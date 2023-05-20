Ducati'den Martin-Yamaha iddialarına yanıt: "Martin bizde kalır çünkü kazanmayı seviyor"

Fabrika Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin kontratı bu yıl sona eriyor ve önümüzdeki yıl Fabio Quartararo'nun yanında kimin yarışacağı büyük bir merak konusu.

Koltuğun şu anki sahibi Morbidelli, performanslarıyla bekleneni verememeye devam ediyor ve Morbidelli'nin önümüzdeki sezon Yamaha'da olmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmakta.

Morbidelli'den boşalacak koltuk için temsilcimiz Toprak Razagtlıoğlu da "ana adaylardan" biri konumunda ancak hem Yamaha takım patronu Lin Jarvis'in hem de Kenan Sofuoğlu'nun son demeçlerine bakacak olursak, Toprak önümüzdeki sezon da WSBK da yarışacak gibi duruyor.

Morbidelli'nin koltuğu için en büyük adayın ise Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin olduğu öne sürülmekte ve birçok kaynak, Martin'in ismini Yamaha ile anıyor. Hatta sözleşmenin çoktan imzalandığını iddia eden kaynaklar dahi oldu.

Ducati'nin sportif direktörü Paolo Ciabatti, bu söylentilere yanıt verdi ve Martin'in, "şampiyonluk kazanamayacak seviyedeki Yamaha'ya" gitmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

"Evet, kendisinin kontratında bir opsiyon olduğun doğru. Onun Ducati'de kalmasını isteriz. En hızlı genç sürücülerden biri ve şu anda Yamaha şampiyonayı kazanabilecek bir motosiklete sahip değil."

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bunu üzülerek söylüyorum ama şu anda böyle gözüküyor. Gelecek yıl Yamaha'nın ne yapacağını bilmiyoruz ama Martin, şu anda yarış kazanabilecek bir motosiklette ve bence bizde kalacak çünkü kendisi kazanmayı seven birisi."

"Dürüst olmak gerekirse Ducati olarak henüz sürücülerimizin geleceğiyle ilgili herhangi bir karar almadık. Tüm sürücülerimizi bünyemizde tutmak isteriz. Bunu derken Pecco, Enea, Johann ve Jorge'den bahsediyorum çünkü VR46 ile Gresini sürücüleri kendi takımlarına bağlılar."

"Tüm sürücülerimizle mutluyuz. Gelecek hakkında yorum yapmak için biraz erken ve Enea'nın kazası ve yaşadığı sakatlığından dolayı her şey biraz ertelendi."