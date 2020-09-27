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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

MotoGP Barcelona Isınma turları: Quartararo kazaya rağmen lider

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MotoGP Barcelona Isınma turları: Quartararo kazaya rağmen lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, dördüncü virajda yaptığı kazaya rağmen ısınma turlarını zirvede tamamlamayı başardı.

MotoGP'de iki Misano yarışının ardından sıradaki durak Barcelona olacak ve dünkü sıralama turlarını ikinci sırada bitiren Fabio Quartararo, bu sabah yapılan ısınma turlarında zirvede yer aldı.

Fransız sürücü, dördüncü virajda frenlemede sorun yaşadı ve ardından pist dışına taşarak kaza yaptı.

Buna rağmen Quartararo 1:40.139 yaparak seansı zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

Dereceler yine çok yakındı ve LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 0.180 saniye geride ikinci oldu.

Onu yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Valentino Rossi ve ta gelecek yılki takım arkadaşı Franco Moribdelli takip etti.

LCR Honda'dan Cal Crutchlow beşinci olurken, Suzuki'den Joan Mir altıncı ve en yavaş Yamaha sürücüsü olan Maverick Vinales yedinci oldu.

Ducati sürücülerinin geride kaldığı seansta Avintia Ducati'ten Johann Zarco sekizinci oldu.

İlk onu Francesco Bagnaia ve Aleix Espargaro tamamladı.

Alex Marquez, 12. sırada kendisine yer bulurken, Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso 14. oldu.

Yarış TSI 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Fabio Quartararo Yamaha 10 1'40.139     169.935
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'40.319 0.180 0.180 169.630
3 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'40.340 0.201 0.021 169.595
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'40.473 0.334 0.133 169.370
5 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 12 1'40.487 0.348 0.014 169.347
6 Spain Joan Mir Suzuki 12 1'40.526 0.387 0.039 169.281
7 Spain Maverick Viñales Yamaha 12 1'40.552 0.413 0.026 169.237
8 France Johann Zarco Ducati 12 1'40.572 0.433 0.020 169.204
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'40.597 0.458 0.025 169.162
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'40.651 0.512 0.054 169.071
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 12 1'40.695 0.556 0.044 168.997
12 Spain Alex Marquez Honda 12 1'40.695 0.556 0.000 168.997
13 South Africa Brad Binder KTM 10 1'40.700 0.561 0.005 168.989
14 Italy Andrea Dovizioso Ducati 12 1'40.745 0.606 0.045 168.913
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'40.789 0.650 0.044 168.839
16 Australia Jack Miller Ducati 12 1'40.801 0.662 0.012 168.819
17 Spain Pol Espargaro KTM 12 1'40.830 0.691 0.029 168.771
18 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'40.888 0.749 0.058 168.674
19 Spain Tito Rabat Ducati 12 1'41.166 1.027 0.278 168.210
20 Spain Iker Lecuona KTM 12 1'41.345 1.206 0.179 167.913
21 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 12 1'41.384 1.245 0.039 167.848
22 Germany Stefan Bradl Honda 12 1'41.562 1.423 0.178 167.554
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Fabio Quartararo , Takaaki Nakagami , Valentino Rossi
Takımlar Team LCR , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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