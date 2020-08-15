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MotoGP / Avusturya GP / Antrenman raporu

Red Bull Ring MotoGP 3. antrenman: Vinales sadece 0.046 sanyie farkla lider

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Red Bull Ring MotoGP 3. antrenman: Vinales sadece 0.046 sanyie farkla lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 09:21

Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını Maverick Vinales ilk sırada tamamladı.

Gece boyunca yağan şiddetli yağmur nedeniyle antrenman seansının başlangıcında pist ıslaktı. Fakat sürücüler turlamaya başladıkça pist de kurumaya başladı.

Miguel Oliveira, 1:31.460 ile başlangıçta ilk sırada yer alan isim oldu, daha sonra son yarışın yıldız ismi Johann Zarco 1:31.029 yaptı.

Zarco'nun turunun ardından pek çok sürücü kuru zemin lastiklerine geçerek zaman turu atmaya başladılar.

Honda sürücüsü Alex Marquez, kuru zemin lastikleriyle zaman turu kaydeden ilk isimdi ve 1:30.038 yaparak zirveye yerleşti.

Son Moto2 şampiyonu daha sonra 1:28.576'lık bir zaman turu ortaya koydu fakat kısa bir süre sonra liderliğe 1:27.380 yapan Andrea Dovizioso yükseldi.

Ducati sürücüsü sürekli olarak derecesini geliştirdi. Önce 1:26.198, sonra 1:25.747 ve son olarak da 1:25.479 yaptı.

Ancak dereceler bununla da kalmadı. Vinales 1:24.317 yaparak, üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ducati sürücüsü Jack Miller 1:24.363 yapıp 0.046 saniye geride ikinci olurken, Dovizioso 1:24.426'lık turuyla üçüncü oldu.

Alex Rins 1:24.434'le dördüncü ve Oliveira 1:24.508'le beşinci oldu.

Joan Mir altıncı, Pol Espargaro yedinci, Fabio Quartararo sekizinci ve Danilo Petrucci dokuzuncu oldu.

İlk onu Cal Crutchlow tamamladı.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi, seansı ancak 11. sırada tamamlayabildi.

Marquez 17. olurken, Zarco 18. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 22 1'24.317  
2 Australia Jack Miller Ducati 9 1'24.363 0.046
3 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1'24.426 0.109
4 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'24.434 0.117
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'24.508 0.191
6 Spain Joan Mir Suzuki 15 1'24.517 0.200
7 Spain Pol Espargaro KTM 17 1'24.525 0.208
8 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'24.611 0.294
9 Italy Danilo Petrucci Ducati 15 1'24.663 0.346
10 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'24.961 0.644
11 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 1'25.021 0.704
12 Italy Michele Pirro Ducati 14 1'25.039 0.722
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'25.048 0.731
14 Spain Iker Lecuona KTM 16 1'25.189 0.872
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'25.318 1.001
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'25.434 1.117
17 Spain Alex Marquez Honda 22 1'25.467 1.150
18 France Johann Zarco Ducati 22 1'25.468 1.151
19 South Africa Brad Binder KTM 16 1'25.480 1.163
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 25 1'25.653 1.336
21 Germany Stefan Bradl Honda 22 1'26.019 1.702
22 Spain Tito Rabat Ducati 17 1'29.105 4.788
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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