başlamadan önce Pirelli lastiklerine de alışmaya başlamıştı."

"İtibarı bu yüzden haksız yere zedelendi ancak yavaş yavaş toparlanıyor."

"Gelecek sezon her yarışta podyumda olacağını sanmıyorum, ama ev ödevini yaparak sağlam bir kış geçirirse her yarışta ilk altı mümkün. Aksi hayal kırıklığına uğratır." dedi.

Bradley has been particularly impressed by Bolukbasi's racecraft