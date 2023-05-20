Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda

Seansın bitimine birkaç dakika kala 1.26.187 gibi bir derece elde eden Tsuboi, kendini bir anda Liam Lawson'ın 0.174 saniye önünde ilk sırada buldu!

Kalan kısa sürede kimse bir zaman turunda değildi, böylece şapkadan tavşan çıkaran Tsuboi kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşmayı başardı

İkinci sıra yine kendini ilk çizgiye atan Lawson'a giderken, üçüncü sırada Tsuboi'nin takım arkadaşı Sena Sakaguchi yer aldı.

Q1'den gelen Ritomo Miyata dördüncü, Nirei Fukuzumi beşinci, Kenta Yamashita ise sadece 0.013 saniye geride altıncıydı.

Yedinci sıra eski F2 yarış galibi Tadasuke Makino'ya giderken, sekizinci sırada Toyota Hypercar sürücüsü Ryo Hirakawa yer aldı.

İlk onu yine eski bir F2 sürücüsü Nobuharu Matsuhita ile Hirakawa'nın takım arkadaşı Yuhi Sekiguchi tamamladı.

Ren Sato 11, Kazuta Kotaka 12. sıralarda yer aldılar. Kotaka sıralama turlarının sonlarına doğru kaza yapmasına rağmen hiç olmazsa derecesini koruyabildi.

Günün büyük hayal kırıklıklarından biri üç kez Super Formula şampiyonu Naoki Yamamoto oldu, Q2'yi sadece 0.049 saniye ile kaçıran Yamamoto yarınki mücadeleye 13. sıradan başlayacak.

Üç kez Super Formula şampiyonu olan Naoki Yamamoto, Nakajima Racing adına 13. sırayı alırken, Q2'deki yerini sadece 0.049s ile kaçırdı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk kez sürüş yaptığı pistte tempo tutturmakta zorlandı ve günü 21. sırada tamamladı.

Tomoki Nojiri bu hafta sonu akciğer problemleri nedeniyle yarışamayacak.

Autopolis Super Formula - Sıralama sonuçları

Sıra No Sürücü Araç/Motor Zaman Fark 1 38 Sho Tsuboi Dallara/Toyota 1'26.187 - 2 15 Liam Lawson Dallara/Honda 1'26.361 0.174 3 39 Sena Sakaguchi Dallara/Toyota 1'26.474 0.287 4 37 Ritomo Miyata Dallara/Toyota 1'26.480 0.293 5 12 Nirei Fukuzumi Dallara/Honda 1'26.508 0.321 6 3 Kenta Yamashita Dallara/Toyota 1'26.521 0.334 7 5 Tadasuke Makino Dallara/Honda 1'26.668 0.481 8 20 Ryo Hirakawa Dallara/Toyota 1'26.762 0.575 9 50 N.Matsushita Dallara/Honda 1'26.852 0.665 10 19 Yuhi Sekiguchi Dallara/Toyota 1'27.064 0.877 11 65 Ren Sato Dallara/Honda 1'27.092 0.905 12 4 Kazuto Kotaka Dallara/Toyota 1'44.559 18.372 13 64 Naoki Yamamoto Dallara/Honda 1'27.481 1.294 14 53 Toshiki Oyu Dallara/Honda 1'27.931 1.744 15 7 Kamui Kobayashi Dallara/Toyota 1'27.762 1.575 16 18 Yuji Kunimoto Dallara/Toyota 1'28.077 1.890 17 14 Kazuya Oshima Dallara/Toyota 1'28.255 2.068 18 36 Giuliano Alesi Dallara/Toyota 1'28.106 1.919 19 51 Raoul Hyman Dallara/Honda 1'28.925 2.738 20 6 Kakunoshin Ohta Dallara/Honda 1'32.967 6.780 21 55 Cem Bölükbaşi Dallara/Honda 1'36.083 9.896 22 1 Hiroki Ohtsu Dallara/Honda 2'19.078 52.891