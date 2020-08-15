Red Bull Ring MotoGP 3. antrenman: Vinales sadece 0.046 sanyie farkla lider

Gece boyunca yağan şiddetli yağmur nedeniyle antrenman seansının başlangıcında pist ıslaktı. Fakat sürücüler turlamaya başladıkça pist de kurumaya başladı.

Miguel Oliveira, 1:31.460 ile başlangıçta ilk sırada yer alan isim oldu, daha sonra son yarışın yıldız ismi Johann Zarco 1:31.029 yaptı.

Zarco'nun turunun ardından pek çok sürücü kuru zemin lastiklerine geçerek zaman turu atmaya başladılar.

Honda sürücüsü Alex Marquez, kuru zemin lastikleriyle zaman turu kaydeden ilk isimdi ve 1:30.038 yaparak zirveye yerleşti.

Son Moto2 şampiyonu daha sonra 1:28.576'lık bir zaman turu ortaya koydu fakat kısa bir süre sonra liderliğe 1:27.380 yapan Andrea Dovizioso yükseldi.

Ducati sürücüsü sürekli olarak derecesini geliştirdi. Önce 1:26.198, sonra 1:25.747 ve son olarak da 1:25.479 yaptı.

Ancak dereceler bununla da kalmadı. Vinales 1:24.317 yaparak, üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ducati sürücüsü Jack Miller 1:24.363 yapıp 0.046 saniye geride ikinci olurken, Dovizioso 1:24.426'lık turuyla üçüncü oldu.

Alex Rins 1:24.434'le dördüncü ve Oliveira 1:24.508'le beşinci oldu.

Joan Mir altıncı, Pol Espargaro yedinci, Fabio Quartararo sekizinci ve Danilo Petrucci dokuzuncu oldu.

İlk onu Cal Crutchlow tamamladı.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi, seansı ancak 11. sırada tamamlayabildi.

Marquez 17. olurken, Zarco 18. oldu.

Seans sonucu: