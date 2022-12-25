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Oliveira, KTM'den istediği sonuçlara ulaşamadan ayrıldığı için üzgün

Gelecek sezon RNF Aprilia ile mücadele edecek olan Miguel Oliveira, KTM yıllarını başarılı olarak değerlendirmekle birlikte istediği sonuçlara ulaşamadığını da itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Oliveira, KTM'den istediği sonuçlara ulaşamadan ayrıldığı için üzgün
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2019 sezonunda Tech3 KTM ile MotoGP'ye giriş yapan Oliveira, iki sezonu Tech3, iki sezonu ise fabrika takımında geçen dört sezonluk KTM macerasına 2022 sezonunun ardından nokta koydu; nitekim takım kendisinin yerine Ducati'den ayrılan Jack Miller ile anlaştı.

Aslında takım kendisini Tech3'da yarıştırmak istiyordu fakat Oliveira bu teklifi reddederek RNF Aprilia ile anlaştı. Oliveira'nın amacı, 2024 sezonunda olası bir Aprilia fabrika koltuğunu kovalamak olacak.

KTM ile toplam beş galibiyete ulaştığı dört sezonu değerlendiren Oliveira, başarılı olduğunu kabul etmekle birlikte istediği başarılara ulaşamadığını söylüyor.

Autosport'a konuşan Oliveira, "Başarılı dört sezonu geride bıraktık."

"Elbette işler istediğim kadar düzgün gitmedi. Yarım sezon sakatlık yaşadığımız 2019 ve 2020 kesinlikle bize çok pahalıya mal oldu, yine de bazı iyi sonuçlar aldık."

"Yine de ilk sezonumdan bu yana fabrikadaki herkesin makul bir seviyeye getirdiği farklı motosiklet özelliklerini hesaba katıyor ve kesinlikle geliştiğimizi düşünüyorum."

"Sanırım sonuçlar açısından istediğimi yapamadığımı hissederek ayrılıyorum. Muhtemelen daha fazla zamana sahip olmak harika olurdu, ancak işler böyle ilerlemedi." dedi.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'deki en iyi anlarını seçmesi istenen Oliveira'nın kişisel favorisi, son virajda Pol Espargaro ve Jack Miller'ı geçerek kariyerinin ve KTM'in ilk galibiyetine ulaştığı 2020 Styria GP.

Oliveira, "İlk galibiyetim harikaydı, bir an seçmem gerekse kesinlikle seçimim bu olurdu."

"Bu sezonki iki galibiyetim de [Endonezya ve Tayland'da ıslak zeminde] harikaydı. Ancak ilk galibiyet sizi en çok etkileyen galibiyettir." dedi.

Son olarak KTM'den ayrılma zamanının geldiğine inanıp inanmadığı sorulan Oliveira, "Başka bir meydan okumayı kabul etme zamanı gelmişti. Ben de böyle hissediyorum."

"Geçmişte de söylediğim gibi, KTM'nin bana sunduğu fırsatlar için çok minnettarım. Dolayısıyla, hissettiğim tek şey başka bir projeye geçme zamanının geldiği." dedi.

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