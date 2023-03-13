Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"

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Portekiz'deki sezon öncesi testlerine sorunlu bir motosikletle giriş yapan Honda'nın RC213V'i geliştirmek için sadece bir günü kaldı.

Şubat ayındaki Sepang testinde bu sezon şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir motosiklete sahip olmayacaklarını kabul eden Marc Marquez'in görüşleri de doğal olarak değişmemiş vaziyette.

Testlerin ilk gününü 19. sırada tamamlayan Marquez, "Cumartesi gününü Malezya'dakiyle tamamen aynı motosikletle geçirdik."

"Elimizdeki en iyi konsept bu, dolayısıyla halen en iyilerden uzağız. Yine de henüz sezon başlamadı."

"Dürüst olmak gerekirse olası sonuçlarla ilgili çok iyimser olamayız, kötümser olmakla da bir yere varamayız."

"Bu yüzden Pazar günü elimizdeki konseptle en iyi ayarı, en iyi tempoyu, en iyi tur zamanını bulmaya ve her durumda en iyisini aramaya çalışacağız." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ile ilk yarışına hazırlanan Joan Mir de Marquez'in görüşlerine katılmakta.

Mir, "Yalan söylemeyeceğim, aslında kendimi pek iyi hissetmiyorum. Zor bir günü geride bıraktık."

"Hâlâ motosikletle ilgili en iyi hissiyata sahip değilim. Hızlı gitmek için neye ihtiyacım olduğunu, genel olarak neye ihtiyacımız olduğunu anlamaya ve üst sıralara biraz daha yaklaşmak için küçük adımlar atmaya çalışıyoruz."

"Günün sonunda tur zamanlarımı biraz iyileştiriyordum, sonrasında epey zorlandığımız bir sektörde kaza yaptım."

"Olumlu tarafından bakmak gerekirse bazı sektörlerde hızlıyım, bazılarında değilim. Bu da performans kaybettiğimiz alanları bulmamız gerektiği anlamına geliyor."

Son olarak Mir, Honda'nın güç dağıtımını anlamakta zorlandığını, yeni şasinin ise özellikle dönüşlerde pek bir gelişme sağlamadığını söyledi.