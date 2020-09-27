MotoGP Barcelona Isınma turları: Quartararo kazaya rağmen lider

MotoGP'de iki Misano yarışının ardından sıradaki durak Barcelona olacak ve dünkü sıralama turlarını ikinci sırada bitiren Fabio Quartararo, bu sabah yapılan ısınma turlarında zirvede yer aldı.

Fransız sürücü, dördüncü virajda frenlemede sorun yaşadı ve ardından pist dışına taşarak kaza yaptı.

Buna rağmen Quartararo 1:40.139 yaparak seansı zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

Dereceler yine çok yakındı ve LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 0.180 saniye geride ikinci oldu.

Onu yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Valentino Rossi ve ta gelecek yılki takım arkadaşı Franco Moribdelli takip etti.

LCR Honda'dan Cal Crutchlow beşinci olurken, Suzuki'den Joan Mir altıncı ve en yavaş Yamaha sürücüsü olan Maverick Vinales yedinci oldu.

Ducati sürücülerinin geride kaldığı seansta Avintia Ducati'ten Johann Zarco sekizinci oldu.

İlk onu Francesco Bagnaia ve Aleix Espargaro tamamladı.

Alex Marquez, 12. sırada kendisine yer bulurken, Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso 14. oldu.

Yarış TSI 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: