Marini, sürücülerin de motosiklet ağırlık sınırına dahil edilmesini istiyor

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184 cm boyuyla padoğun en uzun sürücülerinden biri olan Marini, 61 kg ağırlığındaki takım arkadaşı Marco Bezzecchi'ye kıyasla 69 kg ile de en ağır sürücülerden biri.

Şu anda MotoGP'de motosikletler için minimum ağırlık 157 kg ve bu sınır sürücüyü hesaba katmıyor.

MotoGP'deki ikinci sezonunu 120 puanla şampiyonada 12. sırada tamamlayan Marini, sezonun büyük bir kısmını, doğal olarak ağır olan rakiplerin dezavantajlı olduğuna inandığı için sürücüleri de minimum ağırlık sınırı kuralına dahil etme konusunu tartışarak geçirdi.

Daha ağır sürücülerin ağırlıkları nedeniyle arka lastiği daha hızlı tükettiğini savunan Marini, bu sürücülerin uzun sürüşlerde sıkıntı yaşadıklarını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Marini, "Elbette, daha fazla ağırlığa sahip olduğunuzda lastikleri daha hızlı tükettiğinizi söyleyen verilere de sahibiz, motosikletler çok fazla elektroniğe ve güce sahip."

"Aslında 10 kilo daha ağır olsanız bile hızlanmada sorun yaşamıyorsunuz, ancak bu esnada daha fazla lastik tüketiyorsunuz, nitekim daha fazla enerji ve daha fazla güç kullanmanız gerekiyor."

"Dolayısıyla son turlara lastikleriniz bitmiş olarak geliyorsunuz ve yarışın en önemli aşamasında geçiş yapmak zorlaşıyor. Sonuçlar son turlarda belli oluyor, bu nedenle iyi bir yarışın anahtarı özellikle arka lastikle en iyi şekilde sona ulaşmaktır."

"Minimum ağırlığa sahip olmak adil olan bir şey. Küçük yarışçıları dezavantajlı duruma düşürmek için değil."

"Kimse minimum ağırlığın bu kadar yüksek olmasını istemiyor, sadece işleri biraz daha dengeleyebilecek ve herkese zafer için savaşmak ve dezavantajla başlamamak için aynı imkanı verecek bir şey istiyoruz." dedi.

Danilo Petrucci, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ağırlık sorununun uzun süredir devam ettiğini söyleyebiliriz; zamanında Danilo Petrucci de boyu ve kilosu nedeniyle sürekli dezavantajlı duruma düştüğünü söylemişti.

Marini için kilo vermek de bir seçenek değil, nitekim kendisi zaten MotoGP motosikleti sürebilecek kadar güçlü olabileceği sınıra ulaşmış durumda -bundan bir kilo fazlası veya eksiği sıkıntılara yol açabilir, hatta Petrucci'de kilo vermeye çalıştıkça motosikleti sürmekte zorlandığını söylemişti.

Ağırlık sınırı konusundaki taleplerini yineleyen Marini, "Bunu şimdi değiştirmemiz gerekiyor çünkü şu an doğru zaman. Zaten diğer tüm kategorilerde asgari bir ağırlık var, diğer tüm sporlarda asgari bir ağırlık var."

"MotoGP'de neden sınır olmadığını anlamıyorum. Örneğin benim için kilo vermek imkansız, bu durumda ne gücüm kalır, ne de yarış için enerjim."

"Hiçbir şey yememeyi deneyebilirsiniz, bu durumda da MotoGP motosikleti sürmek için her zaman %100 hazır olmanız gerekir.

"Örneğin benim durumumda 70 kilonun altına inmek imkansız. Daha aşağı inmeyi denedim ama o zaman da yarışın sonuna varacak enerjim kalmadı."

"Yani, bir kilo daha az olduğunuz için %4 performans kazanıyorsunuz ama sonra yarışı bitiremediğiniz için daha fazlasını kaybediyorsunuz."

"Dolayısıyla bundan daha aşağıya inmem mümkün değil. Bence daha küçük sürücüler için daha fazla ağırlık koymak iyi olur, şu anda herkes daha iyi hızlanma sağlamak amacıyla kilo vermeye çalışıyor."

"Ancak minimum bir ağırlık olursa, herkes spor salonunda biraz daha zorlayabilir, daha fazla güce sahip olabilir ve yarış sırasında daha fazla enerjiye sahip olabilir."

"Yani bu onlar için bir dezavantaj değil çünkü ağırlığı vücuda verecekler, motosiklete değil."