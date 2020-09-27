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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Dovizioso: "Fren sorunları gerçekten sinir bozucu"

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Dovizioso: "Fren sorunları gerçekten sinir bozucu"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Andrea Dovizioso, MotoGP Katalonya GP sıralama turlarında geride kalmasının ardından, fren sorunlarının sinir bozucu olduğunu söyledi.

Dovizioso, Michelin'in 2020 arka lastiklerinin neden olduğu fren sorunları hakkında pek çok açıklama yaptı ve sürüş tarzını bu arka lastiklere adapte etmekte zorlandığını söyledi.

İlk sekiz yarışta üç kez Q1'den çıkamayan İtalyan sürücü, Brno'da 18. olurken, Katalonya'da 17. olabildi.

Dovizioso, günüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, çok sinir bozucu, çünkü son üç yılda veriler üzerinde çalıştık ve birkaç şeyi geliştirip, lastiğe, sürüş tarzına ve rakiplerimize uyum sağlayabildik."

"Bunların hepsi fark yarattı. Ama bu lastikler frenlemede çok farklı ve benim için çok zor. O kadar hızlı olmamamın nedeni bu ve evet, çok sinir bozucu."

Takım arkadaşı Danilo Petrucci ise daha iyi bir iş yaptı ve Q2'ye girip, dokuzuncu oldu.

Petrucci, kariyerinin en kötü yarışı olduğunu düşündüğü San Marino GP'nin ardından motosikletini yeni arka lastiğe nasıl adapte edeceğini bulmayı başardı.

"Misano'daki ikinci yarıştan bu yana ilerleme kaydediyoruz. Motosiklet üzerinde iyi bir denge yakalayarak sorunu çözebileceğimizi fark ettik. Artık elektronik üzerinde çalışmıyoruz çünkü lastik gerçekten hassas."

"Yani, elektroniği değiştirmek gerçekten zor, iyi bir ayara sahip olmalıyız. Maalesef, Misano'daki yarış beklediğimiz gibi değildi, ancak ilerleme kaydettik ve dün durumu anlamak için gerçekten çok çalıştık. Sonunda gelişmeyi başardık."

"Frenleme konusunda daha iyi hissediyorum, ancak yine de kaçırdığım bir şeyler var. Burada durum oldukça zor çünkü sadece yumuşak lastiği kullanabiliyoruz, her zaman çok fazla destek gerekiyor."

"Ön lastiğin sol tarafı asla doğru sıcaklıkta olmuyor. Bu yüzden ilerlemeden memnunum fakat sıralama turlarındaki sonuçtan pek memnun değilim."

"Yarınki yarış hayatta kalmakla ilgili olacak çünkü yeni ve eski lastikler arasında bir saniye fark olduğunu gördük."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Editör Lewis Duncan

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