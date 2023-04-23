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Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!

Ritomo Miyata, son turlarda Sho Tsuboi'yi geçerek kariyerinin ilk Super Formula yarışını kazandı. Tomoki Nojiri ile Toshiki Oyu kaza yaparken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı dokuzuncu olarak puan aldı.

Jamie Klein
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Suzuka Super Formula: Miyata kazandı, Cem dokuzuncu!

Mücadeleye 12. başlayan Miyata, bitime bir tur kala ilk viraja dış çizgiden girerek yaptığı cesur bir atakla liderliği Tsuboi'den aldı ve kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.  

Tsuboi ikinciliği korurken, Ryo Hirakawa üçüncü olarak podyuma çıktı. Liam Lawson ise dördüncülüğe ulaşmayı başardı.

 

Yarış özeti

Olaysız geçen startta pole pozisyonundan başlayan Oyu yerini korudu. Tsuboi ikinci, Noijri ise üçüncü sıradaydı.

Startın yıldızı Lawson oldu; ilk yarışın galibi sekizincilikten dördüncülüğe kadar sıçramayı, üçüncü turda da Nojiri'yi geçmeryi başardı.

İyi bir tempo tutturamayan Nojiri, birkaç tur sonra Kenta Yamashita'ya da geçilerek beşinciliğe kadar geriledi.

Pit stoplar 10. turda başladı, açılışı Lawson yaptı. Onu bir sonraki turda Tsuboi ve Nojiri takip etti. Nojiri nispeten erkenden pite gelmesi sayesinde Yamashita'yı geçmeyi başararak bir sıra kazandı.

Diğerlerinin aksine pit stop için acele etmeyen Oyu, 19. turda pitin yolunu tuttu, ancak bu strateji nedeniyle Tsuboi ve Lawson'a geçildi.

Oyu pitten karken Nojiri'nin kıl payı önünde yer alıyordu, ta ki Nojiri büyük bir hata yapana ve Oyu'ya arkadan çarpana dek!

Temas nedeniyle iki sürücü de bariyerlere çarparak yarışa veda ettiler ve güvenlik aracı piste girdi; bu durum, ilk bölümü uzatan Miyata ve Hirakawa için altın değerinde bir fırsattı!

Yarış 24. turda yeniden başladığında Lawson'ı baskı altına alan Miyata, 26. turda geçişini yaparak ikinciliğe, 29. turda ise Tsuboi'yi geçerek liderliğe yükseldi. Lastik avantajı nedeniyle son turlarda bile farkı açabilen Miyata, 3 saniye farkla galibiyete ulaştı!

Lawson podyum dışında kalırken, Yamashita beşinci, Sena Sakaguchi altıncı, kariyerinin en iyi sonucunu elde eden Kazuto Kotaka yedinciydi.

Jean Alesi'nin oğlu Giuliano Alesi sekizinci sırada yer aldı.

Yarışın yıldızlarından biri hiç şüphesiz ki temsilcimiz Cem Bölükbaşı oldu, 17. sıradan başladığı mücadelede lastik saklamayı başaran ve geç pit stratejisinden en iyi şekilde faydalanan Cem, damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek hanesine iki puan daha yazdırdı!

Günün son puanı Nirei Fukuzumi'ye gitti.

Sonuç tablosu

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 37 Japan Ritomo Miyata Vantelin Team TOM'S 30  
2 38 Japan Sho Tsuboi JMS P.mu/cerumo-INGING 30 3.022
3 20 Japan Ryo Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 30 3.404
4 15 New Zealand Liam Lawson Team Mugen 30 4.130
5 3 Japan Kenta Yamashita Kondo Racing 30 8.709
6 39 Japan Sena Sakaguchi JMS P.mu/cerumo-INGING 30 12.366
7 4 Japan Kazuto Kotaka Kondo Racing 30 13.071
8 36 France Giuliano Alesi Vantelin Team TOM'S 30 15.213
9 55 Turkey Cem Bölükbaşı TGM Grand Prix 30 15.728
10 12 Japan Nirei Fukuzumi ThreeBond Racing 30 16.124
11 64 Japan Naoki Yamamoto TCS Nakajima Racing 30 16.662
12 50 Japan Nobuharu Matsushita B-Max Racing Team 30 18.095
13 14 Japan Kazuya Oshima docomo business ROOKIE 30 18.297
14 7 Japan Kamui Kobayashi Team KCMG 30 20.130
15 5 Japan Tadasuke Makino Japan Dandelion Racing 30 20.983
16 18 Japan Yuji Kunimoto Team KCMG 30 26.393
17 6 Kakunoshin Ota Japan Dandelion Racing 30 26.897
18 51 United Kingdom Raoul Hyman B-Max Racing Team 30 34.337
19 19 Japan Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 29 1 Lap
20 53 Japan Toshiki Oyu TGM Grand Prix 19 11 Laps
21 1 Japan Tomoki Nojiri Team Mugen 19 11 Laps
22 65 Japan Ren Sato TCS Nakajima Racing 0  
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