Red Bull Ring MotoGP: Vinales, Miller'ın önünde pole pozisyonunu aldı

Cuma günü yaptığı açıklamada Vinales, YZR-M1'inde yol tutuşunda sorunlar yaşadığını ve ayarlar sebebiyle "kaybolduğunu" söylemişti.

Ancak İspanyol pilot Cumartesi gününü formda geçirdi, üçüncü antrenman seansında aldığı sonuçla beraber direkt olarak Q2'ye kalan Vinales, geçen sene Phillip Island'dan sonra ilk defa pole pozisyonunu aldı.

Vinales, Q2'de erkenden attığı turlarda 1.23.892'yi bularak, son zamanların hızlı ismi olan Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo ile erken bir rekabete girdi.

Şampiyona lideri pilot, 1.23.787 ile bu tura cevap verse de Vinales'in bir sonraki turu 1.23.716 oldu ve Vinales tekrardan liderliği aldı; ancak pist sınırlarına uymadığı sebebiyle bu turu silindi.

Seansın son bölümlesinde ise, 2020'nin sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Ducati pilotu Andrea Dovizioso, gösterdiği tempoyla beraber pole pozisyonu için bir tehdit oldu.

Ancak sonunda Vinales, attığı 1.23.450'lik tur ile beraber Dovizioso'yu geçerek pole pozisyonunu ele geçirdi. Vinales'in bu turundan hemen sonra ise Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, Vinales'in 0.068 saniye arkasında ikinciliğe yükseldi.

Quartararo ise Miller'ın 0.019 saniye arkasında kalarak üçüncü oldu, Dovizioso ise böylece KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde dördüncülüğe geriledi.

Joan Mir ise ikinci çizgiyi kapatan isim olurken Morbidelli sekizinci, Rins dokuzuncu ve Q1'den gelen Johann Zarco ise 10. sırayı aldı.

Q1'den Q2'ye geçen bir diğer pilot olan Valentino Rossi ise, yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak.