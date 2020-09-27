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MotoGP / Son dakika

Rossi: "15 yıl önceki gibi değilim ama hâlâ rekabetçi olabilirim"

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Rossi: "15 yıl önceki gibi değilim ama hâlâ rekabetçi olabilirim"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, 2019 sezonunun ardından MotoGP'de devam etmeme konusunda bazı düşünceleri olduğunu ancak kalbini dinleyerek devam etme kararı aldığını belirtti.

Dokuz kez dünya şampiyonu gelecek yıl Yamaha ile MotoGP'de yarışmaya devam edecek. Fakat artık fabrika takımı için değil, Petronas SRT uydu takımı için yarışacak. Yine de tam fabrika desteğine ve motosikletine sahip olacak.

41 yaşındaki Rossi, şu anda zaten gridin en yaşlı sürücüsü ve gelecek yıl Cal Crutchlow veya Andrea Dovizioso'nun ayrılığına bağlı olarak griddeki açık ara en yaşlı sürücü olacak.

Geçen yıl iki podyum alan İtalyan sürücü, şampiyonayı yedinci bitirdi ve 2011'de Ducati ile geçirdiği yıldan bu yana en düşük puanlarını aldı.

Rossi sözlerine 2019 hakkında konuşarak başladı: “Sezonun ilk bölümünü iyi şekilde geçirdim, bazı iyi yarışlar çıkardım. Ama çoğu zaman başım beladaydı, motosiklette kendimi iyi hissetmiyordum ve en üst seviyede kalabilmek için yeterince rekabetçi değildim. Benim yaşımda bu sorunları yaşadığınız zaman, kendinize bazı sorular sormaya başlıyorsunuz."

"Diğer sürücülerin doğum tarihine baktığınızda, anlıyorsunuz ki en yaşlı pilot sizsiniz ve, 'belki de evde kalma zamanı geldi' diyorsunuz. Ama kalbimde öyle hissetmedim, [buna] güvendim, rekabetçi olabileceğimi düşünüyorum."

"Elbette, bir sezonda 10 yarış kazanabildiğim 10, 15 yıl önceki ile aynı durumda değilim. Ama beden olarak iyiyseniz, motivasyonun fark yaratabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden geçen yıl kendi ekibimde, özellikle de baş teknisyenimde değişiklikler karar verdim çünkü daha güçlü olabilirdik, rekabetçi olabilirdik, zafer ve podyum için savaşabilirdik. "

Rossi’nin SRT ile olan anlaşması sadece 2021’i kapsıyor ve 2022 için herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

Lin Jarvis, Rossi'nin 1+1 anlaşma yapmamasının temel sebebinin Yamaha ve SRT arasında 2021 için herhangi bir anlaşma olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Jarvis, “Sözleşmelerden bahsederken iki sözleşmeden bahsetmiştim. Dorna ile olan sözleşmemizden bahsettim, ancak Sepang ekibiyle olan sözleşmemizden de bahsettim. Yani, uydu ekibimiz yoksa Valentino için bir yeri garanti edemeyiz."

“Bir uydu takımına sahip olmak için önce Dorna anlaşması imzalamamız gerekiyor, bu yüzden şampiyonanın bir katılımcısı olarak kendimizi teyit etmemiz gerekiyor ve bunu yapacağımızdan hiç şüphem olmadığını söyledim."

"Fabrika sürücülerimizi teyit edebiliriz, ancak üçüncü bir sürücüyü teyit etmek çok zor çünkü fabrika takımında üçüncü bir sürücü yarıştıramazsınız."

"Onaylanmış bir uydu ekibiniz olmadığı sürece, ona bir sözleşme veremezsiniz. Yani, olumsuz bir şey yok, bu teknik bir konu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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