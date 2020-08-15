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MotoGP / Avusturya GP / Sıralama turları raporu

Red Bull Ring MotoGP: Vinales, Miller'ın önünde pole pozisyonunu aldı

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Red Bull Ring MotoGP: Vinales, Miller'ın önünde pole pozisyonunu aldı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Ağu 2020 13:22

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda geçirdiği zorlu Cuma gününden sonra, Jack Miller'ın 0.068 saniye önünde pole pozisyonunu aldı.

Cuma günü yaptığı açıklamada Vinales, YZR-M1'inde yol tutuşunda sorunlar yaşadığını ve ayarlar sebebiyle "kaybolduğunu" söylemişti.

Ancak İspanyol pilot Cumartesi gününü formda geçirdi, üçüncü antrenman seansında aldığı sonuçla beraber direkt olarak Q2'ye kalan Vinales, geçen sene Phillip Island'dan sonra ilk defa pole pozisyonunu aldı.

Vinales, Q2'de erkenden attığı turlarda 1.23.892'yi bularak, son zamanların hızlı ismi olan Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo ile erken bir rekabete girdi.

Şampiyona lideri pilot, 1.23.787 ile bu tura cevap verse de Vinales'in bir sonraki turu 1.23.716 oldu ve Vinales tekrardan liderliği aldı; ancak pist sınırlarına uymadığı sebebiyle bu turu silindi.

Seansın son bölümlesinde ise, 2020'nin sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Ducati pilotu Andrea Dovizioso, gösterdiği tempoyla beraber pole pozisyonu için bir tehdit oldu.

Ancak sonunda Vinales, attığı 1.23.450'lik tur ile beraber Dovizioso'yu geçerek pole pozisyonunu ele geçirdi. Vinales'in bu turundan hemen sonra ise Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, Vinales'in 0.068 saniye arkasında ikinciliğe yükseldi.

Quartararo ise Miller'ın 0.019 saniye arkasında kalarak üçüncü oldu, Dovizioso ise böylece KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde dördüncülüğe geriledi. 

Joan Mir ise ikinci çizgiyi kapatan isim olurken Morbidelli sekizinci, Rins dokuzuncu ve Q1'den gelen Johann Zarco ise 10. sırayı aldı.

Q1'den Q2'ye geçen bir diğer pilot olan Valentino Rossi ise, yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak.

Avusturya MotoGP - Q2 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'23.450  
2 Australia Jack Miller Ducati 1'23.518 0.068
3 France Fabio Quartararo Yamaha 1'23.537 0.087
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'23.606 0.156
5 Spain Pol Espargaro KTM 1'23.612 0.162
6 Spain Joan Mir Suzuki 1'23.673 0.223
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'23.719 0.269
8 Spain Alex Rins Suzuki 1'23.731 0.281
9 France Johann Zarco Ducati 1'23.828 0.378
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'23.872 0.422
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'23.939 0.489
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'23.995 0.545
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Avusturya MotoGP - Q1 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 1'23.865  
2 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'23.891 0.026
3 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'23.915 0.050
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'24.151 0.286
5 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'24.228 0.363
6 Spain Iker Lecuona KTM 1'24.405 0.540
7 South Africa Brad Binder KTM 1'24.485 0.620
8 Spain Alex Marquez Honda 1'24.490 0.625
9 Germany Stefan Bradl Honda 1'24.662 0.797
10 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'24.831 0.966
11 Spain Tito Rabat Ducati 1'25.287 1.422
12 Italy Michele Pirro Ducati 1'25.431 1.566
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Dovizioso, 2020 sonunda Ducati'den ayrılacak!

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Dovizioso, 2020 sonunda Ducati'den ayrılacak!
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Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Editör Lewis Duncan

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