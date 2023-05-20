Autopolis Super Formula: Tsuboi kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda
Sho Tsuboi, son saniyede attığı turla Red Bull programının gözde sürücülerinden Liam Lawson'ı mağlup etmeyi ve pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.
Seansın bitimine birkaç dakika kala 1.26.187 gibi bir derece elde eden Tsuboi, kendini bir anda Liam Lawson'ın 0.174 saniye önünde ilk sırada buldu!
Kalan kısa sürede kimse bir zaman turunda değildi, böylece şapkadan tavşan çıkaran Tsuboi kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşmayı başardı
İkinci sıra yine kendini ilk çizgiye atan Lawson'a giderken, üçüncü sırada Tsuboi'nin takım arkadaşı Sena Sakaguchi yer aldı.
Q1'den gelen Ritomo Miyata dördüncü, Nirei Fukuzumi beşinci, Kenta Yamashita ise sadece 0.013 saniye geride altıncıydı.
Yedinci sıra eski F2 yarış galibi Tadasuke Makino'ya giderken, sekizinci sırada Toyota Hypercar sürücüsü Ryo Hirakawa yer aldı.
İlk onu yine eski bir F2 sürücüsü Nobuharu Matsuhita ile Hirakawa'nın takım arkadaşı Yuhi Sekiguchi tamamladı.
Ren Sato 11, Kazuta Kotaka 12. sıralarda yer aldılar. Kotaka sıralama turlarının sonlarına doğru kaza yapmasına rağmen hiç olmazsa derecesini koruyabildi.
Günün büyük hayal kırıklıklarından biri üç kez Super Formula şampiyonu Naoki Yamamoto oldu, Q2'yi sadece 0.049 saniye ile kaçıran Yamamoto yarınki mücadeleye 13. sıradan başlayacak.
Üç kez Super Formula şampiyonu olan Naoki Yamamoto, Nakajima Racing adına 13. sırayı alırken, Q2'deki yerini sadece 0.049s ile kaçırdı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk kez sürüş yaptığı pistte tempo tutturmakta zorlandı ve günü 21. sırada tamamladı.
Tomoki Nojiri bu hafta sonu akciğer problemleri nedeniyle yarışamayacak.
Autopolis Super Formula - Sıralama sonuçları
|Sıra
|No
|Sürücü
|Araç/Motor
|Zaman
|Fark
|1
|38
|Sho Tsuboi
|Dallara/Toyota
|1'26.187
|-
|2
|15
|Liam Lawson
|Dallara/Honda
|1'26.361
|0.174
|3
|39
|Sena Sakaguchi
|Dallara/Toyota
|1'26.474
|0.287
|4
|37
|Ritomo Miyata
|Dallara/Toyota
|1'26.480
|0.293
|5
|12
|Nirei Fukuzumi
|Dallara/Honda
|1'26.508
|0.321
|6
|3
|Kenta Yamashita
|Dallara/Toyota
|1'26.521
|0.334
|7
|5
|Tadasuke Makino
|Dallara/Honda
|1'26.668
|0.481
|8
|20
|Ryo Hirakawa
|Dallara/Toyota
|1'26.762
|0.575
|9
|50
|N.Matsushita
|Dallara/Honda
|1'26.852
|0.665
|10
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Dallara/Toyota
|1'27.064
|0.877
|11
|65
|Ren Sato
|Dallara/Honda
|1'27.092
|0.905
|12
|4
|Kazuto Kotaka
|Dallara/Toyota
|1'44.559
|18.372
|13
|64
|Naoki Yamamoto
|Dallara/Honda
|1'27.481
|1.294
|14
|53
|Toshiki Oyu
|Dallara/Honda
|1'27.931
|1.744
|15
|7
|Kamui Kobayashi
|Dallara/Toyota
|1'27.762
|1.575
|16
|18
|Yuji Kunimoto
|Dallara/Toyota
|1'28.077
|1.890
|17
|14
|Kazuya Oshima
|Dallara/Toyota
|1'28.255
|2.068
|18
|36
|Giuliano Alesi
|Dallara/Toyota
|1'28.106
|1.919
|19
|51
|Raoul Hyman
|Dallara/Honda
|1'28.925
|2.738
|20
|6
|Kakunoshin Ohta
|Dallara/Honda
|1'32.967
|6.780
|21
|55
|Cem Bölükbaşi
|Dallara/Honda
|1'36.083
|9.896
|22
|1
|Hiroki Ohtsu
|Dallara/Honda
|2'19.078
|52.891
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