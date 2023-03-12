Portekiz MotoGP testleri: Son günün lideri, tur rekoruyla Bagnaia oldu

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Ducati, 2023 sezonu öncesinde gerçekleştirilen 5 günlük testlerde tahttan indirilemedi. Malezya ve Portekiz'de gerçekleştirilen testlerin tamamında Ducati sürücüleri zirvede yer aldı.

Bugünkü testlerde piste ilk çıkan isim olan Bagnaia, gün sonunda 1:37.968'lik derecesiyle en yakın rakibinin 0.296 sn önünde yer aldı. Bagnaia'nın en hızlı turu, yeni resmi olmayan tur rekoru oldu. Bildiğiniz üzere bir derecenin resmi olarak tur rekoru olarak kabul edilmesi için sıralamada ya da yarışta atılması gerekiyor.

Günün ilk saatinde piste çıkan ilk isim Bagnaia olsa da, en hızlı isim Pramac Ducati'den Jorge Martin'di. İspanyol sürücü ikinci saate girildiğinde kaza yapsa da geri dönmeyi başardı ve 1:38.717'lik derecesiyle zirvede kalmayı sürdürdü.

Üçüncü saat tamamlanırken, Bagnaia 1:38.154'lük derecesiyle zirveye yükseldi ve bu derece, testlerin bitmesine 50 dakika kalana kadar en hızlı derece olarak kaldı.

Bagnaia bu bölümde temiz yumuşak lastikle 1:37.968 yaparak kendi derecesini daha da iyileştirdi ve günün en hızlı ismi oldu. Bu sayede Bagnaia, şampiyonluğunu koruma sezonu öncesinde güçlü formunu sürdürdü.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, son bölümde attığı turla ikinci sırayı ele geçirse de Bagnaia'nın 0.296 sn gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Zarco'nun sadece 0.038 gerisinde vatandaşı Fabio Quartararo yer aldı. Sezon öncesi testlerin kapandığı dakikalarda Quartararo'dan gelen derece, Yamaha'ya az da olsa umut verdi.

Cumartesi günü yeni M1 ile çok fazla sıkıntı yaşayan ve Yamaha'nın sezonun ilk yarışına hazır olamayacağından endişe duyan Quartararo, Yamaha'nın Pazar günü 2022 ayarlarına dönmesiyle büyük bir sıçrama yaptı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sayede Quartararo, dünkü en hızlı turunu 1.3 sn geçerek 1:38.302 elde etti ve testleri üçüncü sırada tamamladı.

Yamaha ayrıca, testlerin son gününde Formula 1 tarzı arka kanadı test etti. Quartararo, bu kanadın büyük fark yaratmadığını ve şu an için yarışta kullanacaklarını düşünmediğini söyledi.

VR46 Ducati sürücüleri Luca Marini ve Marco Bezzecchi testleri 4 ve 5. sıralarda tamamlarken onları bir diğer Ducati sürücüsü Enea Bastianini takip etti.

Alex Marquez, Gresini Ducati'si ile son gün iki kez kaza yapsa da 7. hızlı isim olurken onu KTM'den Brad Binder, Aprilia'dan Aleix Espargaro takip ettiler.

RNF Aprilia'dan Miguel Oliveira 11. olurken onun arkasında Aprilia'dan Maverick Vinales yer aldı. Repsol Honda sürücüleri Joan Mir ve Marc Marquez ancak 13 ve 14. olabildiler. Onların arkasında LCR Honda'dan Alex Rins yer aldı.

Fabio Di Giannantonio, dünkü kazasının ardından bugün piste çıkamadı.

2023 MotoGP sezonu, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek Portekiz GP ile başlayacak. Bu sene MotoGP'de ilk kez Sprint formatı uygulanacak.