Márquez: "Şampiyonluk kazanacağım bir motosikletim yoksa Honda'dan ayrılırım"
Marc Márquez, hayalinin 2024'ten sonra da Honda'da kalmak olduğunu söylese de, HRC ona şampiyonluk kazandıracak bir MotoGP motosikleti veremezse "kendisi için en iyisini bulmaya çalışacağını" söylüyor.
Altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu, premier sınıftaki tüm kariyeri boyunca Honda sürücüsü oldu. 2013 yılında bu markayla ilk yarışına çıktı ve ilk sezonunda şampiyonluğu kazandı.
Márquez/Honda birlikteliği altı premier sınıf şampiyonluğu, 59 yarış galibiyeti, toplam 100 podyum ve 63 pole pozisyonu kazandı.
Márquez, 2020'nin başında Honda ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Ancak son üç sezondur, 2020'de Jerez'de yaşadığı ve o zamandan beri dört kez ameliyat olduğu sağ kolunun kırılması da dahil olmak üzere sakatlık sorunlarıyla boğuştu.
Honda'nın formu da, sakatlık sorunları nedeniyle düşüşe geçti ve Japon üretici 2022'de son üç yıldaki ikinci galibiyetsiz sezonunu yaşadı.
Autosport'a konuşan Márquez, Honda'ya sakatlık dönemindeki tutumundan dolayı büyük bir 'saygı' duyduğunu ifade etti.
29 yaşındaki pilot, sözleşmesinin yenileneceği 2024'ten sonra da takımda kalmak istese de, Honda'nın kendisine şampiyonluk kazandıracak bir motosiklet sağlayamaması halinde takımdan ayrılmaya açık olduğunu belirtiyor.
Márquez “Honda'ya büyük saygı duyuyorum ve her zaman da duyacağım, sakatlandığım bu iki yıl boyunca aramızdaki iletişim ve benimle ilgilenme şekilleri çok özeldi."
“Ama şimdi aklımda sadece Honda ile zirveye geri dönmek var. Tabii ki bunu yeterli bir motosiklete sahip olmadığım için yapamazsam, kendim için en iyisini bulmaya çalışacağım."
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
“Bunu onlara da söyledim."
“Şimdi sadece Honda'da kalmak istiyorum, ama en büyük hedefim şampiyonluklar kazanmak. Gelecekte de bunu hedefleyeceğim." dedi.
Márquez, “Geçmiş sözleşmelerde onlara çok saygı duydum ve benim için öncelik her zaman Honda'daydı, başka kimseyle görüşmeyip sadece Honda ile görüştüm."
“Gelecekte neler olacağını göreceğiz, ama tabii ki hiçbir zaman tam olarak emin olamayız." diye ekledi.
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