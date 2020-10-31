Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi

COVID-19 önlemleri kapsamında KTM haricinde tüm üreticiler 2021 MotoGP sezonuna bu sene kullandıkları motorlarla başlayacaklar.

Yamaha, motorunu geliştiremediği için düzlükte en yavaş motosiklet oldu. Düzlükte en hızlı olan Ducati ile Yamaha arasında hız ölçüm noktalarındaki fark 10 km/s'i aşabiliyor.

Bu sene Jerez'de yaşanan sorunların ardından tüm Yamaha sürücüleri devri kısılmış motorla piste çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan araştırmalarda bunun bir tedarikçiden alınan valften kaynaklandığı belirlendi.

Motor gelişiminin dondurulması Yamaha'yı en çok 2021'de vuracak gibi görünüyor ancak Sumi, hız kazanmanın başka yollarını bulabileceklerini söyledi.

Sumi, "Güçlü noktalarımızı daha çok iyileştirmek zorundayız. Ne yazık ki viraj hızı ve motosiklet kontrolü artık sadece Yamaha'nın en güçlü noktası değil."

"Rakiplerimizin, özellikle de Suzuki'nin bu alanda çok geliştiklerinin farkındayız. Bu yüzden bu alanda çaba sergilemek zorundayız."

"Aynı zamanda gelecek sene maksimum hızı iyileştirme konusunda pes etmeyeceğiz. Tabii ki motorlar dondurulmuş durumda ancak motor tek bir element. Gelecek sene gelişmenin başka bir yolunu bulabiliriz." dedi.

Yamaha, daha fazla hız bulma çalışmaları kapsamında San Marino sonrası testlerde yeni bir egzoz denemişti ancak daha sonra bu parça motosikletten çıkarıldı.

Bunun dışında Yamaha, Ducati'nin öncülüğünü yaptığı sürüş yüksekliğini değiştiren sistem üzerinde çalışıyor.

Yamaha, sorunlara rağmen bu sene Fabio Quartararo, Franco Morbidelli ve Maverick Vinales ile 6 yarış kazanmayı başardı. Sumi, M1'i doğru yönde geliştirdiklerinden emin olduklarını söyledi.

Sumi, "Dürüst olmam gerekirse, M1'in performansından süper mutlu değiliz ancak genel olarak performansımızdan mutluyum."

"Geçen sene antrenmanlarda ve sıralamalarda hızlıyken, yarışta hızlı olamıyorduk."

"Bu sene için bunu geliştirmek istedik. Maksimum hız da ana konulardan birisiydi ve geçen seneye kıyasla bu sene bu alanda da ilerleme kaydettik."

"Ancak ne yazık ki rakiplerimiz de geliştiler, bu yüzden durum beklediğimizden çok farklı değil."

"Yamaha ile kazanan üç sürücümüz var ve Valentino yeniden iyi hissetmeye başladı."

"Artık Yamaha'ların hepsi kazanma mücadelesine hazır. Bütün bir paket olarak düşünürsek, güven açısından doğru yolda ilerliyoruz ancak hedef noktası açısından daha çok çalışmamız lazım." dedi.