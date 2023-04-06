Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı Super Formula yarışları ne zaman, nasıl izleyebilirim?
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın yarışacağı 2023 Super Formula Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (7-9 Nisan) gerçekleştirilecek Fuji yarışları ile başlıyor. Peki Super Formula Fuji ayağında seanslar saat kaçta yapılacak ve nereden yayınlanacak?
Daha yakın yarışlar için özel olarak tasarlanan SF-23 şasisine geçilmesiyle yeni bir çağa adıma atacak olan Super Formula, yeni araçlarla yarışacağı 2023 sezonuna bu hafta sonu Fuji Speedway'de gerçekleştirilecek yarışla başlayacak.
Japonya’daki en üst düzey tek koltuklu yarış serisi konumunda yer alan ve F1'den sonra en gelişmiş tek koltuklu araçlara sahip olan Super Formula'da bu yıl birçok yıldız isim gridde olacak. WEC Toyota ekibinden Kamui Kobayashi ve Ryo Hirakawa bu yıl da gridde olacaklar.
Red Bull Genç Sürücü Akademisi'nin önde gelen isimlerinden Liam Lawson ise serideki ikinci yılında F1'e girme şansını artıracak performanslar göstermeye çalışacak.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı da gridde yer alacak ve TGM Grand Prix takımı ile yarışacak.
Cem Bolukbasi, TEAM TBD
Fotoğraf: Masahide Kamio
Super Formula'da pist üstü aksiyonu Cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak. TSi 7.40'da start alacak olan seans, bir buçuk saat sürecek.
Sonrasında Cumartesi günü 1. yarışın grid dizilimini belirlemek için sıralama turları gerçekleştirilecek. Sıralama turları TSi 03.15'te gerçekleştirilecek, yarış ise aynı gün TSi 08.00'de start alacak.
Pazar günü hafta sonunun 2. yarışı için sıralama turları 02.55'te gerçekleştirilecek. İkinci yarış ise aynı gün 08.00'de başlayacak.
2023 Super Formula sezonu, Motorsport.tv'den yayınlanacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Super Formula sezonunun tüm seanslarını canlı olarak Motorsport.tv'den izleyebileceksiniz. İzlemek ve daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yarışlar ayrıca Super Formula'nın kendi uygulaması olan "SF go"dan da yayınlanacak.
Yarış programı
7 Nisan Cuma
- 1. antrenman: 7.40 - Motorsport.tv / "SF go" uygulaması
8 Nisan Cumartesi
- Sıralama turları: 03.15 - Motorsport.tv / "SF go" uygulaması
- Yarış: 08.00 - Motorsport.tv / "SF go" uygulaması
9 Nisan Pazar
- Sıralama turları: 02.55 - Motorsport.tv / "SF go" uygulaması
- Yarış: 08.00 - Motorsport.tv / "SF go" uygulaması
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