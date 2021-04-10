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MotoGP / Haberler

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

Çeviren:
Betim Aker

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo, Yamaha'dan eski takım arkadaşı Valentino Rossi’nin, Doha Grand Prix hafta sonunda, onu ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

Rossi geçtiğimiz hafta sonu Katar’daki Doha Grand Prix’sinde, sıralamalarda Petronas SRT Yamaha’sıyla 21. olarak, 25 yıllık kariyerinin en kötü sıralama sonucunu elde etti.

Yarışta durumunu pek toparlayamayan 42 yaşındaki sürücü, yarışı 16. sırada bitirdi ve böylelikle sezonun ikinci yarışından puansız ayrılmış oldu.

2000’de seriye başladığından beri en kötü başlangıcını yapan Rossi, haftaya yapılacak Portekiz Grand Prix’si için formunu toplayabileceğinden emin olmadığını dile getirdi.

Doha yarışını yeni YouTube serisi ’99 Seconds’da değerlendiren Lorenzo, Rossi’nin performansını değerlendirirken hayal kırıklığına uğramıştı ancak İtalyan sürücünün Jerez yarışında daha güçlü olmasını beklediğini ifade etti.

7 yıl boyunca Rossi’nin takım arkadaşlığını yapan Lorenzo, ‘’Rossi beni hayal kırıklığına uğrattı. Bence taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı çünkü Valentino’dan her zaman çok şey bekleniyor.’’

‘’Antrenmanlarda 21. oldu. Sanırım daha önce de bu kadar kötü antrenman turları geçirdiğini söyledi ancak ben daha kötüsünü bulmanın zor olacağını düşünüyorum.’’

‘’Yarışta da, puan barajının dışında kaldı. Valentino’nun kaza veya motor hatası yüzünden puan almadığı yarışlar dışında, çok fazla puansız bitirdiği yarışı yoktur.’’

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Bu, diğer Yamaha’nın arkasında ikinci kalışı.’’

‘’Umarım bu özel bir durumdur. Katar’da hiç iyi performans çıkaramadı ve eminim daha iyi olduğu pistler olacak."

‘’Portimao’nun da onun için zor olacağını düşünüyorum. Ancak Jerez’de güçlü şekilde dönecektir.’’

Lorenzo aynı zamanda Doha GP’sini üçüncü bitiren Pramac çaylağı Jorge Martin hakkındaki düşüncülerini de şöyle anlattı: ‘’Frenleme tarzı ve agresifliğiyle bana Stoner'ı hatırlatıyor çünkü çok geç ve Casey’nin yaptığı gibi kararlı şekilde frenliyor.’’

‘’Çok eğiliyor ve piste dirseğiyle dokunuyor. Hata bazı virajlarda omzu bile piste değiyor. Aynı zamanda virajlarda da çok hızlı.’’

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