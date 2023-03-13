Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor

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Kurallara göre, üreticiler sezon başlamadan önce seçtikleri bir kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamak, süreci yılın ilk antreman seansından önce noktalamak zorunda.

Takımlar sezonun geri kalanında kaporta tasarımını bir defaya mahsus değiştirebilme ve sonrasında eski tasarıma dönebilme hakkına da sahip.

Ancak bu süreç bir takım için biraz sancılı geçmekte: Yamaha.

Kaporta tasarımında mevcut kurallarda belirtilen genişliği aşan Yamaha, kısa süre önce FIM teknik yetkililerden kaportaların maksimum boyutunu ölçmek için kullanılan cihazı istedi.

Ön kanatları da içeren bu kaportanın genişliği, aşağıdaki resimde de görülebileceği gibi, motosikletin kaportanın duvarlarına en ufak bir şekilde dokunmadan üzerine yerleştirilmesi gereken metal bir cihaz tarafından belirleniyor.

Gadget to homologate MotoGP fairings Photo by: German Garcia

Bu sıkıntıyla 2019 sezonunda Suzuki'nin de karşılaştığını görmüştük.

Sezonun ilk yarışına ölçüleri karşılamayan bir kaporta ile gelen Suzuki, günün sonunda izin verilen kaporta boyutuna dönebilmek için eski usul bir çalışma yürüterek kaportayı testere ve eğe yardımıyla düzeltmek zorunda kalmıştı.

Cuma günü Autosport'a konuşan Yamaha sportif direktörü Massimo Meregalli, "Şu anda iki büyük endişemiz bulunmakta: sıralama temposu ve kaporta seçimi."

"İki kaportamız var ve hangisini seçeceğimize karar vermek zorundayız," dedi.

Meregalli, çok geniş olduğu için orijinal tasarımı revize etmek zorunda kalacaklarını belirtti.