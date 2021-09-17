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MotoGP / San Marino GP Haberler

Marquez: "Şu anda MotoGP'de yarışmaktan keyif almıyorum"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, geçen yıl geçirdiği sakatlığın ardından şu anda sınırlamalarla yarışmasının, MotoGP'de yarışmaktan keyif almasını engellediğini söyledi.

Marquez: "Şu anda MotoGP'de yarışmaktan keyif almıyorum"

Honda sürücüsü, geçen yılki İspanya Grand Prix'sinde sağ kolunu kötü şekilde kırdı ve sakatlığı nedeniyle üç ameliyat geçirmesinin ardından yılın kalan kısmında pistlerden uzak kalmak zorunda kaldı.

Sonunda Nisan ayındaki Portekiz GP ile yarışlara döndü ve o zamandan beri Almanya GP'yi kazanırken, Aragon'daki son yarışta ikinci oldu ve bu yılki ikinci podyumunu aldı. Sonuç olarak da şampiyonayı 10. sırada götürüyor.

Fakat bu iki sonuç da, sağ kolundaki ve omzundaki baskının daha az olduğu, saat yönünün tersine koşulan pistlerde geldi ve Marquez, bu yıl pek çok kez fiziksel durumu nedeniyle motosikletini eskisi gibi süremediğini doğruladı.

Daha önce üç kez kazandığı Misano yarışı öncesi konuşan Honda sürücüsü, mevcut durumu nedeniyle yarışmaktan keyif almadığını belirtti.

Marquez, "Şu anda elbette yarışıyorum ve rekabetçi olmaya, seviyemi artırmaya çalışıyorum ama keyif almıyorum."

"Şu anda bazı turlardan ve bazı virajdan keyif aldığım doğru fakat ağrı çektiğinizde sürüş yapmak keyif vermiyor."

"Artık bazı noktalardan keyif almaya başladığım bir noktaya geldik ve hedefimiz daha çok keyif almak."

"Motosiklette  keyif aldığım zaman, çok daha rekabetçi olacağım." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Dorna

Marquez, kış aylarında sağ kolundan dördüncü bir ameliyat olma ihtimalini reddetti ancak şu anda antrenman yapmaya başlamadan önce, her yarışın ardından üç gün boyunca dinlendiğini söylüyor.

"Şu anda hedefim, son birkaç yarışta nasıl ilerleyeceğimizi bulmaya çalışmak olacak. Özellikle Austin'den sonra evde kalmak ve ilerleme kaydetmek için iki haftamız olacak."

"Mesela bir yarışı tamamladık ve üç gün dinlenmem gerekti. Bunun çok fazla olduğunu bilsem de, eğer ara vermezsem acı çekiyorum."

"Bu aranın ardından iki veya üç gün boyunca antrenman yapıyorum ve şu an olduğu gibi bir başka yarış pistine gidiyorum."

"Açıkçası geçmişteki çalışma şeklim bu değildi."

"Yine de belirli bir planım var ve şu anda elimizden geldiğince deniyoruz. Planımız denemeye çalışmak ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

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