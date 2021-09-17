Dovizioso: "2013'te kaçan fırsattan sonra Yamaha'ya 'hayır' diyemezdim"

İtalyan sürücüsü 2020 sezonunun sonunda Ducati'den ayrılmasından bu yana ilk sürüşünü, bu hafta sonu Misano'da yapacak. Bu süre zarfında Aprilia ile bazı testler gerçekleştirdi fakat Yamaha motosikletini hiç sürmedi.

Maverick Vinales'in sezon ortasında Aprilia'ya geçmesinin ardından Yamaha, Franco Morbidelli'yi fabrika takımındaki boşluğa getirirken, Petronas SRT'de Morbidelli'den boşalan koltuğa ise Dovizioso geçti.

Dovizioso, yarışlardan uzakta geçirdiği süre zarfında önemli oranda rahatladığını fakat Yamaha ile sürüş yapma ve gelecek sezon fabrika motosikletini deneme şansının, kendisini cezbettiğini belirtti.

Ayrıca Dovizioso, 2012'de Tech3 Yamaha uydu takımında geçirdiği yılın ardından fabrika takımına katılmaya çok yaklaştığını, fakat Valentino Rossi'nin Ducati'den takıma dönmesiyle beraber bu fırsatın kaçtığını belirtti.

"Açıkçası kendimi, evimde çok iyi hissediyordum. Sevdiğim şeyleri, tutkum olanları yapıyordum ve biraz daha rahattım çünkü MotoGP'de yarışmadığınız vakit daha rahat oluyorsunuz!"

"Fakat Yamaha kapısı açıldığı zaman bunu düşündüm ve açıkçası buna hayır diyemezdim."

"Bu zaten 2012'de olmuştu, uydu takımında geçen güzel yılın ardından hayalim bir Yamaha fabrika motosikletinde olmaktı ve gerçekleşmedi ."

"Bu rüya aklıma takılı kaldı. İstediğim şey, aynı motosikletle geçirdiğim sekiz yıldan sonra bu şansı elde etmekti. Bu, benim motosikletimdi."

"Elbette iyi olma ihtimalinden çok, riskli [bir hamle] olacak fakat bence durum pek çok kişi için aynı."

“Yani umurumda değil, kendim için yarışıyorum. Yarışmaya devam ediyorum çünkü yarışma tutkum var."

“Tamamen farklı bir motosikleti hissetmek ve sürmek gerçekten ilgimi çekiyor. Bu açıdan herhangi bir problemim olduğunu düşünmüyorum.”

Andrea Dovizioso, Yamaha

"Bu yıl olanlardan ve bu durumda olmaktan memnunum. Tabii ki bu maceraya, bir yarış hafta sonu ile başlamak ideal değil. Çünkü daha oturma pozisyonunu bile ayarlamadık. Geride kalan sekiz yıl boyunca farklı bir motosiklet kullandım. Elbette her şeyin oturması zaman alacak."

“Öbür tarafta şanslıyım çünkü gelecek sezondan önce beş yarış ve iki test yapabilirim ki bunlar sabırsızlıkla beklediğim şeyler."

"Normalde takım değiştirirseniz, yalnızca iki kış testiniz olur. Bu da benim için adaptasyon süreci anlamında olumlu olacak."

"Önümüzdeki beş yarışta motosikletimin ne kadar güçlü olacağını söyleyemem. Fakat endişelenmiyorum çünkü belirli sonuçlar veya şampiyonluk için savaşmak zorunda değilim."

Dovizioso, İtalyan üretici ile yaptığı test sürüşlerinin ardından Aprilia ile neden tam zamanlı olarak dönmediğini de anlattı.

Dovizioso, "2021'de onlar için yarışmak istemedim ve bu yüzden yılı kenarda geçirdim."

"Massimo [Rivola, Aprilia Racing CEO'su] gerçekten iyi bir insan ve beni süreli motosikleti denemek için çağırdı. Sonunda kazandı da!"

“Bu iyi bir fikirdi. Menajerim de bunun için zorladı çünkü her iki taraf için de iyi bir fikirdi. Fakat buna yarışma gözüyle yaklaşmadım."

"Her zaman söyledim ve oldukça açık sözlüyüm, ne istediğimi biliyorum ve istediğim durum bu değildi. Fakat bunun nedeni Aprilia'nın iyi olmaması değildi. Aksine ne kadar harika olduğunu gösteriyorlar. Motosikleti denediğim anda onlara temelinin çok iyi olduğunu söyledim." dedi.