Rossi, geçen haftakine göre "daha güçlü" hissediyor

Rossi, İspanya'daki pistte geçen hafta başlayan 2020 sezonuna, sıralamalarda 11. olduktan ve M1'inin göstergesinde çıkan alarm sonrasında yarış dışı kalarak, kötü bir başlangıç yaptı.

Ancak 41 yaşındaki İtalyan pilot, Endülüs GP hafta sonunun ilk antrenman seansını Yamaha'daki takım arkadaşı Maverick Vinales ile ilk iki sırada tamamladı.

Daha sonrasında Rossi, öğlen yapılan ikinci antrenman seansında sekizinci sırayı elde etmiş olsa da, ikinci antrenman seansında sadece üç sürücünün turlarını geliştirmesiyle beraber İtalyan pilot genel sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Rossi, antrenmanlar sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Öğlen seansında her zaman kullanılmış lastikler ile piste çıkmaya çalışıyoruz. Bugün daha iyi bir hissiyat yakaladım çünkü motosikletin ayarlarını değiştirdik. Şu anda daha rahat hissediyorum, daha iyi sürüş yapabiliyorum. Hem yarış temposunda hem de sıralama turunda daha hızlıydım."

"Öğlen seansında ise biraz daha zorlanıyorum, gerçi herkes için daha zor oluyor, ancak geçen hafta sonuna göre daha güçlü duruyoruz."

Rossi ve Vinales, geçen hafta Jerez'de yapılan yarışta, gridin kalanının aksine yumuşak ön lastik kullandılar, ancak Rossi pistin durumunun gelişmesi sebebiyle lastik seçiminin "daha açık" olacağını söyledi.

Vinales ise ikinci antrenman seansında, beklenmedik bir performans göstererek dördüncü olan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin arkasında, en hızlı beşinci isim oldu.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales şunları söyledi: "Öğleden sonra seansında yarışa odaklandık, özellikle daha kaygan bir hissin olması sebebiyle. Bu hafta sonu, geçen hafta sonuna göre biraz daha geliştim."

"Bu sabah ise rahat bir şekilde iyi bir tur zamanı yakaladık ve aynı zamanda sert ön lastik üzerinde biraz çalışabildim. İki yarışın Cuma günlerini karşılaştırmam gerekirse, şu an daha iyi hissediyorum."

İspanya GP'nin galibi Fabio Quartararo ise daha sakin bir Cuma günü geçirdi. Yamaha'sının elektronik ayarları üzerinde çalıştıktan sonra Fransız pilot, günü 14. sırada tamamladı.

Quartararo şunları söyledi: "Dün, bugünü bir test günü geçireceğimizi söylemiştik, çünkü biliyoruz ki geçen haftakine göre daha iyi bir tempoya sahibiz. Çok iyi hissediyorum, motosikletle ilgili çok mutlu hissediyorum ve yarın itibariyle biraz daha sıralamalara odaklanacağız."

"Aynı piste geri gelmek çok güzel, Cuma günü pek çok şey deneme şansınız var çünkü geçen Pazar kullandığımız ayarlar gayet iyiydi."

"Bence daha çok çözüm bulma fırsatı bulduk, ancak aynı zamanda bazı şeylerde eski ayarlara dönmeliyiz çünkü biraz farklı hissettim. Gayet iyi bir gündü ve Jerez'e geri gelmek çok güzel bir duygu."

Matteo Nugnes, Lena Buffa ve Lewis Duncan tarafından ek bildirme yapılmıştır.