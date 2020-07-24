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MotoGP / Son dakika

Zarco: "Quartararo'nun hızı, Marquez'in erken dönüşüne neden oldu"

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Zarco: "Quartararo'nun hızı, Marquez'in erken dönüşüne neden oldu"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Léna Buffa
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Tem 2020 18:10

Johann Zarco'ya göre Fabio Quartararo'nun 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışında gösterdiği tempo, Marc Marquez'in hızlı bir şekilde yarışlara geri dönmesine sebebiyet verdi.

İspanya Grand Prix'sinde yaptığı korkutucu kaza sonrasında kolunu kıran ve Salı günü ameliyat olan Marquez, kaza öncesinde, yarış lideri Fabio Quartararo'yu geçtikten sonra yaptığı hata ile kaybettiği zamanı geri kazanmaya çalışırken yere düşmüştü.

Normalde gelecek ay yapılacak olan Brno'daki Çek Grand Prix'sinde geri dönmesi beklenen Marquez, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu hafta sonu, gene Jerez'de yapılacak olan Endülüs GP'de Repsol Honda'sının başına geçeceğini belirtmişti.

Son dünya şampiyonu pilot, İspanya'da bulunan pistte dört gün boyunca sürüş yaptığı için, sakatlığını ciddileştirmemek adına Cuma antrenmanlarına katılmama kararı almıştı.

Cuma günü öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansında en hızlı ikinci turu atan Avintia Ducati sürücüsü Zarco, Quartararo'nun geçen hafta sonu Jerez'de gösterdiği temponun, Marquez'in Endülüs GP'ye çıkması üzerinde aldığı kararda büyük bir etkisi olduğuna inandığını söyledi.

"Bence öyle, belki de kaza yapacak kadar zorlamasının asıl sebebi buydu, Fabio'nun çok hızlı olması."

"Geçen senenin ortasından itibaren en hızlı sürücülerden biri oldu. Pole pozisyonları, pist rekorları aldı ve [Andrea] Dovizioso ile beraber, galibiyet için yarışan, Marc'ın sadece 0.2 saniye arkasında yarışı tamamlayan, Marc ile son viraja kadar yarışan tek kişi oydu."

"Onun geri dönmeye zorlayan Fabio'nun gücüydü. Fabio çok hızlı gidiyor ve çok fazla puan olabilir, özellikle 25 puan ile sezona başladığı göz önüne alındığında. Ve sezonda 13 yarış yapılacak, şampiyona normalinin yarısı kadar uzunlukta." 

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Marc Marquez, Repsol Honda Team,

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Marc Marquez, Repsol Honda Team,

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, böyle bir durumda kendisinin bu kadar çabuk bir sürede geri dönmeyeceğini söyledi, ancak cerrah Dr. Xavier Mir'in, Marquez'e verdiği öneriler konusunda şüphesinin olmadığını da belirtti.

"Ben böyle bir sakatlıkla yarışmazdım. İçerisinde bulunduğum sağlık koşulları, buna izin vermezdi. Her şeye rağmen yarışmak isteseydim bile, benim yarışmamamı önerirlerdi."

"Mir çok profesyonel biri, bu yüzden o buna izin verdiyse sorun yoktur. Ancak fizyolojik açıdan bakarsak, bu en iyi durum değil, olay sonrası etkilere yol açabilir. Muhtemel etkilerle alınan bir şampiyonluk, veya etkisiz olan ve şampiyonluk alamadığınız bir yıl mı, bunu siz seçmelisiniz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo , Johann Zarco , Marc Marquez Şimdi al
Editör Jamie Klein

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