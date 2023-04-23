Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!
Ritomo Miyata, son turlarda Sho Tsuboi'yi geçerek kariyerinin ilk Super Formula yarışını kazandı. Tomoki Nojiri ile Toshiki Oyu kaza yaparken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı dokuzuncu olarak puan aldı.
Mücadeleye 12. başlayan Miyata, bitime bir tur kala ilk viraja dış çizgiden girerek yaptığı cesur bir atakla liderliği Tsuboi'den aldı ve kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.
Tsuboi ikinciliği korurken, Ryo Hirakawa üçüncü olarak podyuma çıktı. Liam Lawson ise dördüncülüğe ulaşmayı başardı.
Yarış özeti
Olaysız geçen startta pole pozisyonundan başlayan Oyu yerini korudu. Tsuboi ikinci, Noijri ise üçüncü sıradaydı.
Startın yıldızı Lawson oldu; ilk yarışın galibi sekizincilikten dördüncülüğe kadar sıçramayı, üçüncü turda da Nojiri'yi geçmeryi başardı.
İyi bir tempo tutturamayan Nojiri, birkaç tur sonra Kenta Yamashita'ya da geçilerek beşinciliğe kadar geriledi.
Pit stoplar 10. turda başladı, açılışı Lawson yaptı. Onu bir sonraki turda Tsuboi ve Nojiri takip etti. Nojiri nispeten erkenden pite gelmesi sayesinde Yamashita'yı geçmeyi başararak bir sıra kazandı.
Diğerlerinin aksine pit stop için acele etmeyen Oyu, 19. turda pitin yolunu tuttu, ancak bu strateji nedeniyle Tsuboi ve Lawson'a geçildi.
Oyu pitten karken Nojiri'nin kıl payı önünde yer alıyordu, ta ki Nojiri büyük bir hata yapana ve Oyu'ya arkadan çarpana dek!
Temas nedeniyle iki sürücü de bariyerlere çarparak yarışa veda ettiler ve güvenlik aracı piste girdi; bu durum, ilk bölümü uzatan Miyata ve Hirakawa için altın değerinde bir fırsattı!
Yarış 24. turda yeniden başladığında Lawson'ı baskı altına alan Miyata, 26. turda geçişini yaparak ikinciliğe, 29. turda ise Tsuboi'yi geçerek liderliğe yükseldi. Lastik avantajı nedeniyle son turlarda bile farkı açabilen Miyata, 3 saniye farkla galibiyete ulaştı!
Lawson podyum dışında kalırken, Yamashita beşinci, Sena Sakaguchi altıncı, kariyerinin en iyi sonucunu elde eden Kazuto Kotaka yedinciydi.
Jean Alesi'nin oğlu Giuliano Alesi sekizinci sırada yer aldı.
Yarışın yıldızlarından biri hiç şüphesiz ki temsilcimiz Cem Bölükbaşı oldu, 17. sıradan başladığı mücadelede lastik saklamayı başaran ve geç pit stratejisinden en iyi şekilde faydalanan Cem, damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek hanesine iki puan daha yazdırdı!
Günün son puanı Nirei Fukuzumi'ye gitti.
Sonuç tablosu
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Fark
|1
|37
|Ritomo Miyata
|Vantelin Team TOM'S
|30
|2
|38
|Sho Tsuboi
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|30
|3.022
|3
|20
|Ryo Hirakawa
|ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
|30
|3.404
|4
|15
|Liam Lawson
|Team Mugen
|30
|4.130
|5
|3
|Kenta Yamashita
|Kondo Racing
|30
|8.709
|6
|39
|Sena Sakaguchi
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|30
|12.366
|7
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo Racing
|30
|13.071
|8
|36
|Giuliano Alesi
|Vantelin Team TOM'S
|30
|15.213
|9
|55
|Cem Bölükbaşı
|TGM Grand Prix
|30
|15.728
|10
|12
|Nirei Fukuzumi
|ThreeBond Racing
|30
|16.124
|11
|64
|Naoki Yamamoto
|TCS Nakajima Racing
|30
|16.662
|12
|50
|Nobuharu Matsushita
|B-Max Racing Team
|30
|18.095
|13
|14
|Kazuya Oshima
|docomo business ROOKIE
|30
|18.297
|14
|7
|Kamui Kobayashi
|Team KCMG
|30
|20.130
|15
|5
|Tadasuke Makino
|Dandelion Racing
|30
|20.983
|16
|18
|Yuji Kunimoto
|Team KCMG
|30
|26.393
|17
|6
|Kakunoshin Ota
|Dandelion Racing
|30
|26.897
|18
|51
|Raoul Hyman
|B-Max Racing Team
|30
|34.337
|19
|19
|Yuhi Sekiguchi
|ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
|29
|1 Lap
|20
|53
|Toshiki Oyu
|TGM Grand Prix
|19
|11 Laps
|21
|1
|Tomoki Nojiri
|Team Mugen
|19
|11 Laps
|22
|65
|Ren Sato
|TCS Nakajima Racing
|0
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