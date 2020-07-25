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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Rins: "Benim için 'acılarla dolu' bir gün oldu"

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Rins: "Benim için 'acılarla dolu' bir gün oldu"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 06:21

Suzuki sürücüsü Alex Rins, Endülüs Grand Prix'sindeki ilk günün kendisi için acı verici olduğunu belirtti.

Rins geçen hafta Jerez'de İspanya GP sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından omzunu kırdı. Ancak perşembe günü tıbbi testlerden geçen Rins'ın hafta sonunda yarışmasına izin verildi.

Ağrı kesici kullanmadan ilk seansta sekiz tur atabildi ve seanstan sonra beklediğinden çok daha fazla acı hissettiğini kabul etti.

Suzuki sürücüsü, günün en yavaş ismiydi. Öğleden sonra toplamda 16 tur attı ve en iyi derecesi de 1:39.101'di.

“Benim için zor bir gündü, acı vericiydi. Motosiklette çok fazla acı çekiyordum."

"Başlangıçtan önce biraz acı hissedeceğimi ama iyi süreceğimi umuyordum. Ama seans başladıktan sonra bunun imkansız olduğunu gördüm. Beklediğimden çok daha fazla acı hissettim."

“Her neyse, savaşmaya ve çalışmaya devam etmeliyiz. İkinci seans, ilk seansa göre daha iyiydi."

“İlk seansta hiç ağrı kesici kullanmadım, ancak ikinci seansta ağrıyı azaltıp azaltamayacağımızı görmek için biraz kullandım. Biraz daha az acı vardı ama yeterli değildi."

Rins, şu anda omzunda “yeterli güç” olmadığını ve Cumartesi günü bunun devam etmesi halinde yarıştan çekileceğini söyledi.

“Olumlu olan şey, ilk iki seanstan sonra omuzun çok fazla iltihap olmaması."

“Bu, tendonları riske etmediğim anlamına geliyor. Ama yarın nasıl olacağını göreceğiz."

“Elbette motosiklette kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Yeterince güçlü olmadığımı gördüğüm an bırakacağım çünkü benim ve diğer sürücüler için riskli olacak."

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow da geçen Pazar günü ısınma turlarında kaza yaptı ve bileğinden ameliyat oldu.

Crutchlow, Rins'ten biraz daha fazla tempoya sahipti.

Crutchlow, "Sanırım bu hafta sonu motosiklete  binmenin mümkün olduğunu gösterdim."

“Motosikletteki hislerim biraz garipti, bindiğimde çok fazla acım yok ama biraz acım olduğunda mümkün olduğunca iyi şekilde sürmeye çalışıyorum."

“Geçen haftaki kazadan sonra motosikletteki durumumun mükemmel olmadığını hissediyorum, ancak yarış hafta sonu boyunca rahat ve iyi hissetmemi sağlamak için hafta sonu boyunca çalışmaya devam edeceğiz.

“Sanırım Dr. [Xavier] Mir ve doktorlar iyi bir iş çıkardılar, aynı zamanda bileğimi buzda tutup iltihabı azaltmak için de elimden geleni yaptım."

“Yarın dişlerimi sıkıp motosiklete bineceğim.”

Öte yandan kolunu kıran ve ameliyat olan Marc Marquez, cuma günü sürüş yapmadı ve bunun yerine cumartesi günü sürüş yapacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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