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MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Binder: "Artık neyi düzeltmem gerektiğini biliyorum"

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Binder: "Artık neyi düzeltmem gerektiğini biliyorum"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 07:28

KTM sürücüsü Brad Binder, Çekya GP'sinde aldığı sürpriz zaferin ardından artık daha fazla yarış zaferi kazanmak için bir acelesinin olmayacağını söyledi.

Güney Afrikalı sürücü, geçen hafta sonu Brno'da gerçekleştirilen yarışta kendisinin ve KTM'nin premier sınıftaki ilk zaferini kazandı.

Haziran ayında Red Bull Ring'de test yapan ve son olarak Brno'da güçlü bir performans sergileyen KTM, Red Bull Ring'de ilk gün oldukça hızlıydı. Pol Espargaro günün en hızlı turunu attı.

Motorsport.com'un artık yarış kazanabileceğini görmesinin kendisi için hayatı kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını sorması üzerine Binder, "Hem kolaylaştıracak, hem de kolaylaştırmayacak. Bir kez kazanmanızın ardından daha fazlasını istiyorsunuz."

"Ancak harika olan şey, artık bu konuda bir acelemin olmayacak olması. Bugünün (cuma) zor geçeceğini biliyordum. 2. antrenman seansı kuru zeminde olsaydı farklı hikaye olabilirdi çünkü sabah pek iyi turlar atamadım.0.8 sn geride kaldığım turumda sadece bir sektörde 0.5 sn kaybettim."

"Bunu düzeltirsem doğrudan mücadeleye dahil olurum. Bu yüzden oldukça mutluyum. Bugün oldukça serindi. Bu tuhaf çünkü derin fren yapmak zorundaydık. Bu şekilde Moto2 motosikletinde olduğu gibi viraj çıkışına hazırlanamıyorsunuz. Tam tersini yaşadım."

"Bu pist, kağıt üstünde göründüğünden çok karmaşık. Piste baktığınızda pek bir şey yok gibi. Çok fazla viraj yok. Ancak burada, özellikle MotoGP motosikletiyle hızlı olmak büyük mücadele gerektiriyor."

"Fren alanları aşırı uzun. Lastiği yerde tutmak büyük mücadele gerektiriyor. Bu yüzden çok fazla şey üstünde çalışmalıyız. Ne yazık ki bugünkü 2. antrenman seansında çok fazla zaman kaybettik. Ancak birinci antrenmanın sonu bizim için daha iyiydi."

"Seansın başında tamamen kaybolmuşken sonradan geldiğimiz noktaya bakarsak, oldukça iyi bir adım attık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Brad Binder
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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