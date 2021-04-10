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MotoGP / Son dakika

Resmi: Marquez, Portimao'da MotoGP'ye dönüyor!

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Marc Marquez, doktorların bu ayki Portekiz Grand Prix'sinde yarışmasına onay vermesinin ardından, yaklaşık 1 yıllık aradan sonra MotoGP'ye geri dönecek.

Resmi: Marquez, Portimao'da MotoGP'ye dönüyor!

Marquez, COVID-19 nedeniyle yaşanan gecikmeden ötürü Temmuz ayında başlayan 2020 sezonunun ilk yarışında geçirdiği büyük kaza sonrası sağ kolunu kırmıştı.

Altı kez dünya şampiyonu, o günden bu yana üç kez ameliyat oldu ve "gerçek anlamda" Aralık ayındaki üçüncü ameliyattan sonra iyileşmeye başladı.

Bu tedavi ve toparlanma süreci beklenenden daha yavaş ilerlediği için, İspanyol sürücünün 2021'in ilk sezon öncesi testlerine katılmasına izin verilmedi ve doktorlar Katar'daki ilk iki yarışa da katılmaması gerektiğini söylediler.

Bu iki yarışta Marquez'in yerine Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl yarıştı ve iki Doha GP'yi de 11. sırada tamamladı.

Cumartesi sabah bir açıklama yayınlayan Honda, Marquez'in 16-18 Nisan'da yapılacak Portimao yarışına katılmasına izin verildiğini ve İspanyol sürücünün üçüncü yarışla beraber griddeki yerini alacağını duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamada, doktorların Marquez'in kolundaki iyileşmeyi tatmin edici bulduğuna ve ufak bir riskle de olsa Portimao'da yarışmasına izin verdiklerine yer verildi.

Marquez de ayrıca, "Çok mutluyum! Cuma  günü doktorların yanına gittim ve kontrollerin ardından yarışlara geri dönmeme izin verdiler." derken, "Portimao'da görüşürüz!" diyerek kendi ağzından da döneceğini doğrulamış oldu.

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Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team

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