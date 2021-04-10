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Bagnaia, Doha MotoGP yarışında “kabul edilemez” bir hata yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Francesco Bagnaia, Ducati'deki “güven”in, MotoGP Doha Grand Prix'sinde podyum için bir şansa mal olan bir hata yaptı ve bunun bir fabrika takımı sürücü olarak “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bagnaia, Doha MotoGP yarışında “kabul edilemez” bir hata yaptı

Bagnaia, pazar günü Katar’da 6. sıradan start almasına rağmen holeshot cihazının (startta motosikletin yüksekliğini düşüren sistem) çalışmamasının ardından daha ilk turdan 11. sıraya kadar düşerek herkesi şoka uğrattı.

13. tura gelindiğinde ise birçok pilotu geçerek podyuma oldukça yaklaşmıştı, fakat 4 tur sonra ilk virajda pist dışına çıkarak üçüncülükten yedinciliğe düştü. 

Bagnaia, damalı bayrağı görmeden 1 pozisyon daha kazansa da Pramac Ducati sürücüleri kinci ve üçüncü sırada finiş gördü. 

Bagnaia’ya, neden Pramac sürücülerinden daha çok zorlandığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Ben daha çok zorlandım çünkü 6. sırada başlıyordum ama holeshot cihazım düzgün çalışmadı.”

“Ben de bunu düzeltmeyi başaramadım ve bu yüzden kötü bir start aldım ve galiba ilk turun sonunda on ikinciliğe düştüm ama sonra düzelmeye başladım.”

“Hızım gerçekten çok iyiydi.”

“Bu yüzden harika bir tempo yakalamayı başardım ve birçok pozisyon kazandım.”

“Fakat motosiklete olan bu fazla güvenim, birinci virajda bir hata yapmama neden oldu.”

“O yüzden bu hatamdan öğrenmem gerek, lastik konusunda gelişmem gerek çünkü bir fabrika takımında bu tür bir hata kabul edilemez bir şey.”

“Bu hata olmasaydı kesinlikle birincilik için savaşıyor olurdum.”

“Bence bu nedenle bugün Pramac’lardan daha çok zorlandım. Bu sonucun sürüş stilimle uyuştuğunu düşünmüyorum.”

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Seri MotoGP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Editör Lewis Duncan

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